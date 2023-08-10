«Реал» ищет вратаря на замену Куртуа. Кепа, Де Хеа, Навас и Буну – возможные варианты (COPE)

«Реал» рассматривает несколько вратарей на замену травмированному Тибо Куртуа.

По данным COPE, мадридский клуб может подписать одного из следующих голкиперов: Кепу Аррисабалагу из « », из «Севильи», свободного агента или находящегося без клуба Кейлора Наваса, ранее выступавшего за « ».

Напомним, получил травму крестообразных связок и может пропустить весь сезон.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS