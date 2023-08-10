«Реал» ищет вратаря на замену Куртуа. Кепа, Де Хеа, Навас и Буну – возможные варианты (COPE)
«Реал» рассматривает несколько вратарей на замену травмированному Тибо Куртуа.
По данным COPE, мадридский клуб может подписать одного из следующих голкиперов: Кепу Аррисабалагу из «Челси», Яссина Буну из «Севильи», свободного агента Давида Де Хеа или находящегося без клуба Кейлора Наваса, ранее выступавшего за «Реал».
Напомним, Куртуа получил травму крестообразных связок и может пропустить весь сезон.
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Наоборот ничего не сходится
Вариант с Кепой очень странный. Он как вратарь все-таки не очень сильный, так потом еще и на контракте останется. Куртуа не Нойер, которому 37, смысла для испанца вообще никакого, когда такой шанс стать основным в Баварии. Буну вроде неплохой, но последний сезон был слабенький.
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В пору им бы провериться
Ну не может адекватный человек каждый день стелиться в ненависти к другому футбольному клубу, или же к своему любимчику, горячему португальскому фрукту Роналду ;)