Уткин о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику: «Хорошо, что задело. Да, я суперавторитетный, терпите, обтекайте. Всегда нравилось отмечать идиотизмы, продолжу этим заниматься»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Василий Уткин высказался о реакции комментаторов «Матч ТВ» на критику с его стороны.

«Вы бы мне просто не простили, если бы я не отреагировал на ответы на мою критику комментаторов «Матч ТВ», которые продолжаются до сих пор. Очень хорошо, что задело. Много всего сказано.

Почему-то больше всех говорит Дмитрий Шнякин, которого я никогда в жизни не критиковал. Дело в том, что я вообще не переношу комментарий Шнякина. Иногда какого-то человека ты не переносишь. Ну, не человека в принципе, потому что Шнякин – отличный парень, а именно то, как он работает. Причина во мне. Ну вот у меня непереносимость Шнякина. Он сам об этом прекрасно знает. Поэтому даже в частных разговорах я говорю, что про Диму мне нечего сказать, потому что я в этом отношении совершенно необъективен. Но тут другое дело.

На Sports.ru вышло интервью с Димой, где он удивительным образом показал, что у них [на «Матч ТВ»] толком даже ругаться никто давно не умеет. Мне очень понравилось выражение: «Васе удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный». Во-первых, назвать меня Джаббой Хаттом после того, как у меня уже месяц аватарка такая в телеграме стоит, – это большое словесное и полемическое достижение.

Во-вторых, смотрите: «Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая». Я хотел бы, чтобы читали, может, даже минусовали. Но если это так, то что же плохого? Да, суперавторитетный, терпите, обтекайте.

Ну и самое главное. Оказывается, во всем виновато наше зловредное время. Цитирую: «Могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах. А приятные времена – это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин». Ну это вообще офигенно. О моем комментарии в моем критическом посте не было ни слова. Я давно пересел в зрительный зал.

Мне всегда нравилось отмечать нюансы и особенно идиотизмы в разных работах, в том числе своих, поэтому я с удовольствием продолжу этим заниматься.

У меня очень толстая кожа. Если продолжать сравнения из «Звездных войн» – в чем-то я, конечно, Хатт, но я скорее тейдорианец (имеется в виду тойдарианец – Sports.ru) – это космическая народность, к которой принадлежал хозяин юного Энакина Скайуокера. На него не действовали никакие джедайские штучки», – сказал Уткин.

Уткин – Журавелю о «Матч ТВ»: «Третья по качеству комментаторская банда, после Okko и Setanta. Остались парни, которых либо никуда не звали, либо они испугались попробовать»

Уткин о «Матч ТВ»: «Слабейшая бригада комментаторов в пространстве русского языка, нетерпимая к критике, расхваливающая друг друга»

Шнякин об Уткине: «Говномет поставлен на режим массового поражения. Керимов ужасно работает? Минин, Пирожков, Трушечкин, Нагучев, которого он неоднократно называл топом?»

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45 комментариев

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Aleksey Yashin
"Дело в том, что я вообще не переношу комментарий Шнякина"

#ЯМыУткин
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rigobersong
Уася сам их на НТВ плюс породил, сам там устроил касту незаменимых, которые годами сидели на топ матчах при всей своей бездарности, по этим же лекалам работает сейчас и все Матч ТВ:)
+24
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DonaldBrashear 2.0
комментаторы ладно, какие есть, но когда Василий налысо-то собирается побриться?

