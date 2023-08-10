«Бавария» договорилась о трансфере Кейна за 100+ млн евро. Решение – за игроком «Тоттенхэма»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн, вероятно, перейдет в «Баварию».

Как сообщает The Athletic, мюнхенский клуб договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 30-летнего нападающего. «Шпоры» приняли предложение на сумму более 100 миллионов евро.

Теперь решение о переходе в команду Бундеслиги остается за игроком. 

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику форварда можно найти здесь

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127 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Харри освобождённый
+122
-2
+120
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mrJerico
золотая бутса + тарелка считай в кармане)
+84
-6
+78
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Roman
На предложение Баварии Харри ответит: "лучше я сдохну ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой" и решит остаться в Тоттенхэме
+85
-8
+77
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Отец Абду
Ответ mrJerico
золотая бутса + тарелка считай в кармане)
Если сборная Англия выиграет Евро или Бавария сделает требл ,то можно считать ЗМ тоже в кармане:)
+50
-3
+47
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Александр Беляков
Ответ кишинёвец
С кем там должно быть фото, чтобы поверили?
с пивом
+32
-1
+31
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Серхио Гарсио
Во потеха будет, если в следующем сезоне чемпионом Германии станет Боруссия
+26
-1
+25
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Максим Черкашин
Ответ Серхио Гарсио
Во потеха будет, если в следующем сезоне чемпионом Германии станет Боруссия
Там такая бесхребетная команда, что даже если Бавария вылетит во вторую Бундеслигу. Боруссия чемпионом не станет.😁
+18
-2
+16
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udiekemen
Ответ Egor Aleksandrovich
Харри освобождённый
Скоро будет титулованный
+17
-2
+15
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андрей КУЧЕРЕНКО
Ответ Отец Абду
Если сборная Англия выиграет Евро или Бавария сделает требл ,то можно считать ЗМ тоже в кармане:)
какие богатые сны у вас
+17
-3
+14
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Егор Иванов
Ответ Профессор из Кобхэма
Из АПЛ в Бундеслигу - 100% понижение.
из тоттенхэма в баварию - 100% повышение.
+14
-1
+13
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Aleksey Yashin
"Харри Кейн, вероятно, перейдет в «Баварию»"

Леви продаёт Кейна? Это невероятно!
+13
-4
+9
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Ольга Иванова
Пока официально не оформят сделку, не поверю!
+9
0
+9
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Rina Rian
Ответ udiekemen
Скоро будет титулованный
коронованный
+8
0
+8
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Алексѣй Пестовъ
Ответ кишинёвец
С кем там должно быть фото, чтобы поверили?
С официанткой на Октоберфесте
+5
0
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udiekemen
Ответ mrJerico
золотая бутса + тарелка считай в кармане)
Надеюсь и Лч зацепит
+13
-8
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Mihmesh35
И Боруссия возьмёт Бундеслигу 🤣🤣🤣🤣
+4
0
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scarfacegodfather@icloud.com
И Кейн отказывается
+4
-1
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shapor
Ответ Отец Абду
Если сборная Англия выиграет Евро или Бавария сделает требл ,то можно считать ЗМ тоже в кармане:)
Англия.. выиграет... Евро... ахаха
+2
0
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Fona
Ответ Febos_
у Кейна нет конкурента в борьбе за золотую бутсу , не с переписанным мужиком Мукоко же ему конкурировать в лиге фармеров . Поэтому только выиграв ЛЧ этот трансфер будет считаться успешным для баварии.
Я думаю речь идет о золотой бутсе УЕФА, на нее он тоже будет топ 1 претендентом
+2
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Вечерний Торрес
Наконец-то, давно заслужил повышение
+5
-3
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Jor Hakobyan
Ответ Egor Aleksandrovich
Харри освобождённый
😅
+2
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андрей кольцов
Ответ Aleksandr Khachoyan
Ну, честно говоря, по-моему скромному мнению, Кейн как бомбардир намного лучше Холланда. Холланд в мощнейшем Сити забил 36 голов а Кейн в мертвом Ттх, не имея такого партнера как Де Брюйне, забил 30 голов. Уверен что в том же Сити Кейн спокойно забил бы и 40+ за сезон только в АПЛ. Так что, не всегда надо смотреть только с плохой стороны)
Холланд забивал не только за Сити. Или де брюйне вместе с холландом по всем клубам гуляет?
+2
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Люблю Марго Робби
Ответ Ольга Иванова
Пока официально не оформят сделку, не поверю!
Орштейну можно верить, он сейчас инсайдер не хуже Романо
+2
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Mekanych Red Devil
Ответ Aggrrist
А что если Бавария станет безтрофейником т.к. Кейн принесёт ДНК Тоттенхэма?
Есть же антидот в виде Комана)
+2
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Direct free kick
Кукольт откажется по итогу ха ха
+2
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