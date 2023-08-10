Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака.

В мае спортсменка рассказала, что ей диагностировали лимфому Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы.

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто!

Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», – написала .

«Я переборю болезнь. Это будет нелегко, но я смогу». Вдохновляющий монолог нашей чемпионки, у которой нашли рак