Шапи о драке в чемпионате Израиля: «Если меня бьют, я бью в ответ. В Дагестане так делается»
Магомед-Шапи Сулейманов всопмнил, как подрался в чемпионате Израиля.
Напомним, во время выступления за «Хапоэль Беер-Шева» вингер, права на которого принадлежали «Краснодару», дал пощечину футболисту команды соперника в ходе потасовки. После этого инцидента игрока дисквалифицировали на 10 матчей.
– Зачем вы дали пощечину футболисту в Израиле?
– Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня – кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять?
– Думаю, нет. Зависит от ситуации.
– Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар – это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан.
– Кажется, из-за ответного удара вы и не остались в Израиле.
– Возможно, так и есть. Значит, так суждено, – сказал Сулейманов.
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тоже одни придём
Один деятель из Питерской подворoтни как то говорил, что бить надо первым
И в конце Шапи добавил: папах много, а мужчин мало:)
Я подозреваю, что ни в одной из ТОП5 лиг за пощечину не дали бы больше 3-4 матчей при любой мотивации.
У нас так в Дагестане делается- Шапи