«Разгромите нацистов «Азова»*. Ультрас «Ариса» вывесили баннер на игре с киевским «Динамо»
Фанаты «Ариса» провели политическую акцию на матче с киевским «Динамо».
Фанаты «Ариса» провели политическую акцию на матче с киевским «Динамо».
Греческий и украинский клуб играют в Салониках на стадионе «Харилау» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций (0:0, второй тайм).
Ультрас «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).
Через некоторое время баннер был убран, передает UA-Футбол.
* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.
Изображение: кадр из трансляции
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Когда с Динамо играл Олимпиакос, на трибунах были российские флаги и флаги донбасских республик.
Когда Динамо играло с афинским АЕКом, ультру Динамо прилично отметелили, а на трибунах вывесили похожий баннер - ссылку кинуть не дают, но гуглится легко, там было по-русски написано "Вы сами не уважаете свою историю".
"Пару залпов кассетными бы туда"
Ну и что тут скажешь после таких то комментариев, которые а) плюсуются, б) полностью поддерживаются трибуновской редакцией и модерацией, ведь их не удаляют. Только одно - в чем же греческие фанаты не правы? Разве что только в том что там не один Азов такой, много там таких. А в остальном правы.