СКА с Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Роман набрал 1+1 в двух матчах

СКА одержал победу в турнире ФХР в формате «3 на 3».

СКА обыграл сборную России со счетом 3:1 в финальном матче. сделал дубль, еще одним голом отметился .

В моменте с голом Демидова результативную передачу сделал .

Главный тренер сыграл в двух матчах турнира и набрал 2 (1+1) балла за результативность.

В полуфинале СКА победил «Сочи» со счетом 7:4.

Ротенберг забросил шайбу в этой игре, использовав выход один на один с Максимом Третьяком, но, возможно, забил после сирены об окончании матча.