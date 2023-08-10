«Разгромите нацистов «Азова»*. Ультрас «Ариса» вывесили баннер на игре с киевским «Динамо»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев болельщики Арис высшая лига Греция Харилау Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Фанаты «Ариса» провели политическую акцию на матче с киевским «Динамо».

Фанаты «Ариса» провели политическую акцию на матче с киевским «Динамо».

Греческий и украинский клуб играют в Салониках на стадионе «Харилау» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций (0:0, второй тайм).

Ультрас «Ариса» вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

Через некоторое время баннер был убран, передает UA-Футбол.

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

Изображение: кадр из трансляции

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258 комментариев

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Dimario
Ну и в чем они не правы?
+378
-107
+271
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prus_3
А греки-то молодцы!
+201
-58
+143
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Direct free kick
Ответ Dimario
Ну и в чем они не правы?
Когда УЕФА накажет угил за кричалки на мини футболе?
+136
-42
+94
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Артур Кузьминский
Разгромите, но предварительно обменяйте их на Медвечука
+80
-16
+64
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Зингельшухер
Ответ Trash Talking
Европа потихоньку понимает, что Украина ничего не добьется в этом конфликте (так называемом контрнаступлении) и незаметно переобувается :)
Десяток тупых ультрас - "Европа потихоньку понимает ..."
+92
-28
+64
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Я лопнул от смеха
Слышу зов
+78
-23
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maxkanchik
Ответ Dimario
Ну и в чем они не правы?
подожди,сейчас набегут и напишут,что это же Россия напала,Россия агрессор ,а Азов только защищается )
+128
-76
+52
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NikoVinkovic
Греки в большинстве своём таких мнений ещё со времён Майдана.
Когда с Динамо играл Олимпиакос, на трибунах были российские флаги и флаги донбасских республик.
Когда Динамо играло с афинским АЕКом, ультру Динамо прилично отметелили, а на трибунах вывесили похожий баннер - ссылку кинуть не дают, но гуглится легко, там было по-русски написано "Вы сами не уважаете свою историю".
+57
-14
+43
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Антон Герасименко
Молодцы!
+67
-33
+34
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пишут "разгромите наtsистов Азова". А у самих висит баннер с черепом CC "Мёртвая голова"
+33
-16
+17
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fil_spb
Заглянул из любопытства в комментарии на уа.трибуна под этой новостью. А там среди заплюсованных комментариев такой:

"Пару залпов кассетными бы туда"

Ну и что тут скажешь после таких то комментариев, которые а) плюсуются, б) полностью поддерживаются трибуновской редакцией и модерацией, ведь их не удаляют. Только одно - в чем же греческие фанаты не правы? Разве что только в том что там не один Азов такой, много там таких. А в остальном правы.
+18
-2
+16
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Uriy walmart
Ответ Я лопнул от смеха
Слышу зов
Менять на Медведчука Азов?
+18
-5
+13
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Madyavchik
Трэба: пожизненно забанить всех греческих спортсменов, Греция платит репарации в течении следующих тысячи лет, Афины переименовать в New Kyev, включить все греческие блюда в украинскую кухню, Зеленский играет все главные роли в греческих сериалах и разрушить Константинополь в пыль
+19
-7
+12
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фанат Ска хабаровска
Ответ prus_3
А греки-то молодцы!
Кокорин научил
+21
-10
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fil_spb
Правильный посыл любого нормального общества.
+45
-34
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Моё Моя
Ответ Гамарджоба Генацвале
Савин сделает выпуск об этом?
Ему за это не платят
+12
-2
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Пикачу82
Ответ Я лопнул от смеха
Слышу зов
Е
+13
-4
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CriminalJoint62
Базированные греки
+21
-12
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Vadim Medvedev
Ответ XavIniesta2008-2015
По Греции катались в своё время немецкие танки с крестами и ходили солдаты со свастнонами. Они знают, на что это похоже Да и ЕС как то греческой экономике не очень помог
без ЕС греция была бы раза в 2 беднее, чем сейчас
+17
-8
+9
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Давай Так
Ответ ecopromo
молодцы, Не все оболванены пиндоской лживой пропагандой
А лихо ты КОПРО в никнейме зашифровал.
+16
-8
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Maksim1302
Красавцы, поддерживаю полностью 💯
+18
-10
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Контрольный выстрел
Respect
+26
-18
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Гамарджоба Генацвале
Савин сделает выпуск об этом?
+16
-8
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bevooch
Ответ Uriy walmart
Менять на Медведчука Азов?
Тихо ты, а то сейчас скрепы начнут рваться.
+13
-5
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gukmamop
Ответ Пикачу82
Е
Б
+10
-3
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