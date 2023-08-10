Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака.
В мае спортсменка рассказала, что ей диагностировали лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.
«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто!
Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», – написала Бобровникова.
«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак
Но надо внести уточнение - речь может идти только о ремиссии. Это тебе не простуда.
Умничка девочка,до слез новость
Но за Владу как-то прям особенно рад, такая позитивная, сразу видно - хороший человек)