Шапи о драке в чемпионате Израиля: «Если меня бьют, я бью в ответ. В Дагестане так делается»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов всопмнил, как подрался в чемпионате Израиля.

Напомним, во время выступления за «Хапоэль Беер-Шева» вингер, права на которого принадлежали «Краснодару», дал пощечину футболисту команды соперника в ходе потасовки. После этого инцидента игрока дисквалифицировали на 10 матчей.

– Зачем вы дали пощечину футболисту в Израиле?

– Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня – кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять? 

– Думаю, нет. Зависит от ситуации.

– Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар – это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан.

– Кажется, из-за ответного удара вы и не остались в Израиле.

– Возможно, так и есть. Значит, так суждено, – сказал Сулейманов.

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46 комментариев

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red hikkikomori
Я думал у них принято толпой бить одного
+119
-16
+103
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Senchas
Ответ Ноу криминалити
Какая же многогранная страна Один деятель из Питерской подворoтни как то говорил, что бить надо первым
если кража неизбежна - воровать надо первым
+48
-3
+45
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Maricone
так иди играй в Дагестане тогда
+50
-11
+39
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Marouane Chamakh
Ответ red hikkikomori
Я думал у них принято толпой бить одного
приходи один мы
тоже одни придём
+39
-7
+32
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Ноу криминалити
Какая же многогранная страна
Один деятель из Питерской подворoтни как то говорил, что бить надо первым
+22
-6
+16
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Отец Абду
Какой дагестанец всех минусует?:)

И в конце Шапи добавил: папах много, а мужчин мало:)
+18
-4
+14
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Отец Абду
🤡🤡🤡
+8
-1
+7
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Рокко Сиффредди
Ответ red hikkikomori
Я думал у них принято толпой бить одного
И в джакузи толпой
+10
-4
+6
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градус ненависти
А семеро друзей тут же выбежали тебя поддержать?
+5
-2
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Teodrakis
Ответ Maricone
так иди играй в Дагестане тогда
Динамо Махачкала как раз его уровень
+3
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Омайгадбл
Ответ Marouane Chamakh
приходи один мы тоже одни придём
И нож не бери, у нас свой есть
+4
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Digger86
Если я потребляю газ, я не плачу за него. В Дагестане так делается
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Ебздрогыч
Если меня бьют, я даю пощечину в ответ. В Дагестане так делается
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Sebastian Debussy
Да уж, помню как еще совсем недавно ему пророчили топ карьеру... Эх, жаль
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d_kdc
Это что то Шапи недоговаривает или там реально такой судейский произвол, что за пощечину после удара в голову дали 10 (!!!) матчей дисквалификации???

Я подозреваю, что ни в одной из ТОП5 лиг за пощечину не дали бы больше 3-4 матчей при любой мотивации.
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Новый тренер ФК Спартак
поедет теперь в дагестан играть
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Дмитрий Никифоров
Ответ Отец Абду
Какой дагестанец всех минусует?:) И в конце Шапи добавил: папах много, а мужчин мало:)
Шапи))
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Teodrakis
Ответ Рокко Сиффредди
И в джакузи толпой
Когда девочки харам, братья всегда помогут
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Ajvengo
Это он про какой случай? Вроде при последней дискве он со скамейки запасных чуть не в центр поля прибежали начал соперникам в фейс тыкать. Но,возможно, это был предпоследний психоз, у него их там много было.
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SashkaGT
После матча приходи один, мы тоже одни придем!
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old_gringo
что с корректором? «всопмнил», «чемпионате Израиле», «Сергей Иран»
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Ничего Смешного
Пуйол стерпел и оттащил партнера, чтобы не подвести команду - мужчина
У нас так в Дагестане делается- Шапи
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Teodrakis
Ответ DaRt FeLiX
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Ну да, ты то не дикарь, сразу упал бы и притворился мертвым, чтобы еще не получить. А потом расплакался, чтобы никто не сомневался, что травма очень серьезная и тебя надо пожалеть.
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Ajvengo
Ответ d_kdc
Это что то Шапи недоговаривает или там реально такой судейский произвол, что за пощечину после удара в голову дали 10 (!!!) матчей дисквалификации??? Я подозреваю, что ни в одной из ТОП5 лиг за пощечину не дали бы больше 3-4 матчей при любой мотивации.
У него несколько срывов было, все выдавали в шапи неадеквата, за последнюю стычку выписали чуть не полсезона, и клуб не стал его выкупать.
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Marouane Chamakh
Ответ Нургалиев Разрешил
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