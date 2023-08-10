Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» этим летом, даже если не будет играть. Форвард сказал об этом президенту клуба (Le Parisien)
Килиан Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» хочет остаться в парижском клубе еще на один сезон, несмотря на нежелание продлевать контракт до 2025 года.
Как сообщает Le Parisien, футболист нисколько не изменил свое решение. Во вторник Килиан поговорил с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и сообщил ему, что намерен остаться в клубе до истечения срока контракта.
Менеджер, в свою очередь, снова сказал Мбаппе, что тот не будет играть за команду, если не продлит контракт. Сейчас форвард тренируется в группе «нежелательных» игроков парижской команды, но будет снова переведен в основную группу, если подпишет новое соглашение.
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Скажут бабки важнее величия.
Так что можно и доработать контракт за жалкие 100 миллионов в год.
Всем так, заработает много-много денег, молодец.
И ведь готов выкладываться над полную силу и за ПСЖ в этом сезоне, забить много голов и принести пользу. Но они сами отказываются, идут на принцип. Ну и ладно, значит Мбаппе годик отдохнет, почему-то уверен, что его в любом случае, будут вызывать в сборную, дажа если играть не будет в клубе.
которые купили Мбаппе за 180млн потом за 5лет потратили на него ещё 400млн и ещё потом могут отпустить его бесплатно.