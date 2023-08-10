Алина Загитова: «Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально»
Алина Загитова посетила занятие по актерскому мастерству.
«Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально», – написала олимпийская чемпионка.
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Радует, что Алина и танцами занимается, и вокалом и актёрством. Это не гарантирует, что она обязательно пойдет в актрисы (кто-то и без занятий там снимается), но для самосовершенствования замечательно подходит