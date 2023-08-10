«Аль-Ахли» дает «Ливерпулю» 12 млн евро за Тиаго
Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара может перейти в «Аль-Ахли».
Как сообщает L’Équipe, саудовский клуб предложил «красным» за 32-летнего хавбека 12 миллионов евро.
Если трансфер состоится, то Алькантара станет четвертым игроком «Ливерпуля», переехавшим в Саудовскую Аравию этим летом. Ранее это сделали Фабиньо («Аль-Иттихад»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак») и Роберто Фирмино («Аль-Ахли»).
В минувшем сезоне Тиаго провел всего 18 матчей в АПЛ и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.
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Всем уже очевидно, что этот сезон мы сливаем вчистую, бодаясь с Астон Виллой, Челси, Тоттенхэмом и Ньюкаслом за 4-7 место. И оказаться на 4-5 месте, будет за чудо.
Полузащита подорвана под корень так и так, и уже потеря Тьяго ничего не решает по сути. Он в любом варианте макс подмену тянет, и системообразующим игроком не является, т.к. рассчитывать на него нельзя. Поэтому, если уже и его сольют, и купят допустим Кайседо, то это даже лучше, т.к. можно будет целиком и полностью профукать этот сезон во имя сыгранности для будущих побед🤷♂️
Когда наконец ушли Кейта и Окс, я был счастлив, ведь клуб и игроки мучали друг друга.
Когда ушел Милнер, я принял это с пониманием и благодарностью.
Когда ушли Кэп и Фаб, я горел и сокрушался.
А сейчас уже просто всё равно. Сезон слит. Это свершившийся факт. Слит из-за скупердяйства ФСГ, которое соблазнилось на арабское баблишко, которое предпочло сиюминутную финансовую выгоду и экономию на ЗП, разменяв стабильность и плавную смену поколений на бабки.
Ну не может ни что претендовать команда у которой за одно лето полностью сменилась полузащита. Чудес не бывает.