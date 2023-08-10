«Челси» предложил «Саутгемптону» 48 млн фунтов за Лавиа. Хавбек интересен «Ливерпулю»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Ромео Лавиа Футбол

«Челси» намерен подписать полузащитника Ромео Лавиа.

Лондонский клуб предложил «Саутгемптону» 48 миллионов фунтов за трансфер 19-летнего бельгийца, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры между клубами продолжаются.

Также в подписании Лавиа заинтересован «Ливерпуль». «Саутгемптон» отклонил три предложения «красных» о трансфере хавбека. 

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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31 комментарий

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Leo_89
Ответ GuruFutbola
Где они постоянно находят это ноунейм барахло?) Пусть потом местные адепты синебуса не удивляются, что их потолок - лига конференций
Ноунейм, за которым охотится Клопп все лето, зато всякие Брэйтуэйты не вызывают вопросов у тебя.
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Aleksey Yashin
Если бы покупали из Брайтона, предложили бы 148 млн
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Павел Сторожев
Будет смешно если в итоге его Челси заберёт. В итоге кучу времени на него потратили, а потом купят за еще большую переплату кого нибудь и будут весь сезон пытаться его вписать в команду.
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Владик Кошкин
Ответ GuruFutbola
Где они постоянно находят это ноунейм барахло?) Пусть потом местные адепты синебуса не удивляются, что их потолок - лига конференций
ноунейм - это ты )

а это футболист из Саутгемптона
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Док163
Если бы все игроки , которых пытаются продатькупить клубы из Саутгемптона настолько хороши и дороги - то почему Саутгемптон оказался в чемпионшипе???Ваш комментарий
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*MVP*
Ответ Aleksey Yashin
Если бы покупали из Брайтона, предложили бы 148 млн
какой искрометный юмор. а что тогда за более сильного Кайседо сотку так и не предложат?
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Born is the King
Ответ Павел Сторожев
Будет смешно если в итоге его Челси заберёт. В итоге кучу времени на него потратили, а потом купят за еще большую переплату кого нибудь и будут весь сезон пытаться его вписать в команду.
Ливеру который останется без опорника не будет смешно
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Gio Vasadze
Ответ Владик Кошкин
ноунейм - это ты ) а это футболист из Саутгемптона
Саутгемптон за немалые деньги выкупил его из академии Сити
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BillShen
Пусть продают в Челси. Он не сильнее тех полузащитников, которые находятся в клубе.
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GuruFutbola
Ответ Владик Кошкин
ноунейм - это ты ) а это футболист из Саутгемптона
Думаю о нас знают примерно одинаковое количество людей🤣
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f5dfmvw9bk
Ответ Vadiay
Вроде бы писали, что это недостоверная информация
Уже пришло подтверждение от Орнштейна и Романо
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versalio
Лавиа уже на чемоданах в Ливерпуль. Его в заявке даже нет в Саутгемптоне на ближайший матч. Информация для того, чтобы наценку ещё сделать на трансфер.
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Liquidozz
Ответ Leo_89
Скорее всего вброс от Саута, чтоб Ливерпуль не жался и добил 50, потому что вчера сообщили, что Челси близок к трансферу Кайседо.
Очень похоже, но тогда непонятно почему 48 а не 55 например
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Roman
Ответ Aristokrat_13
У Саутгемптона исторически очень сильная футбольная школа: Ширер и Бэйл не дадут соврать, а ведь были еше Уолкотт, Бридж, Лаллана (это те, кого на память вспомнил)
Лавиа из Сити пришел в Саутгемптон, школа святых тут ни при чем
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Aristokrat_13
Ответ Док163
Если бы все игроки , которых пытаются продатькупить клубы из Саутгемптона настолько хороши и дороги - то почему Саутгемптон оказался в чемпионшипе???Ваш комментарий
У Саутгемптона исторически очень сильная футбольная школа: Ширер и Бэйл не дадут соврать, а ведь были еше Уолкотт, Бридж, Лаллана (это те, кого на память вспомнил)
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Mago_Abu
Ответ *MVP*
какой искрометный юмор. а что тогда за более сильного Кайседо сотку так и не предложат?
Он сильнее в два раза выходит? Вообще этого не заметно. Буду очень рад, если его в итоге вообще не возьмут
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f5dfmvw9bk
Ответ GuruFutbola
Где они постоянно находят это ноунейм барахло?) Пусть потом местные адепты синебуса не удивляются, что их потолок - лига конференций
Будь он из Ла Масии и сыграл бы в Барсе примерно столько же игр, сколько и за Сотон в прошлом сезоне (их было 20+), то в медиа сейчас форсили бы его кандидатуру на награду Golden boy
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GuruFutbola
Ответ Leo_89
Ноунейм, за которым охотится Клопп все лето, зато всякие Брэйтуэйты не вызывают вопросов у тебя.
Что за Брейтуэйт?
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Анвар
Опорник надо хоть кто нибудь купите
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Vasili Poplove
Емае ФСГ, Клопп без опорника и центрдэфа не вывезет сезон
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Блуждающий странник
Сколько же молодняка тащит Челси в клуб. Не понимаю такой стратегии
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Vadiay
Вроде бы писали, что это недостоверная информация
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f5dfmvw9bk
Эпик фейл от ФСГ
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Leo_89
Скорее всего вброс от Саута, чтоб Ливерпуль не жался и добил 50, потому что вчера сообщили, что Челси близок к трансферу Кайседо.
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