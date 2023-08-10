Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»

Василий Уткин высказался о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику с его стороны.

«Вы бы мне просто не простили, если бы я не отреагировал на ответы на мою критику комментаторов «Матч ТВ», которые продолжаются до сих пор. Очень хорошо, что задело. Много всего сказано.

Почему-то больше всех говорит , которого я никогда в жизни не критиковал. Дело в том, что я вообще не переношу комментарий Шнякина. Иногда какого-то человека ты не переносишь. Ну, не человека в принципе, потому что Шнякин – отличный парень, а именно то, как он работает. Причина во мне. Ну вот у меня непереносимость Шнякина. Он сам об этом прекрасно знает. Поэтому даже в частных разговорах я говорю, что про Диму мне нечего сказать, потому что я в этом отношении совершенно необъективен. Но тут другое дело.

На Sports.ru вышло интервью с Димой, где он удивительным образом показал, что у них [на «Матч ТВ»] толком даже ругаться никто давно не умеет. Мне очень понравилось выражение: « удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный». Во-первых, назвать меня Джаббой Хаттом после того, как у меня уже месяц аватарка такая в телеграме стоит, – это большое словесное и полемическое достижение.

Во-вторых, смотрите: «Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая». Я хотел бы, чтобы читали, может, даже минусовали. Но если это так, то что же плохого? Да, суперавторитетный, терпите, обтекайте.

Ну и самое главное. Оказывается, во всем виновато наше зловредное время. Цитирую: «Могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах. А приятные времена – это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин». Ну это вообще офигенно. О моем комментарии в моем критическом посте не было ни слова. Я давно пересел в зрительный зал.

Мне всегда нравилось отмечать нюансы и особенно идиотизмы в разных работах, в том числе своих, поэтому я с удовольствием продолжу этим заниматься.

У меня очень толстая кожа. Если продолжать сравнения из «Звездных войн» – в чем-то я, конечно, Хатт, но я скорее тейдорианец (имеется в виду тойдарианец – Sports.ru) – это космическая народность, к которой принадлежал хозяин юного Энакина Скайуокера. На него не действовали никакие джедайские штучки», – сказал Уткин.

Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»

Шнякин об Уткине: «Говномет поставлен на режим массового поражения. Керимов ужасно работает? Минин, Пирожков, Трушечкин, Нагучев, которого он неоднократно называл топом?»

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