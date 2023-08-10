Алина Загитова: «Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально»

Теги видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова посетила занятие по актерскому мастерству.

«Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально», – написала олимпийская чемпионка.

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41 комментарий

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Мэй Касахара
Чему быть, того безызбежать…
+47
-6
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Oleg Olegov
А у неё бывает по какой-либо дисциплине второе занятие? Или чисто первое занятие, фотки с него, последующий кринж и переход к новому "проявлению"?
+39
-17
+22
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Алексей Токарев
А кого она играла? Тюленя?
+33
-12
+21
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*MVP*
Ответ Oleg Olegov
А у неё бывает по какой-либо дисциплине второе занятие? Или чисто первое занятие, фотки с него, последующий кринж и переход к новому "проявлению"?
а зачем второе? первого обычно хватает для бесконечных восторгов от домохозяек
+29
-9
+20
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Алексей Токарев
Лучше бы логопеда почаще посещала, больше пользы было бы.
+26
-7
+19
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Slot_Receiver
Карьера проектировщика приостановлена
+15
-3
+12
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Bulkina
Ответ Lana-shu
Самые преданные фанаты в фандома 2 находятся.
Ну давайте, расскажите нам как Алинка всех троллит :)
+10
-3
+7
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Ливия
Я не понимаю, она сначала поставила телефон, включила камеру, а потом пошла и легла под одеяло, чтобы начала плакать?😳😏
Заявка на Оскар.
+14
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Furyus
Профессорша кислых щей.
Вспоминается также басня про квартет...
+13
-7
+6
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Molzahn
Чему быть, того не миновать: эти курсы были безызбежны.
+17
-11
+6
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ЛисаАлиса78
Ответ Алексей Токарев
А кого она играла? Тюленя?
Я вас удивлю, но в актерских вузах студентам порой и вешалку надо изображать) не всё так просто, как кажется
+10
-5
+5
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Oleg Olegov
Ответ Алексей Токарев
А кого она играла? Тюленя?
Да. И дальше сцена рызагралась со всей своей безызбежностью.
+12
-7
+5
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VolarMorgulis
Она будет играть труп на НТВ?
+8
-4
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ЮИ
Безусловно полезное занятие и для ФК, и для умения выступать, и для работы в кадре... 👍 Но ведь сейчас набегут те, кто напишет, что у Алины очередное увлечение... И понеслось...
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Ливия
Ответ arisstopane
после завершения спортивной карьеры - это первое настоящее дело на фоне идиотских и бессмысленных "проявлений" на потребу спятившим малолетним фанатикам... для актерской профессии у алины есть всё! фактура, харизма, страсть, выразительное лицо, глаза, темперамент, чувство ритма, развитая пластика тела, выразительные руки...единственный, но значимый недостаток, это сценическая речь, который легко исправляется за три года академического обучения... в театре врядли, а в кино все козыри... естественно, при отказе от ролевой модели образца бузовой)
Вас не смущает, что она с трудом по-русски изъясняется или вы ее в немом кино видите?
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Bulkina
Она уже забыла как постила себя завёрнутую в простыню с подписью "готовлюсь к экзамену по актёрскому мастерству". Уже сама запуталась в своих проявлениях.
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777free777
Ответ Алексей Токарев
А кого она играла? Тюленя?
Му-му!
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Сáмсон Самсонов
Она думает что она развивается, из прекрасной олимпийской чемпионки превратилась в посмешище
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777free777
Ответ Slot_Receiver
Карьера проектировщика приостановлена
Все верно. Собянин же вчера лично принял Ледовый дворец, построенный по проекту Алиночки.
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ЛисаАлиса78
Актёрское мастерство очень важно при её работе. Раскрепощает человека, убирает зажатость.
Радует, что Алина и танцами занимается, и вокалом и актёрством. Это не гарантирует, что она обязательно пойдет в актрисы (кто-то и без занятий там снимается), но для самосовершенствования замечательно подходит
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Виктор Войнов
Через месяц ждём в главной роли в чём нибудь))
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Слончик
Загитова очень активная, постоянно что-то новое выдумывает, пробует. Это здорово, и намного полезнее, чем сидя на диване сопли размазывать по интернету.
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Lana-shu
Занятие полезное и интересное.
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tanya_1111
Ответ Slot_Receiver
Карьера проектировщика приостановлена
Она уже освоила
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Быть Добру
Ответ несахар
и швец и жнец и на дуде игрец) а если серьезно, то лишь бы только на пользу, а не ради очередного кринжа
Переживаете за Алину?) Всё будет у неё хорошо. Пока кто-то кричит : кринж, кринж!- она идёт семимильными шагами вперёд , а кричащие тонут в своем же крике...
+4
-4
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