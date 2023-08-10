Ротенберг забил Максиму Третьяку на турнире ФХР в формате «3 на 3»

Роман Ротенберг забил гол в ворота Максима Третьяка.

Главный тренер выступает за петербургскую команду на турнире ФХР в формате «3 на 3» в Сочи.

В полуфинальном матче СКА победил « » со счетом 7:4.

Седьмую шайбу в ворота южан, в которых играл голкипер , забросил .

Ротенберг вышел один на один с Третьяком, сделал обманное движение в левую сторону и отправил шайбу под перекладину.