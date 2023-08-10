«Аль-Ахли» дает «Ливерпулю» 12 млн евро за Тиаго

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли».

Как сообщает L’Équipe, саудовский клуб предложил «красным» за 32-летнего хавбека 12 миллионов евро.

Если трансфер состоится, то станет четвертым игроком « », переехавшим в Саудовскую Аравию этим летом. Ранее это сделали («Аль-Иттихад»), («Аль-Иттифак») и (« »).

В минувшем сезоне Тиаго провел всего 18 матчей в и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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