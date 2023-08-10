«Реал» ищет вратаря на замену Куртуа. Кепа, Де Хеа, Навас и Буну – возможные варианты (COPE)

Теги Челси Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Давид Де Хеа Тибо Куртуа Кейлор Навас Кепа Аррисабалага Яссин Буну Футбол

«Реал» рассматривает несколько вратарей на замену травмированному Тибо Куртуа.

По данным COPE, мадридский клуб может подписать одного из следующих голкиперов: Кепу Аррисабалагу из «Челси», Яссина Буну из «Севильи», свободного агента Давида Де Хеа или находящегося без клуба Кейлора Наваса, ранее выступавшего за «Реал».

Напомним, Куртуа получил травму крестообразных связок и может пропустить весь сезон.

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122 комментария

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Bazilic
Ответ PIT-BUL
Де Хеа свободный агент. Плюс испанец. Пазл сходится
Испанец и Реал
Наоборот ничего не сходится
+133
-16
+117
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PIT-BUL
Де Хеа свободный агент. Плюс испанец. Пазл сходится
+73
-14
+59
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B@SS
Ответ Balt39
Почему Лунина то на рассматривать???
Дырка та ещё ) И избавится от него не могут )
+55
-5
+50
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Мукунку хороший
А что.. а вдруг? Любопытно было бы на Де Хеа в Реале посмотреть..
+23
-5
+18
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Геннадий Чеботарев
Ответ GuruFutbola
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даже продположим,что именно так и случитсяно каким боком это делает Барселону сильней или весомей?
+13
0
+13
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Cearvm
Реальный выбор только между Де Хеа и Навасом. Испанец может пойти в Реал в надежде побороться за основу, но и денег потребует прилично, а Навас спокойно отстоит большую часть сезона без лишних вопросов за годовой контракт. В Ноттингеме последние полгода смотрелся прилично.

Вариант с Кепой очень странный. Он как вратарь все-таки не очень сильный, так потом еще и на контракте останется. Куртуа не Нойер, которому 37, смысла для испанца вообще никакого, когда такой шанс стать основным в Баварии. Буну вроде неплохой, но последний сезон был слабенький.
+16
-3
+13
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Football poet
А как по мне Буну идельный вариант! Неконфликтый, всегда отдается полностью игре, обладает супер-реакцией и довольно неплохо играет ногами. Плюс после восстановления Куртуа, я думаю он спокойно примет роль запасного
+14
-2
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Никита Самарин
Если не Де Хеа, то я за Буну 🧐.
+11
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dr. cage
Ответ Football poet
А как по мне Буну идельный вариант! Неконфликтый, всегда отдается полностью игре, обладает супер-реакцией и довольно неплохо играет ногами. Плюс после восстановления Куртуа, я думаю он спокойно примет роль запасного
А потом уедет зимой на месяц на Кубок Африки..
+8
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+7
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Pucheslav
Ответ rigobersong
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Барселонские арийцы Фати, Араухо, Кунде и тд на связи ?
+14
-7
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corazón blanco
Кейлора был бы рад видеть снова в Мадриде.
+11
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Артём Поддубный
Ответ GuruFutbola
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ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха. клоунидзе.
+7
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+6
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Roman Araslanov
Либо Буну, либо Навас. Кепа это не вратарь, Де Хеа ногами играть не умеет, да и ошибается нередко
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No Comment
Сил и терпения болельщикам Реала.
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Nyko Baletskiy
Ответ Bazilic
Испанец и Реал Наоборот ничего не сходится
Икер с Вами не согласен
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Алексей Матыгин
Наваса берите,он более надёжен из этой четвёрки
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vcaireac
Ответ Игорь Новиков
Буну надо брать.
Ему зимой играть на Кубке Африки,из за этого маловероятно...
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Дмитрий Комаров
Ответ Игорь Новиков
Буну надо брать.
Он на месяц уедет зимой,на кубок африканских наций. И отступные 50 миллионов
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Osodj Djhshs
Блин. За де хеа много лет назад Реал охотился, но и Навас заслужил еще один приход...
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Crenk
Акинфеева брать нужно
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Babyboy
Я за Буну
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Arman008
Верните Кейлора!
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ten Hag
Ответ Артём Поддубный
он даже не понимает что он позорит свой клуб, всегда не понимал, почему такие тролли только у Барселоны.
Абсолютно верно
Количество неадекватов среди почитателей Барселоны зашкаливает
В пору им бы провериться
Ну не может адекватный человек каждый день стелиться в ненависти к другому футбольному клубу, или же к своему любимчику, горячему португальскому фрукту Роналду ;)
+2
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Umar Dzhuraev
Наваса обратно!!!
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Фёдор Кузнецов
Ответ MESSIya
Тибо Куртуа получил разрыв крестов во время заноса ноги для удара по мячу. Он заплакал после того, как почувствовал хруст в колене и упал. Источник: Carrusel Первые кандидаты взамен Куртуа: • Давид Де Хеа • Буну • Кепа Аррисабалага Источник: Карлос Родригес По самому оптимистичному сценарию Куртуа вернется в строй в апреле. Источник: Марио Кортегана "Мадрид" подпишет вратаря. Именуются имена Кепы и Буну, но в список прибавится больше кандидатов. Источник: Родра "Реал" рассматривает возможность аренды Кепы на сезон. Источник: Назар Кинселла Кейлор Навас – среди кандидатов взамен Куртуа. Источник: AS Давид Де Хеа ждет предложение от "Реала" после травмы Куртуа. Источник: Marca
Новостной план спортса на 2-3 дня
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