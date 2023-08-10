Барриос отстранен на 1 матч, победы «Зенита» и «Динамо», «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Хилаля» Малкома, Норманн расторг контракт с «Динамо», Федор хочет боя с Тайсоном и другие новости

1. Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос дисквалифицирован на один матч РПЛ за удаление в игре с «Динамо». Таким образом, колумбиец сможет сыграть со «Спартаком».

2. В среду в Фонбет Кубке России «Динамо» вырвало победу у «Краснодара» – 4:3! Арсен Захарян забил победный мяч на 96-й минуте со штрафного после рикошета. «Зенит» обыграл «Крылья» (1:0) – Сергеев забил на 50-й, Мантуан попал в штангу. А вот ЦСКА уступил «Факелу» (0:2): дубль сделал Максим Максимов. «Оренбург» впервые выиграл при Ярошике – у «Сочи» (2:0).

3. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Малкома в финале Кубка арабских чемпионов. Криштиану в полуфинале забил победный пенальти, Малком также отметился голом.

4. Матиас Норманн уведомил «Динамо» о расторжении контракта. Футболист объяснил свое решение попаданием дронов в здание «Москва-Сити».

5. Звезды «Ак Барса» проиграли Звездам России в прощальном матче Даниса Зарипова. Сам завершивший карьеру форвард забросил три шайбы: в первом периоде он играл за команду звезд «Ак Барса», во втором – России.

6. «МЮ» и «Вест Хэм» договорились о трансфере защитник Харри Магуайра за 30 млн фунтов.

7. Федор Емельяненко хочет провести бой против Майка Тайсона по боксу и готов подраться в октябре в Саудовской Аравии.

8. Килиан Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1 и может пропустить все матчи «ПСЖ» в августе в качестве наказания.

9. «Бавария» предложит за форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна около 120 млн евро с учетом бонусов.

10. «ПСЖ» сообщил Неймару и Марко Верратти, что не рассчитывает на них. Игроков не позвали на клубную фотосессию.

11. Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе планируют открыть в сентябре.

12. Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам. Кроме того, Украина призывает отменить обязательные рукопожатия на турнирах, где выступают и украинские, и российские спортсмены.

13. «Аякс» готов дать «Динамо» 10 млн евро за Захаряна. Кроме того, Арсен интересен «Сосьедаду» как альтернатива ван де Беку. «Динамо» может потребовать 15 млн евро за хавбека.

14. Рис Джеймс стал новым капитаном «Челси». Он с 6 лет в системе клуба.

15. Исраэль Адесанья проведет защиту титула UFC против Шона Стриклэнда 10 сентября в Сиднее.

16. Защитник «Динамо» Бреннан Менелл получил спортивное гражданство России. Защитник «Динамо» не будет легионером в КХЛ и сможет играть за сборную, пишет «Матч ТВ».

17. Непомнящий, Свидлер, Есипенко и Накамура свели к ничьим первые партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку, Карлсен и Со проиграли.

Цитаты дня.

Зарема о Барриосе: «Соболева провоцировали всю игру – за жест дисквалифицировали на 4 матча. Игрок «Зенита» намеренно обеими ногами врезается в Макарова, и ему дают только один матч»

Шнякин о критике Уткина в адрес «Матч ТВ»: «Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиа, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая. Удобно»

Федотов про 0:2 с «Факелом»: «11 панфиловцев в своей штрафной сражались стеной за победу. Надо отдать должное сопернику»

Мостовой об Абаскале: «Как он научит «Спартак» играть надежно в обороне, если сам не играл? Он и 10 его помощников зарабатывают деньги. Тедеско бегал, прыгал, а потом обосрал клуб»

Мане о связке с Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану – один из лучших игроков в истории, если не лучший»

«Барриоса надо было отстранить на 2 матча. «Зенит» испугался неминуемого поражения от «Спартака», использовал связи и надавил на КДК». Экс-арбитр Савченко о дисквалификации хавбека

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