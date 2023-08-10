Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть. Форвард сказал об этом президенту клуба (Le Parisien)

Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» хочет остаться в парижском клубе еще на один сезон, несмотря на нежелание продлевать контракт до 2025 года.

Как сообщает Le Parisien, футболист нисколько не изменил свое решение. Во вторник поговорил с президентом «ПСЖ» и сообщил ему, что намерен остаться в клубе до истечения срока контракта.

Менеджер, в свою очередь, снова сказал Мбаппе, что тот не будет играть за команду, если не продлит контракт. Сейчас форвард тренируется в группе «нежелательных» игроков парижской команды, но будет снова переведен в основную группу, если подпишет новое соглашение.

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