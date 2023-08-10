Алина Загитова: «Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально»

Алина Загитова посетила занятие по актерскому мастерству.

«Сегодня было первое занятие по актерскому мастерству. Было очень интересно и эмоционально», – написала олимпийская чемпионка.

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