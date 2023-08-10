«Зенит» готов предложить 35 млн евро за Дзаньоло, а игроку – 9 млн в год. «Галатасарай» хочет дождаться улучшенного предложения от «Астон Виллы»
«Зенит» готов купить Николо Дзаньоло.
Вчера появилась информация о том, что сине-бело-голубые начали переговоры с «Галатасарем» о трансфере итальянского полузащитника.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 35 миллионов евро за Дзаньоло. Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год.
Интерес к Николо также проявляет «Астон Вилла». Клуб ищет замену Эмилано Буэндиа, получившему травму связки колена, но в данный момент не может позволить себе полноценный трансфер Дзаньоло. «Вилла» хочет арендовать игрока с правом или обязательством выкупа.
Альфредо Педулла добавляет, что «Галатасарай» предпочел бы дождаться повышения предложения от клуба из Бирмингема.
Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь.
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инфа про заоблачное предложение от газовика - скорее утки итальянской агентуры, чтобы набить цену Коляну - либо для крупной продажи в Англию или Ювентус, либо для нового жирного контракта в Сарае.
А деньги Лукойла, РЖД, Россетей, и других гос. компаний кто финансит футбол, это чьи деньги?
Подскажи пожалуйста, не понимаю разницы.
в 22 года,он мог спокойно уехать в какой нибудь Милан или Севилью)
Только те за него столько бы не дали,Ундер согласен что щас никому не нужен из Топ клубов,а в середняки за 2 ляма играть не охота)