СКА с Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Роман набрал 1+1 в двух матчах
СКА одержал победу в турнире ФХР в формате «3 на 3».
СКА обыграл сборную России со счетом 3:1 в финальном матче. Матвей Мичков сделал дубль, еще одним голом отметился Иван Демидов.
В моменте с голом Демидова результативную передачу сделал Роман Ротенберг.
Главный тренер СКА сыграл в двух матчах турнира и набрал 2 (1+1) балла за результативность.
В полуфинале СКА победил «Сочи» со счетом 7:4.
Ротенберг забросил шайбу в этой игре, использовав выход один на один с Максимом Третьяком, но, возможно, забил после сирены об окончании матча.
Ромка, перелогинься.
А вообще любой бы так смог. Просто совпадение, что у него семья связана с Путиным
Называется «Охотник на лис», очень рекомендую к просмотру.