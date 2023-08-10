«Бавария» договорилась о трансфере Кейна за 100+ млн евро. Решение – за игроком «Тоттенхэма»
Харри Кейн, вероятно, перейдет в «Баварию».
Как сообщает The Athletic, мюнхенский клуб договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 30-летнего нападающего. «Шпоры» приняли предложение на сумму более 100 миллионов евро.
Теперь решение о переходе в команду Бундеслиги остается за игроком.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику форварда можно найти здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
Леви продаёт Кейна? Это невероятно!