9 голов в матче «Спартака», «Барса» взяла Кубок Гампера, Нкунку выбыл на 4 месяца, «Зенит» – лучшая команда прошлой РПЛ, гибель фаната АЕК и другие новости

1. «Спартак» выдал ярчайший матч в Фонбет Кубке России, вырвав победу у «Пари НН» – 5:4. Красно-белые вели 3:1, пропустили 3 гола за 10 минут, гол Зиньковского превратился в пенальти в ворота «Спартака», а Квинси спас на 90-й минуте. Таким образом, «Спартак» выиграл все 5 матчей на старте сезона.

В других кубковых матчах вторника «Урал» обыграл «Ростов» (1:0) благодаря голу Юшина, а «Локомотив» одолел «Рубин» (1:0): Сарвели забил после ошибки Яновича на выходе.

2. «Барселона» выиграла Кубок Жоана Гампера, победив «Тоттенхэм» – 4:2. Фати забил на 90-й минуте, Абде – на 93-й. Каталонцы побеждают в этом предсезонном матче уже 11 лет подряд.

3. «Зенит» попросил ЭСК рассмотреть красную Барриоса, неудаление Макарова и неназначенный пенальти в матче с «Динамо». Пишут, что травма Макарова несерьезная, так что Барриоса вряд ли отстранят больше чем на 3 матча. А вот штрафной, после которого «Рубин» забил «Спартаку», ЭСК не рассмотрит – это не ключевая ошибка.

4. Форвард «Челси» Кристофер Нкунку перенес операцию на колене. Новичок лондонцев пропустит минимум 4 месяца.

5. «Зенит» – лучшая команда сезона-2022/23 по версии РФС, Сергей Семак – лучший тренер. Малком признан лучшим игроком минувшего чемпионата России, Пиняев – лучший молодой футболист. Дзюба, Соболев, Акинфеев, Джикия, Клаудиньо, Сперцян, Чалов, Промес, Тюкавин – в списке 33 лучших игроков РПЛ-2022/23.

6. Болельщик АЕК погиб в результате драки с фанатами «Динамо» Загреб, 8 человек ранены, 96 задержаны. Матч квалификации Лиги чемпионов перенесен.

7. АПЛ расследует выплаты «Челси» офшорным компаниям при Романе Абрамовиче. Клубу грозит снятие очков и штраф.

8. СКА проиграл 3 из 4 игр на Sochi Hockey Open, победив только «Сочи». Россия отыгралась с 2:5 в 3-м периоде с командой Ротенберга.

9. Трансферные новости. «Арсенал» согласовал трансфер Райи. Сумма сделки близка к 30 млн фунтов, контракт вратаря «Брентфорда» – до 2028 года. Кайл Уокер решил остаться в «Ман Сити», несмотря на устную договоренность с «Баварией». «ПСЖ» за Неймара хочет 50-80 млн фунтов – сумма будет зависеть от того, какие клубы сделают предложения. Есть информация, что бразилец может перейти в саудовский клуб, а потом в «Барсу» в аренду. «МЮ» и «Урава Ред Даймондс» согласовали трансфер Судзуки, но вратарь отказал англичанам и выбрал «Сент-Труйден».

10. «Формула-1» намерена запретить открытие заднего антикрыла в квалификациях. «Ред Булл» потеряет больше всех.

11. Противостояние Килиана Мбаппе и «ПСЖ» продолжается: из клубного магазина исчезли футболки с фамилией Мбаппе, а изображение форварда убрали с «Парк де Пренс».

12. «Манчестер Юнайтед» показал третью форму – белую с красными элементами. Комплект вдохновлен сезоном-1908/09.

13. Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова и чемпиона Швеции, обыграл «Мольде» в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

14. Капитаны клубов АПЛ сообщили, что игроки продолжат преклонять колено перед некоторыми матчами.

Цитаты дня.

Тамбиев о натурализации: «Хоккей – спорт №1 в России, с глубочайшими традициями и великими победами. Это же не футбол, не вижу смысла давать паспорта»

Карякин о Соломатине в зоне СВО: «Молодец! Люди ориентируются на известных спортсменов, для сомневающихся это послужит аргументом»

Абаскаль перед матчем Кубка: «Про подготовку команды спросите у Алаева. «Пари НН» будет играть в РПЛ в понедельник, «Спартак» – в пятницу»

Шалимов об отмене гола Зиньковского и руке Хлусевича: «Супергол отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит. Сам попадаешь себе в руку – ну какой пенальти?»

Глава РПЛ Алаев ответил Абаскалю о подготовке «Спартака»: «Дополнительно поработал бы над действиями в обороне»

Андронов о свободе: «Вырезания сцен, запреты медиа и книжек вернут нас в каменный век. 80% жителей России никогда не были за границей – это говорит о недоразвитости общества»

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