«Хочу, чтобы вся публика, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни». Поварницын о нейтральном статусе

Биатлонист Поварницын заявил о готовности выступать в нейтральном статусе.

– Вы следите за общественной дискуссией по поводу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям? На каких условиях вы бы согласились выступать в нейтральном статусе?

– За информационной повесткой я сейчас не слежу, хватает и без этого дел.

Для себя я решил, что в любом случае буду ассоциироваться со своей страной – Российской Федерацией. До этого Олимпиады уже проходили для нас без флага и гимна, поэтому надо ехать и выступать. Мы в любом случае будем представлять свою страну.

Будут заставлять отрекаться и подписывать какие-то бумаги – это уже второй вопрос. Я хочу, чтобы вся публика, настроенная радикально, которая считает, что ехать без флага и гимна – это позор для страны, поняла, что для нас это событие, которое происходит, возможно, раз в жизни. Ты шел к этому всю жизнь и не должен жертвовать этим из-за событий, которые сейчас происходят. По сути тебя вынуждают жертвовать своей жизнью.

– Но такая радикальная позиция становится все более популярной. Недавно один известный депутат призвал вообще выйти из олимпийского движения. Почему такие радикальные призывы звучат от людей, которые раньше не были замечены в поддержке и неравнодушии к спорту?

– Все мы понимаем, что это высказывания политиков. Это те люди, которые постоянно хотят быть на виду и на слуху. Чем громче, интереснее и радикальнее ты выскажешься, тем больший резонанс вызовет твое мнение. Все эти высказывания делаются ради хайпа, – сказал .

«Пусть умники, дающие советы, учат своих жен». Депутат Миронов предложил выйти из олимпийского движения – и наш спорт закипел