Такой принципиальный же вроде же
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Оригинальный Ник
Комментаторы Матча не ахти какие, но от Уткина уже чёт тошнит. Постоянно набрасывает, пишет какую-то фигню, сам в последний раз пятнадцать лет назад работал
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alkidamant
Васю уважаю, но он, увы, скорее тролль, чем критик
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Oleg Olegov
Значит через пару часов будет новая простыня с отмазками от Шнякина.
+6
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FilinMD
Ответ Оригинальный Ник
Комментаторы Матча не ахти какие, но от Уткина уже чёт тошнит. Постоянно набрасывает, пишет какую-то фигню, сам в последний раз пятнадцать лет назад работал
И тем не менее он генерирует трафик. Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя
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Veni-Vidi-Vici
Есть у некоторых людей такая черта характера, и Уткину она, похоже, тоже присуща. Сабж просто физически не может, чтобы последнее слово в споре осталось не за ним. Так и будет отвечать, пока оппонент не устанет и прекратит спор. И тогда, довольный, будет считать себя победителем.
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3a_3eHuT
Чисто байтят по поводу и без, чтобы были в медиапространстве, так сказать...
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levk
безумный даффи
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Аморалинни
Вася, когда похудеешь?
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0:4 на спотифай камп ноу
Суперавторитетный в Бургер Кинг?
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ДМ-1чемпион
Как все запущено у Уткина! Совсем потерял к себе уважение. Обычный тролль!
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Сергей Пацаваца
Помню Вася как-то очень давно назвал себя альфа-самцом :)
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Ultimate7
Журналист без журнала, комментатор без канала как правило бычащий на тех, кто гораздо успешнее его самого.
В каких местах Уткин авторитетный? Пятно с печатью не востребован...
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Бродяга-симпатяга
Ответ Koulmann
Вася - профи. И какой же лютый бред и жалкое оправдание от этих глупых пафосных невежственных клоунов с Матч ТВ касательно времени тогда и сейчас. Для справки и общего развития этим неучам - Вася комментировал ещё в 90е. И его ФК, работа Федорова с Уткиным в те непростые времена абсолютно без базы и сладких зарлпат была очень высокого уровня. Они на своем энтузиазме, своим саморазвитием тащили медийку русского футбола, который снимали тремя камерами, без каких-то опт, с составами на бумажках, комментированием из московской студии, информацией об игроках из справочников и от знакомых. И они были в разы профессиональнее, чем эти чудаки со 100500 инструментами под боком, шикарными зарплатами и условиями. Символично, что и Федоров, и Вася из комментаторства ушли. Ожидаемо.
Твой Вася так и застрял в 90-х с точки зрения комментирования. Ты слышал последние стримы Уткина? Такое же говно как и на матче. ну а то что он постоянно провоцирует срачи так это его главное занятие в этой жизни. Ни семьи ни друзей
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Alexander Tryapyshko
Ответ Сергей Пацаваца
Помню Вася как-то очень давно назвал себя альфа-самцом :)
я бы даже поправил бы, альфа-оМЕГА самцом
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Onion
Обтекайте. Уткин копрофил.
Похоже, в спортивные комментаторы набирают специально каких-то моральных уродов...
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zzzeeerrrooo
Ответ Оригинальный Ник
В бургер кинге?
Букмекер
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Machine Head
Помню Уткин вел трансляции с Маслаченко . Тогда я подумал , какой классный комментатор растет, понимающий в футболе. За последние 20 лет Василий скатился до неприличного уровня при котором сам себя перестаешь уважать . Скажи , Вася , зачем тебе этот срач нужен ? Ты мог всем доказать , что ты лучший , а ты просто обосрался .
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Koulmann
Ответ Kimi-Rus
Уткин, Зарема, Мостовой и так по кругу... а кроме этого мусора интервью никто не даёт?
Конечно.
Читайте Ротенберга, Шнякина, Тихонова.
Наслаждайтесь.
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Оригинальный Ник
Ответ zzzeeerrrooo
Он частенько в бк комментирует
В бургер кинге?
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zzzeeerrrooo
Ответ Оригинальный Ник
Комментаторы Матча не ахти какие, но от Уткина уже чёт тошнит. Постоянно набрасывает, пишет какую-то фигню, сам в последний раз пятнадцать лет назад работал
Он частенько в бк комментирует
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pulyalke
про шнякина забавно и максимально точно, но вдруг даже вася путает его с нагучевым?))
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Джони Уай
Уткин в конце своего монологи хорошо сказал:"Через несколько лет кто-то будет уже Шнякина вспоминать как голос детства. Ну, у некоторых из нас детство бывает тяжелым".
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