«Спартак» купил Рябчука, Соломатин вступил в батальон Española, Неймар хочет уйти из «ПСЖ», бой Цукерберга и Маска под вопросом и другие новости

1. «Спартак» купил левого защитника сборной Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука за 6 млн евро. Футболист назвал «Спартак» самым великим клубом России и заявил о цели стать чемпионом.

2. Неймар сообщил «ПСЖ» о желании уйти – бразилец хочет вернуться в «Барсу». При этом возвращение в «блауграну» маловероятно. Отец Неймара все отрицает.

3. Экс-футболист ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин вступил в батальон Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить. Слава России!»

4. Трансферные новости. «Интер» купил Зоммера у «Баварии» за 6 млн евро. «ПСЖ» арендовал Рамуша у «Бенфики» с выкупом за 65+15 млн евро.

«Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии» о трансфере Кейна за 100+ млн евро. Форвард дал мюнхенцам время до конца недели, чтобы те согласовали трансфер. «Бавария» сделает последнее предложение. «Вест Хэм» готов заплатить 55-60 млн фунтов «МЮ» за Магуайра и Мактоминея, при этом предложение по Скотту на 30 млн фунтов уже отклонили. «Зенит» хочет предложить «Байеру» 5 млн евро за Азмуна.

5. Марк Цукерберг предложил провести бой с Илоном Маском 26 августа. Основатель SpaceX сообщил, что ему может потребоваться операция, поэтому дата поединка под вопросом. Тем временем Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям.

6. Федерация фехтования Украины призвала уйти в отставку судью, наказавшего Харлан после поединка против Смирновой.

7. Экс-глава РПЛ Хачатурянц будет делать вино во Флоренции, сообщает Baza. В регионе у него есть 12 гектаров земли, завод по производству масла и отель.

8. Денис Макаров получил травму в эпизоде с фолом Вильмара Барриоса. Теперь хавбека «Зенита» могут дисквалифицировать на срок от 3 до 6 матчей.

9. МОК в ответ на запрос Олимпийского комитета Кореи заявил, что допинг-проба А Сотниковой в 2014-м была отрицательной.

10. Непомнящий, Есипенко, Свидлер, Каруана и Со вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам, Витюгов выбыл на тай-брейке.

11. СКА и сборная России посетили матч ФК «Сочи». Роман Ротенберг вручил свитер своему отцу Борису – президенту южан.

12. Бенжамен Менди хочет получить от «Ман Сити» зарплату за 2 года. Она была заморожена на период расследования дела об изнасиловании.

13. Международная федерация тяжелой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира.

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