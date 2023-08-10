«Хочу, чтобы вся публика, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни». Поварницын о нейтральном статусе

Теги сборная России Александр Поварницын Политика Биатлон

Биатлонист Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе.

– Вы следите за общественной дискуссией по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям? На каких условиях вы бы согласились выступать в нейтральном статусе?

– За информационной повесткой я сейчас не слежу, хватает и без этого дел.

Для себя я решил, что в любом случае буду ассоциироваться со своей страной – Российской Федерацией. До этого Олимпиады уже проходили для нас без флага и гимна, поэтому надо ехать и выступать. Мы в любом случае будем представлять свою страну.

Будут заставлять отрекаться и подписывать какие-то бумаги – это уже второй вопрос. Я хочу, чтобы вся публика, настроенная радикально, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни. Ты шел к этому всю жизнь и не должен жертвовать этим из-за событий, которые сейчас происходят. По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью.

– Но такая радикальная позиция становится все более популярной. Недавно один известный депутат призвал вообще выйти из олимпийского движения. Почему такие радикальные призывы звучат от людей, которые раньше не были замечены в поддержке и неравнодушии к спорту?

– Все мы понимаем, что это высказывания политиков. Это те люди, которые постоянно хотят быть на виду и на слуху. Чем громче, интереснее и радикальнее ты выскажешься, тем больший резонанс вызовет твое мнение. Все эти высказывания делаются ради хайпа, – сказал Александр Поварницын.

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17 комментариев

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RomvB
Санёк, а может пора уже осознать, что каждый должен развлекаться за свой счёт!
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Sutekh Hexen
Так никто не запрещает, езжай ради бога. Только за свой счет.
+9
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volga_olga
По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью.
--
Знаешь, Сашенька, сколько людей пожертвовало своей жизнью - реально, а не на словах, - чтобы ты тут живой, здоровый и сытый лоб сейчас красивенько мечтал об Олимпиаде?
+9
-2
+7
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Аморалинни
Отказывайся от господдержки, наград, премий и т.д. и участвуй в свое удовольствие
+8
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TBFTT
Да пусть едут за свой счет и выступают и раньше так должно было быть и плеаать ассоцируются они со страной или нет медали России без гимна и флага в зачет не идут, а идут в зачет нейтральным спортсменам.Так пусть найдет спонсоров, наймет тренеров и едет, как беженец.
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evgeniy
СВО - вещь, конечно, неоднозначная, но забивать на нее ради своих личных целей, выступать в данный момент, без гимна и флага - реальный позор. Хотя чего ожидать от поколения, которому внушали только идеалы потребления?
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притвиц
Нельзя никому запрещать ехать на олимпиаду под нейтральным флагом, это личное решение каждого спортсмена , но все расходы связанные с подготовкой к этим стартам, инвентарь, патроны итд, расходы на проживание, транспорт, спортсмен должен нести сам или его спонсоры, соответственно и призовых за возможные победы государство платить не обязано , сейчас тот момент когда каждый должен сделать выбор, со страной он или в гордом одиночестве ( может с группой себе подобных), а вот уж говорить , что всю жизнь шел к этому событию , а тут кто-то что-то запретил это верх цинизма, пожалуйста плати и поезжай, а вот насчет слов "По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью." , так это вообще нонсенс, жертвуют жизнями там на фронте .
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Марина Федоткина
Чтобы Поварницыну хорошо жилось , спалось , елось и тренировалось , его сверстники проливают добровольно кровь в СВО , под красным знаменем победы ВОВ и под триколором .. А Поварницын , сытый , халённый , одетый . обутый . обласканный семьёй готов плюнуть этим ребятам в спину и бежать под белой тряпкой выступать куда угодно ..... И будешь ты,Александр , представлять не свою страну а .... , У нашей страны нет белого флага !
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тоторо
Ответ Andrey Novikov
Ты Саша не понимаешь, что не медаль тебя сделает великим, а отношение к тебе граждан страны в которой ты живёшь. Понятно, что мечта забитая тебе в детстве в голову уже первым тренером не даст тебе спокойно жить. Это основная мотивация делать такую трудную работу, но учти ништяков в виде государственных и региональных призов не будет и болельщики не отметят, да и смотреть не будут. Выступишь как эмигрант за счёт МОК, думаешь это принесёт тебе удовлетворение?
никуда он не поедет ни как нейтральный ни как обычный спортсмен - слишком посредственный уровень. на ОИ есть посильнее него ребята кто должен ехать. а еще сашенька не понимает , что если он поедет в нейтральном беженском статусе никаких эстафет не будет , если б он и мог получит медаль ои то толькл в эстафете, а смысл ехать на ои чтоб только в спринте пробежать и 40 место занять? у поварницина ожидания по поводу себя какие то завышенные
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JL JL
Александр, все мы (за исключением тех, у кого шариков не хватает) прекрасно понимаем, что вы все об этом ужасающем, фантасмагорическом кошмаре думаете, но, также прекрасно понимаем, что по-настоящему вы НИЧЕГО не можете сказать. Разве что, вот так, постольку-поскольку, слегка завуалированно.
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Andrey Novikov
Ты Саша не понимаешь, что не медаль тебя сделает великим, а отношение к тебе граждан страны в которой ты живёшь. Понятно, что мечта забитая тебе в детстве в голову уже первым тренером не даст тебе спокойно жить. Это основная мотивация делать такую трудную работу, но учти ништяков в виде государственных и региональных призов не будет и болельщики не отметят, да и смотреть не будут. Выступишь как эмигрант за счёт МОК, думаешь это принесёт тебе удовлетворение?
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-5
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Manas Zhumadilov
мечта с детства ? если тебя оправляет куда то там выступать страна, то тогда нечего выкать.
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Andrey Novikov
Ответ тоторо
никуда он не поедет ни как нейтральный ни как обычный спортсмен - слишком посредственный уровень. на ОИ есть посильнее него ребята кто должен ехать. а еще сашенька не понимает , что если он поедет в нейтральном беженском статусе никаких эстафет не будет , если б он и мог получит медаль ои то толькл в эстафете, а смысл ехать на ои чтоб только в спринте пробежать и 40 место занять? у поварницина ожидания по поводу себя какие то завышенные
Понимаешь, колесо крутится и ему кажется, что быстро. А спидометр точно знает - медленно:-)
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притвиц
Ответ volga_olga
По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью. -- Знаешь, Сашенька, сколько людей пожертвовало своей жизнью - реально, а не на словах, - чтобы ты тут живой, здоровый и сытый лоб сейчас красивенько мечтал об Олимпиаде?
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volga_olga
Для себя я решил
--
Для себя решил - для себя и выступай. За свой счет. С трансляцией по своему тг-каналу, а не на гос-ТВ.
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Andrey Novikov
Ответ притвиц
Нельзя никому запрещать ехать на олимпиаду под нейтральным флагом, это личное решение каждого спортсмена , но все расходы связанные с подготовкой к этим стартам, инвентарь, патроны итд, расходы на проживание, транспорт, спортсмен должен нести сам или его спонсоры, соответственно и призовых за возможные победы государство платить не обязано , сейчас тот момент когда каждый должен сделать выбор, со страной он или в гордом одиночестве ( может с группой себе подобных), а вот уж говорить , что всю жизнь шел к этому событию , а тут кто-то что-то запретил это верх цинизма, пожалуйста плати и поезжай, а вот насчет слов "По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью." , так это вообще нонсенс, жертвуют жизнями там на фронте .
Лучше не скажешь. +++++++++++++++++++
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