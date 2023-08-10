Вратарь Украины Трубин перешел в «Бенфику». «Шахтер» получит 10+1 млн евро и 40% при перепродаже

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Португалия Бенфика трансферы Анатолий Трубин Футбол

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб.

22-летний футболист «Шахтера» заключил с «Бенфикой» контракт до лета 2028 года.

«Бенфика» заплатит за Трубина 10 млн евро, еще один миллион предусмотрен как бонус.

Кроме того, «Шахтер» получит 40% от суммы последующей перепродажи Анатолия.

Отступные Трубина в новом клубе – 100 миллионов евро.

Украинец провел 94 матча за «Шахтер», 39 – на ноль. Его подробная статистика – здесь.

Изображение: slbenfica.pt

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17 комментариев

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Вито Муткони
Очень качественное продолжение карьеры
+17
-3
+14
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Зверёк
Ответ Дмитрий_Олегович
Трансфер в Интер в качестве замены Онана выглядел бы поинтереснее
Сидел бы под Зоммером,а тут Влаходимос который скорее всего уйдет
+5
0
+5
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Edem
👏👏👏
+4
0
+4
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Никита Алексеев
Трамплин в топ лигу хороший
+4
-1
+3
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окечуква
Удачи. Главное закрепиться сейчас в основе ему.
+4
-1
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Никита Самарин
Ответ Вито Муткони
Очень качественное продолжение карьеры
Вообще ожидал его в Интере увидеть, но Бенфика даже может и лучше.
+3
0
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rude.
Ответ Дмитрий_Олегович
Зоммера не брали бы, если бы смогли договориться о подписании Трубина
Ну, там договориться бы точно не смогли, у Интера ограниченный бюджет на траты. А Шахтер прям за дешево в принципе не продает.
+3
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rude.
Ответ Дмитрий_Олегович
Трансфер в Интер в качестве замены Онана выглядел бы поинтереснее
Не факт. Там явно под Зоммером пришлось бы первое время точно посидеть. А тут сразу есть вариант стать основным.
+2
0
+2
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Дмитрий_Олегович
Трансфер в Интер в качестве замены Онана выглядел бы поинтереснее
+2
-1
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Тюменец
Слава Богу мимо Интера. Удачи в Бенфике! Интересная там команда.
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Дмитрий_Олегович
Ответ rude.
Не факт. Там явно под Зоммером пришлось бы первое время точно посидеть. А тут сразу есть вариант стать основным.
Зоммера не брали бы, если бы смогли договориться о подписании Трубина
+2
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Achilles 21
Ответ S.A.N.
Влаходимос же есть, нафиг вторым номером идти? Странное решение. Сидеть годами на лавке как Лунин - такое себе развитие.
а кто тебе сказал что влаходимос будет первым номером и он его не вытеснит из старта
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