Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака

Теги сборная России жен Владлена Бобровникова Здоровье Гандбол

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака.

В мае спортсменка рассказала, что ей диагностировали лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто!

Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», – написала Бобровникова.

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак

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25 комментариев

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m.scaline
я впервые зашёл на спортс и увидел первый хорошую новость. значит мир не обречён🙏
+63
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+63
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Аризона Койотис
Здоровья девушке и всем нам!
+46
0
+46
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volens-docens
Приятная новость. Очень хорошо!
Но надо внести уточнение - речь может идти только о ремиссии. Это тебе не простуда.
+18
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+18
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Сергей Сливоев
здоровья и удачи!!!
+6
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Мурад Сабиев
Прекрасная новость, очень рад! Надеюсь вернется обратно в спорт!
+4
0
+4
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volens-docens
Ответ Иван Алейников
Нужно 5 лет ремиссия ведь, чтоб окончательно выздороветь?
В случае данного заболевания вроде бы так. Но всё равно, когда речь идёт о злокачественных образованиях, понятие "излечения" можно употреблять только с оговорками.
+2
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Иван Алейников
Ответ volens-docens
Приятная новость. Очень хорошо! Но надо внести уточнение - речь может идти только о ремиссии. Это тебе не простуда.
Нужно 5 лет ремиссия ведь, чтоб окончательно выздороветь?
+2
0
+2
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blic73
Сделала козью рожу карге костлявой! Умница, так держать!
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Hivaga22
Ответ volens-docens
Приятная новость. Очень хорошо! Но надо внести уточнение - речь может идти только о ремиссии. Это тебе не простуда.
По лимфоме Ходжкина - речь в подавляющем большинстве случаев может идти именно об излечении.
+1
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Varvar27
Ребята,все кто ее поддерживал своими комментами, пожеланиями,Вы все внесли свою долю в эту победу!!!
Умничка девочка,до слез новость
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Виталий
Как же приятно читать эту новость и добрые комментарии... Здоровья Владлена тебе...
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Жизнь кудрявая как Валерий Карпин
Умница! Здоровья тебе и твоей семье!
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Максим Ремизов
Побольше бы таких новостей. Здоровья крепкого.
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Док Аксель
За Вдаду можно порадоваться, что она смогла победить этот недуг и выздороветь. Здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи !
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oberkorn
Ура. Молодчина.
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Сергей Белкин
действительно хорошая новость
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sashafan2
Прекрасная новость!
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Lina Starkova
Чудесная новость. Ждём возвращения блога Владлены на sports.
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А.Д.
здоровья и полной ремиссии!
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trof
Как приятно читать такие новости
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Елена Кулагина
Ответ Аризона Койотис
Здоровья девушке и всем нам!
Ай, здорово!
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Константин Ловков
♥️
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rusas
Всем крепкого здоровья.
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dedushka
Ответ volens-docens
Приятная новость. Очень хорошо! Но надо внести уточнение - речь может идти только о ремиссии. Это тебе не простуда.
Ну у нее была ходжкинская, слава богу, не самый страшный вариант. Клейбанова, Лемье и многие другие выздоровели.
Но за Владу как-то прям особенно рад, такая позитивная, сразу видно - хороший человек)
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