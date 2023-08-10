Ротенберг забил Максиму Третьяку на турнире ФХР в формате «3 на 3»

Теги СКА видео КХЛ Роман Ротенберг Максим Третьяк Сочи Хоккей 3х3 Хоккей

Роман Ротенберг забил гол в ворота Максима Третьяка.

Главный тренер СКА выступает за петербургскую команду на турнире ФХР в формате «3 на 3» в Сочи.

В полуфинальном матче СКА победил «Сочи» со счетом 7:4.

Седьмую шайбу в ворота южан, в которых играл голкипер Максим Третьяк, забросил Роман Ротенберг.

Ротенберг вышел один на один с Третьяком, сделал обманное движение в левую сторону и отправил шайбу под перекладину.

31 комментарий

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sled
Это зал Славы, однозначно!
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Александр Федоров
Ответ sled
Это зал Славы, однозначно!
Ходит миф, что Ротенберг обиделся, что зал назвали в честь какого-то Славы и теперь его переименуют в зал Ромы)))
+24
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Федя Букин
Мув с падением на брюхо не совсем понятен, чтобы наверняка?
PS РР норм катается да и техника более-менее
+12
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Александр Федоров
Легенда. Будет внукам рассказывать, что самому Третьяку забивал
+4
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lezhik
Ответ sled
Это зал Славы, однозначно!
Берите выше, теперь это не зал Славы, а зал Романа!
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Б81
При всей « любви « к Йозе стоить отметить, что весьма недурно забил.
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zamo
Ответ Федя Букин
Мув с падением на брюхо не совсем понятен, чтобы наверняка? PS РР норм катается да и техника более-менее
Ну там можно было, конечно, щитками вверх крутиться, и шансов было бы больше. Но глобально кип нормально сыграл. Не на полную выложился, конечно, но и смысла не было. Поддавками я бы это не назвал.

Я, мягко говоря, не фанат Ротенберга, но играл он всегда прилично. Какая-то школа у него есть, плюс он очень много в любительских лигах выступал. У него была команда "СМП-банк" с Ильдаром Мухаметовым в воротах и другими звёздами. Он там, понятно, был капитаном, но и по игре был одним из ведущих игроков, без приколов. Это не уровень профи, но уровень очень-очень приличного любителя.
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Зерек Муратбекович
Имя фамилия на англииском
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boxellevogue
Выглядит будто Третьяк специально упал
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papadok
Ответ nata shima
Как по мне так лучше распластаться пару раз в год перед ротенбергом и быть элитой,чем каждый день пластаться перед шефом за пайку и быть никем...
У Вас неправильное представление об элите :) По понятию, это лучшие представители какой-либо части общества, а не те, кто готов за увеличение пайки пластаться перед Ротенбергом.
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Radmirufa
а когда не забивал?
этот великий человек везде успешен
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Sever12
Ответ Mbest77
Неожиданно, очень неплохо. Понятно, что профессиональный вратарь в нормальной игре фиг бы пропустил бы, но для любителя прямо высший класс
а Максим уже в любители перешло что-ли?
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Sever12
Ответ nata shima
Как по мне так лучше распластаться пару раз в год перед ротенбергом и быть элитой,чем каждый день пластаться перед шефом за пайку и быть никем...
а по мне так лучше играть в ВХЛ и играть а не сидеть по блату и быть может стать классным игроком и передти в КХЛ потом, чем пластатся и быть в элите но не элитой, а дном.
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Александр Федоров
Ответ Hitgoe Himgob
Вот это да, в третью тройку готовится на сезон
Это первая тройка в НХЛ, вместе с лучшим бомбардиром. Будут по 100500 шайб забивать
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nata shima
Ответ papadok
У Вас неправильное представление об элите :) По понятию, это лучшие представители какой-либо части общества, а не те, кто готов за увеличение пайки пластаться перед Ротенбергом.
Элита это неприкасаемые. Или те которых касаются лишь самые высокие органы власти. А те ,кто-никто подвергается этому каздодневно и на всех инстанциях не имеет никакого веса. Хотя стелится и продается гораздо дешевле чем элита.
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5pt25hj795
За такое нужно ещё один перстень!)
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Strannix
Чё, по хребту никого в этот раз на долбанул?
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papadok
Десять еще не забил?
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Nick Crosier
Роман Ротенберг,Алексей Миллер, Максим Третьяк.
Это сразу Кубок НХЛ, та которая Ночная Хоккейная Лига
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nata shima
Как по мне так лучше распластаться пару раз в год перед ротенбергом и быть элитой,чем каждый день пластаться перед шефом за пайку и быть никем...
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Maxximus
Удивил, честно удивил 😂
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Mbest77
Неожиданно, очень неплохо. Понятно, что профессиональный вратарь в нормальной игре фиг бы пропустил бы, но для любителя прямо высший класс
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Камбоджа134
Весьма эффектно,
Браво, Роман)
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Melnikov1968
Гол забит после сирены.
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Павел Мельников
Поздравляем Романа с новым достижением! Что ни день - то победа, так держать!
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