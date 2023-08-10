Ротенберг забил Максиму Третьяку на турнире ФХР в формате «3 на 3»
Роман Ротенберг забил гол в ворота Максима Третьяка.
Главный тренер СКА выступает за петербургскую команду на турнире ФХР в формате «3 на 3» в Сочи.
В полуфинальном матче СКА победил «Сочи» со счетом 7:4.
Седьмую шайбу в ворота южан, в которых играл голкипер Максим Третьяк, забросил Роман Ротенберг.
Ротенберг вышел один на один с Третьяком, сделал обманное движение в левую сторону и отправил шайбу под перекладину.
PS РР норм катается да и техника более-менее
Я, мягко говоря, не фанат Ротенберга, но играл он всегда прилично. Какая-то школа у него есть, плюс он очень много в любительских лигах выступал. У него была команда "СМП-банк" с Ильдаром Мухаметовым в воротах и другими звёздами. Он там, понятно, был капитаном, но и по игре был одним из ведущих игроков, без приколов. Это не уровень профи, но уровень очень-очень приличного любителя.
этот великий человек везде успешен
Это сразу Кубок НХЛ, та которая Ночная Хоккейная Лига
Браво, Роман)