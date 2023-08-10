«Аль-Ахли» дает «Ливерпулю» 12 млн евро за Тиаго

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Тиаго Алькантара Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Фабиньо Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли».

Как сообщает L’Équipe, саудовский клуб предложил «красным» за 32-летнего хавбека 12 миллионов евро.

Если трансфер состоится, то Алькантара станет четвертым игроком «Ливерпуля», переехавшим в Саудовскую Аравию этим летом. Ранее это сделали Фабиньо («Аль-Иттихад»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») и Роберто ФирминоАль-Ахли»).

В минувшем сезоне Тиаго провел всего 18 матчей в АПЛ и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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54 комментария

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madaev
Ну что же, центр закрыт, только в обратном смысле
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Нионель Ералду
Ответ Aggrrist
Тиаго хорош, но больше лечится чем играет. Мак Алистер, Собослай, Джонс, Эллиотт вполне ок.
Для 4 турниров — супер! Можно еще взять очередного молодого 16-летнего из Лас-Буясоса и вообще будет бомба
+21
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Gündoğan
Ответ corazón blanco
Какие-то смешные деньги предлагают за такого игрока. Ибаньес с Ромы переходит почти за 30, а за такого шикарного и умнейшего полузащитника какие-то крошки.
Ибаньесу 24
+12
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кэпко
С нетерпением жду матч с Челси, команда которая поменяла весь состав и команда, которая потеряла пол команды. Это будет легендарно. Если Челси выйграет, ФГС понесётся с горелой жёппой скупать все подряд по оверпрайсу.
+8
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LiverpoolUA
Ответ corazón blanco
Какие-то смешные деньги предлагают за такого игрока. Ибаньес с Ромы переходит почти за 30, а за такого шикарного и умнейшего полузащитника какие-то крошки.
Чувак в лазарете живёт три четверти сезона. Вполне нормальный расклад.
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Денис Давыдов
Ответ corazón blanco
Какие-то смешные деньги предлагают за такого игрока. Ибаньес с Ромы переходит почти за 30, а за такого шикарного и умнейшего полузащитника какие-то крошки.
Год по контракту остался, ну и травмы постоянные. Игрок то клёвый несомненно, но играет полсезона ток.
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Санжар Уразбаев
Давайте уже продадим сам Ливерпуль им )), может тогда остановимся продавать хоть что то !, нам вообще то следующий сезон надо как то пройти а вы хотите единственного топ полузащитника продать , да купили 2 их но этого же мало надо признать
+3
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Gündoğan
12 млн ничего не решают для Ливерпуля, тем более перед началом сезона не станут его продавать
+3
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Ярик01
Деньги на перестройку, но что-то маловато
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LiverpoolUA
Ответ Денис Давыдов
ну какие претензии? ещё есть Байчетич и Джонс, и одного двух точно ещё купят. Претензии могут быть почему так легко и дёшево отпустили Хендо и Фаба, вот тут да.
Нужно вовремя обновлять состав. Если бы это было своевременно , не было бы так болезненно. А сейчас только радикальные меры. И то они жмутся по полной.
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Vavalle
Ответ Aggrrist
Тиаго хорош, но больше лечится чем играет. Мак Алистер, Собослай, Джонс, Эллиотт вполне ок.
5 полузащитников на весь сезон, если добавить ещё Бажетича, этого просто не хватит что бы бороться на всех фронтах, одна травма и сезон слит
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Арман Мартиросян
Ответ LiverpoolUA
Прям дежавю с прошлым сезоном. Хочется ещё? Мне нет!
Такими темпами этот сезон может быть ещё хуже, чем прошедший.
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LiverpoolUA
Ответ Арман Мартиросян
Такими темпами этот сезон может быть ещё хуже, чем прошедший.
Какими? Претензии владельцам нужно предъявлять. ТО готовилось и позиционировалось как грандиозная перестройка. 5 из центра отпустили , 2 купили. Это перестройка по FSG.
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LiverpoolUA
Ответ Арман Мартиросян
Вот и я говорю, что при таких владельцев сейчас продавать игроков центра поля это выстрел в ногу. На замену ведь никого нормального не купят.
Но балласт тоже не нужен. Я за новую полузащиту. Да, её будет штормить. Но зато выстроив, будет работать. А сидеть и очковать перед важными матчами, не поломается ли Тиаго снова?! Как это было последние два сезона, такое себе занятие . Нужно надеяться на здоровых, а не на хрусталь.
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Арман Мартиросян
Ответ LiverpoolUA
Какими? Претензии владельцам нужно предъявлять. ТО готовилось и позиционировалось как грандиозная перестройка. 5 из центра отпустили , 2 купили. Это перестройка по FSG.
Вот и я говорю, что при таких владельцев сейчас продавать игроков центра поля это выстрел в ногу. На замену ведь никого нормального не купят.
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wjvxpb5q6f
А вот уже пофиг на самом деле. Сгорел сарай, гори и хата.

Всем уже очевидно, что этот сезон мы сливаем вчистую, бодаясь с Астон Виллой, Челси, Тоттенхэмом и Ньюкаслом за 4-7 место. И оказаться на 4-5 месте, будет за чудо.

Полузащита подорвана под корень так и так, и уже потеря Тьяго ничего не решает по сути. Он в любом варианте макс подмену тянет, и системообразующим игроком не является, т.к. рассчитывать на него нельзя. Поэтому, если уже и его сольют, и купят допустим Кайседо, то это даже лучше, т.к. можно будет целиком и полностью профукать этот сезон во имя сыгранности для будущих побед🤷‍♂️

Когда наконец ушли Кейта и Окс, я был счастлив, ведь клуб и игроки мучали друг друга.
Когда ушел Милнер, я принял это с пониманием и благодарностью.
Когда ушли Кэп и Фаб, я горел и сокрушался.

А сейчас уже просто всё равно. Сезон слит. Это свершившийся факт. Слит из-за скупердяйства ФСГ, которое соблазнилось на арабское баблишко, которое предпочло сиюминутную финансовую выгоду и экономию на ЗП, разменяв стабильность и плавную смену поколений на бабки.

Ну не может ни что претендовать команда у которой за одно лето полностью сменилась полузащита. Чудес не бывает.
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Арман Мартиросян
Ответ Кудри Гендузи
Стесняюсь спросить, а ушло из центра сколько? Два ушло, два пришло пока.
Кейта, Милнер, Чемберлен, Хендерсон, Фабиньо это не два игрока.
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Итачи Учиха
Слить Фаба и Хендерсона и остаться с голой жопой, не взяв игрока на замену. Или руководство Ливерпуля думает, что Байетич 50 игр без замен проведет в опорной зоне?
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LiverpoolUA
Ответ Санжар Уразбаев
Давайте уже продадим сам Ливерпуль им )), может тогда остановимся продавать хоть что то !, нам вообще то следующий сезон надо как то пройти а вы хотите единственного топ полузащитника продать , да купили 2 их но этого же мало надо признать
Топ лазаретчика.
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Football Forever
А играть то кто будет в центре?
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Пикачу82
Копейки какие-то, на сдачу что-ли купить хотят?
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red hikkikomori
Им можно потолок в машине перетянуть)
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DolJun
ливерпулю нужно отправлять не глядя, этот пассажир клоппу всю структуру в центре поля поломал, а потом сам сломался. бесполезная покупка
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Павел Сторожев
Харош блин, мы покупать не успеваем!
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corazón blanco
Какие-то смешные деньги предлагают за такого игрока. Ибаньес с Ромы переходит почти за 30, а за такого шикарного и умнейшего полузащитника какие-то крошки.
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