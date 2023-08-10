Кристиан Хорнер: «Выступления Ферстаппена – то, что случается раз в поколение»

Кристиан Хорнер поделился мыслями о величии доминирующего Макса Ферстаппена..

Гонщик «Ред Булл» победил в десяти гонках из 12 в нынешнем году и оторвался от напарника на 125 очков.

«Он доминирует над всеми в данный момент. Выдающиеся выступления. То, что мы наблюдаем с в данный момент, случается раз в поколение.

Как и все великие пилоты, он обладает дополнительными способностями. Мы видим, что он способен «читать» шины, «читать» гонку, выжимать абсолютно все. Потрясающе за этим наблюдать. В данный момент он в своей лучшей форме», – заявил руководитель «Ред Булл».

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