Вратарь Украины Трубин перешел в «Бенфику». «Шахтер» получит 10+1 млн евро и 40% при перепродаже
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб.
22-летний футболист «Шахтера» заключил с «Бенфикой» контракт до лета 2028 года.
«Бенфика» заплатит за Трубина 10 млн евро, еще один миллион предусмотрен как бонус.
Кроме того, «Шахтер» получит 40% от суммы последующей перепродажи Анатолия.
Отступные Трубина в новом клубе – 100 миллионов евро.
Украинец провел 94 матча за «Шахтер», 39 – на ноль. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: slbenfica.pt
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