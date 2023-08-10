«Зенит» готов предложить 35 млн евро за Дзаньоло, а игроку – 9 млн в год. «Галатасарай» хочет дождаться улучшенного предложения от «Астон Виллы»

Теги Зенит Астон Вилла премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Николо Дзаньоло Футбол

«Зенит» готов купить Николо Дзаньоло.

Вчера появилась информация о том, что сине-бело-голубые начали переговоры с «Галатасарем» о трансфере итальянского полузащитника.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 35 миллионов евро за Дзаньоло. Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год.

Интерес к Николо также проявляет «Астон Вилла». Клуб ищет замену Эмилано Буэндиа, получившему травму связки колена, но в данный момент не может позволить себе полноценный трансфер Дзаньоло. «Вилла» хочет арендовать игрока с правом или обязательством выкупа. 

Альфредо Педулла добавляет, что «Галатасарай» предпочел бы дождаться повышения предложения от клуба из Бирмингема. 

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь

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35 комментариев

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fussballer
"контракт с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год" - офигеть.
+21
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+19
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Captain_Noname
Ответ Удар Кержакова
Через неделю Марсель вылетает из ЛЧ и в Зенит перейдёт Ундер за 20-25 млн. Это будет топ трансфер для РПЛ.
А еще через неделю Месси расторгнет контракт с загнивающими американцами и перейдет в скрепный Зенит, причем будет играть в Зените исключительно за еду
+21
-9
+12
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ZarvuR2020
И Зенит и Галатасарай это опровергли.
+18
-8
+10
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Дмитрий Никифоров
Ответ ZarvuR2020
И Зенит и Галатасарай это опровергли.
Это клубы опровергли, а Спортс нет)
+12
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9_volk
коля - конечно парень с загонами, но не до такой же степени.

инфа про заоблачное предложение от газовика - скорее утки итальянской агентуры, чтобы набить цену Коляну - либо для крупной продажи в Англию или Ювентус, либо для нового жирного контракта в Сарае.
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Killyr
Ответ Captain_Noname
А еще через неделю Месси расторгнет контракт с загнивающими американцами и перейдет в скрепный Зенит, причем будет играть в Зените исключительно за еду
Не за еду, а за подписку на вк и спортс))
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<CRISTIANO>
Когда тратишь народные деньги, то пофиг 5 млн зп выписывать кому-то или 9, главное потом это назвать крутым менеджементом и лучшим клубом России.
+8
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Удар Кержакова
Ответ <CRISTIANO>
Когда тратишь народные деньги, то пофиг 5 млн зп выписывать кому-то или 9, главное потом это назвать крутым менеджементом и лучшим клубом России.
Московские бабушки только выдохнули после продажи Малкома, как тут опять этот клятый Газпром игроков покупает.
+5
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Пикачу82
9 миллионов в год Газпросмовских - народных денег! А мы всем миром бойцам на фронт носки с майками собираем и еду! Отлично у нас страна живет!
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Пикачу82
Ответ ZarvuR2020
И Зенит и Галатасарай это опровергли.
не 9 миллионов а 9.5
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fussballer
Ответ Captain_Noname
А еще через неделю Месси расторгнет контракт с загнивающими американцами и перейдет в скрепный Зенит, причем будет играть в Зените исключительно за еду
Сам будет доплачивать.
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green mojave
Ответ Пикачу82
9 миллионов в год Газпросмовских - народных денег! А мы всем миром бойцам на фронт носки с майками собираем и еду! Отлично у нас страна живет!
Слушай, я не болел зенита, но у меня такой вопрос:
А деньги Лукойла, РЖД, Россетей, и других гос. компаний кто финансит футбол, это чьи деньги?
Подскажи пожалуйста, не понимаю разницы.
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Three Days Grace
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
итальянский заговор
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Юра Зыков
Ответ Удар Кержакова
Во даёшь, сравнить турка с Месси) Перейдёт, у него варик только в Турцию возвращаться либо в Зенит переходить. Для Европы это сбитый лётчик, как Малком в свое время в Барселоне
Малком был сбитым летчиком?)
в 22 года,он мог спокойно уехать в какой нибудь Милан или Севилью)
Только те за него столько бы не дали,Ундер согласен что щас никому не нужен из Топ клубов,а в середняки за 2 ляма играть не охота)
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Chinafon2012
Тренеришка Семак без супер-звёзд за десятки лямов доллеров способен разве что Крылья Советов 1-0 обыгрывать.Вот и вся история.
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bellyashe
чушь) но для московской публики за повод для нытья сойдет.
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Dmitry Family
Заплати зенит хоть 50 миллионов игрок не поедет в Россию
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kvint(ksk)
Турки как всегда, чтобы выгоднее продать игрока , запускают утку о параллельном интересе , кого-то. Лучше бы придумали про арабов, это было бы более правдоподобно .
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Удар Кержакова
Ответ Captain_Noname
А еще через неделю Месси расторгнет контракт с загнивающими американцами и перейдет в скрепный Зенит, причем будет играть в Зените исключительно за еду
Во даёшь, сравнить турка с Месси) Перейдёт, у него варик только в Турцию возвращаться либо в Зенит переходить. Для Европы это сбитый лётчик, как Малком в свое время в Барселоне
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Хамыч
Ответ Удар Кержакова
Московские бабушки только выдохнули после продажи Малкома, как тут опять этот клятый Газпром игроков покупает.
Московских да и любых других бабушек интересует больше где вы взяли деньги на покупку Малкольма , на подъёмные ему , и на его не маленькую зарплату....
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Удар Кержакова
Ответ Юра Зыков
Малком был сбитым летчиком?) в 22 года,он мог спокойно уехать в какой нибудь Милан или Севилью) Только те за него столько бы не дали,Ундер согласен что щас никому не нужен из Топ клубов,а в середняки за 2 ляма играть не охота)
Всё верно написали.
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Назар Игорь
Ответ fussballer
"контракт с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год" - офигеть.
Комментарий удален пользователем
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Заборостроитель
А в полновесных рублях, это же кошмар.
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theDoctor
Бредятина всё от и до. Не бьется ни с трансферной, ни с финансовой политикой клуба. Никто ессно не будет платить за него как за Малкома и класть зарплату больше чем у Халка в самые жирные времена.
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mergenchiki
Да нафиг нужен, поиграет годик-два, заработает побольше, да и сольется "из за войны" куда нибудь.
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