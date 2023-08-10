Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть. Форвард сказал об этом президенту клуба (Le Parisien)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» хочет остаться в парижском клубе еще на один сезон, несмотря на нежелание продлевать контракт до 2025 года. 

Как сообщает Le Parisien, футболист нисколько не изменил свое решение. Во вторник Килиан поговорил с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и сообщил ему, что намерен остаться в клубе до истечения срока контракта. 

Менеджер, в свою очередь, снова сказал Мбаппе, что тот не будет играть за команду, если не продлит контракт. Сейчас форвард тренируется в группе «нежелательных» игроков парижской команды, но будет снова переведен в основную группу, если подпишет новое соглашение. 

Мбаппе не сыграет в 1-м туре Лиги 1 и может пропустить все матчи «ПСЖ» в августе в качестве наказания

Из магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Мбаппе, а изображение форварда убрали с «Парк де Пренс»

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59 комментариев

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GMeazza
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
+32
-1
+31
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S. A.
Надоел он уже
+30
-7
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Оригинальный Ник
Как бы его останки на заднем дворе парижского аэропорта не нашли
+17
-2
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Профессор из Кобхэма
Ответ MonkeyMeister
Почему он за бОльшие бабки на сезон не согласился поехать в СА? Типа играть там хуже, чем не играть вообще?
Для имиджа плохо.
Скажут бабки важнее величия.
Так что можно и доработать контракт за жалкие 100 миллионов в год.
+12
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
пока что ПСЖ в тупике, но в какой то части они сами виноваты
+13
-1
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S. A.
Ответ Максат Тобыш
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Ты уже там?
+10
-1
+9
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MonkeyMeister
Почему он за бОльшие бабки на сезон не согласился поехать в СА? Типа играть там хуже, чем не играть вообще?
+10
-1
+9
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SaH4r.
через год перейдёт в Реал растеряв былую форму
+11
-3
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S. A.
Ответ SaH4r.
через год перейдёт в Реал растеряв былую форму
Нечего было контракт переподписывать
+8
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songbilong
Ответ Оригинальный Ник
Как бы его останки на заднем дворе парижского аэропорта не нашли
и не найдут
+6
0
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DonaldBrashear 2.0
Красава, Киллиан! Возьмет зарплату за сезон от ПСЖ + бонусы, а потом еще и подписной бонус от Реала.
Всем так, заработает много-много денег, молодец.
И ведь готов выкладываться над полную силу и за ПСЖ в этом сезоне, забить много голов и принести пользу. Но они сами отказываются, идут на принцип. Ну и ладно, значит Мбаппе годик отдохнет, почему-то уверен, что его в любом случае, будут вызывать в сборную, дажа если играть не будет в клубе.
+4
0
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Пирс Морган
Косплеит Азара, даже не попав в Реал
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Профессор из Кобхэма
У клоуна крыша поехала от денег.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
тактики Мбаппе по получению больших денег выглядят запутаннее чем когда российский клуб покупает игрока из другой лиги
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L1berty
Ответ kaka10
потому что в реальной жизни нет разницы особой между 200 млн и 700 млн один хрен не потратишь, поэтому выбирает что душе ближе
Если Вы не знаете, куда можно потратить деньги, это не значит, что не знают все
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DAVID19-91
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
пока что ПСЖ в тупике, но в какой то части они сами виноваты
Они полностью сами виноваты. Было видно что он не хочет оставаться и ценит Реал выше ПСЖ. А они на его имени маркетинг клуба решили построить. Нужно было смотреть на пару шагов вперед
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makes
Бабосы всем нужны, попробуй их найди)
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HRYNDEL
Посадите его уже в клетку за воротами на стадионе или ещё лучше в террариум !!! Задолбал уже черепах этот!!!
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Фанат спорта01
Ответ Uragan Boy
Мбаппе унижает реал не первый год
ага конечно унижается реал который ничего не потратил а не ПСЖ.
которые купили Мбаппе за 180млн потом за 5лет потратили на него ещё 400млн и ещё потом могут отпустить его бесплатно.
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Tybalt
Ответ DonaldBrashear 2.0
Красава, Киллиан! Возьмет зарплату за сезон от ПСЖ + бонусы, а потом еще и подписной бонус от Реала. Всем так, заработает много-много денег, молодец. И ведь готов выкладываться над полную силу и за ПСЖ в этом сезоне, забить много голов и принести пользу. Но они сами отказываются, идут на принцип. Ну и ладно, значит Мбаппе годик отдохнет, почему-то уверен, что его в любом случае, будут вызывать в сборную, дажа если играть не будет в клубе.
не подскажете курс Solana на криптобирже Binance за 2024-ый год?
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Best game on Earth
Нехилый такой оплачиваемый отпуск.
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Uragan Boy
Мбаппе унижает реал не первый год
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speakingforall
Шах и мат арабской королеве.
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Рамиль Валиев
Начинаем считать на сколько матчей хватит терпения у владельцев 😂
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Unknown Forusha
Мне кажется тренер не даст оставить его на скамейке
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