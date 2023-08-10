«Челси» предложил «Саутгемптону» 48 млн фунтов за Лавиа. Хавбек интересен «Ливерпулю»

«Челси» намерен подписать полузащитника Ромео Лавиа.

Лондонский клуб предложил « » 48 миллионов фунтов за трансфер 19-летнего бельгийца, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры между клубами продолжаются.

Также в подписании Лавиа заинтересован « ». «Саутгемптон» отклонил три предложения «красных» о трансфере хавбека.

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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