«Разгромите нацистов «Азова»*. Ультрас «Ариса» вывесили баннер на игре с киевским «Динамо»

Фанаты «Ариса» провели политическую акцию на матче с киевским «Динамо».

Фанаты «Ариса» провели политическую акцию на матче с киевским « ».

Греческий и украинский клуб играют в Салониках на стадионе «Харилау» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда (0:0, второй тайм).

Ультрас « » вывесили баннер Smash Azov* Nazis («Разгромите нацистов «Азова»*).

Через некоторое время баннер был убран, передает UA-Футбол.

* – батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории России.

Изображение: кадр из трансляции

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS