СКА с Ротенбергом в составе выиграл турнир в формате «3 на 3». Роман набрал 1+1 в двух матчах

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Матвей Мичков Хоккей 3х3 Иван Демидов Хоккей

СКА одержал победу в турнире ФХР в формате «3 на 3».

СКА обыграл сборную России со счетом 3:1 в финальном матче. Матвей Мичков сделал дубль, еще одним голом отметился Иван Демидов.

В моменте с голом Демидова результативную передачу сделал Роман Ротенберг.

Главный тренер СКА сыграл в двух матчах турнира и набрал 2 (1+1) балла за результативность.

В полуфинале СКА победил «Сочи» со счетом 7:4.

Ротенберг забросил шайбу в этой игре, использовав выход один на один с Максимом Третьяком, но, возможно, забил после сирены об окончании матча.

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21 комментарий

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Melnikov1968
На хрена засчитывать гол после сирены? Для Ротенберга отдельные правила придуманы, чтобы польстить его самолюбие? Самому противно должно быть. До чего же гнусная персона. Интересно, что он сам скажет по этому поводу?
+21
-1
+20
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Павел Московой
Ответ ivan555navi
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Какой ещё пример для молодёжи? Типа будь родственником кого надо и все будет в шоколаде?
+20
-1
+19
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Чистый лист
Ответ ivan555navi
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"Думающей молодежи брать пример, как нужно работать и делать самого себя".
Ромка, перелогинься.
+16
-1
+15
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Дим Димыч
ну все,тушите свет🤣
+5
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dron_android@mail.ru
Взошла новая звезда российского хоккея.
+4
0
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Bartez1986
Ответ Melnikov1968
На хрена засчитывать гол после сирены? Для Ротенберга отдельные правила придуманы, чтобы польстить его самолюбие? Самому противно должно быть. До чего же гнусная персона. Интересно, что он сам скажет по этому поводу?
Арбитр не захотел получить клюшкой по спине от этого джентльмена. Так что всё объяснимо
+4
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Bardownski
Ответ ivan555navi
РР работает и работает так, что можно удивляться такой энергии и такой загруженности. И результаты его работы все видят. И вообще, у СКА владелец Газпром, а не родственники РР и Газпрому нужен результат. У того же Семака в Зените никаких родственников ни в футболе, ни в спорте нет. Кто не хочет брать пример с РР, пусть берёт пример с Семака, ну, или кого-то ещё.
На кого эта сказка расчитана?
+3
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Olavi Ranta
Ответ ivan555navi
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А можно чуть по подробнее про то как думающей молодёжи работать и сделать себя такими же как он?)
+3
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Павел Московой
Ответ ivan555navi
РР работает и работает так, что можно удивляться такой энергии и такой загруженности. И результаты его работы все видят. И вообще, у СКА владелец Газпром, а не родственники РР и Газпрому нужен результат. У того же Семака в Зените никаких родственников ни в футболе, ни в спорте нет. Кто не хочет брать пример с РР, пусть берёт пример с Семака, ну, или кого-то ещё.
Уверен, что если этот работящий захочет, он и футбольный Зенит возглавит.
А вообще любой бы так смог. Просто совпадение, что у него семья связана с Путиным
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juki_puki
мы заслужили такие новости
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Tima_Milan
Ответ ivan555navi
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РР и правда очень нежен, но не уверен что делает себя. Это скорее к Дзюбе
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цэсемьэр
Ответ dron_android@mail.ru
Взошла новая звезда российского хоккея.
в 2030-м году на драфт😆
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Олег НН
Ротенберг крутой форвард пхахаха
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5sue86q3f5
Есть, ребята, отличный фильм, который максимально характеризует данную ситуацию.

Называется «Охотник на лис», очень рекомендую к просмотру.
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Андрей Попов
Максима Третьяка даже в теги к новости не добавили. Не достоин после такой пенки!
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HRYNDEL
На чемпионате психбольниц вообще лучшим снайпером будет!!!
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Футболка7
Ответ Melnikov1968
На хрена засчитывать гол после сирены? Для Ротенберга отдельные правила придуманы, чтобы польстить его самолюбие? Самому противно должно быть. До чего же гнусная персона. Интересно, что он сам скажет по этому поводу?
"Я был самый грязный. Был виртуоз, но был самый грязный. Я без гола не уходил – они заканчивали игру, я забивал гол. Не мог я уйти без гола"
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