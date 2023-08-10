Вратарь Украины Трубин перешел в «Бенфику». «Шахтер» получит 10+1 млн евро и 40% при перепродаже

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб.

22-летний футболист « » заключил с «Бенфикой» контракт до лета 2028 года.

« » заплатит за Трубина 10 млн евро, еще один миллион предусмотрен как бонус.

Кроме того, «Шахтер» получит 40% от суммы последующей перепродажи .

Отступные Трубина в новом клубе – 100 миллионов евро.

Украинец провел 94 матча за «Шахтер», 39 – на ноль. Его подробная статистика – здесь.

Изображение: slbenfica.pt

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