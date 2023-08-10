«Зенит» готов предложить 35 млн евро за Дзаньоло, а игроку – 9 млн в год. «Галатасарай» хочет дождаться улучшенного предложения от «Астон Виллы»

«Зенит» готов купить Николо Дзаньоло.

Вчера появилась информация о том, что сине-бело-голубые начали переговоры с « » о трансфере итальянского полузащитника.

Как сообщает журналист , клуб из Санкт-Петербурга готов предложить 35 миллионов евро за Дзаньоло. Самому игроку могут предложить контракт с зарплатой в размере 9 миллионов евро в год.

Интерес к также проявляет « ». Клуб ищет замену Эмилано Буэндиа, получившему травму связки колена, но в данный момент не может позволить себе полноценный трансфер Дзаньоло. «Вилла» хочет арендовать игрока с правом или обязательством выкупа.

Альфредо Педулла добавляет, что «Галатасарай» предпочел бы дождаться повышения предложения от клуба из Бирмингема.

Дзаньоло перешел в «Галатасарай» из «Ромы» зимой 2023 года. В рамках чемпионата Турции он провел 10 матчей и забил 5 голов. Подробную статистику итальянца можно найти здесь.

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