Кристиан Хорнер: «Выступления Ферстаппена – то, что случается раз в поколение»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер поделился мыслями о величии доминирующего Макса Ферстаппена..

Гонщик «Ред Булл» победил в десяти гонках из 12 в нынешнем году и оторвался от напарника Серхио Переса на 125 очков.

«Он доминирует над всеми в данный момент. Выдающиеся выступления. То, что мы наблюдаем с Максом в данный момент, случается раз в поколение.

Как и все великие пилоты, он обладает дополнительными способностями. Мы видим, что он способен «читать» шины, «читать» гонку, выжимать абсолютно все. Потрясающе за этим наблюдать. В данный момент он в своей лучшей форме», – заявил руководитель «Ред Булл».

Перес так отстал от Ферстаппена, что ему срезают зарплату. Сторона Серхио даже подозревает у «Ред Булл» неравные машины

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2 комментария

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Minuvert
Как и все великие пилоты, он обладает болидом, на котором эти способности можно раскрыть
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sir_shir
Ответ Minuvert
Как и все великие пилоты, он обладает болидом, на котором эти способности можно раскрыть
Абсолютно. Лучшая форма пилота в лучшем болида, который ему максимально подходит. Адская смесь. Но скучновато....
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