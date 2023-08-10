«Реал» может подписать Коло-Муани, если Мбаппе останется в «ПСЖ», а Кейн перейдет в «Баварию»

«Реал» может подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Как сообщает SPORT1, агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы Коло-Муани, недавно связался с « », который намерен подписать игрока в атаку.

Если Харри Кейн перейдет в «Баварию», а еще на сезон останется в «ПСЖ», «Мадрид» может рассмотреть трансфер .

« » собирался подписать 24-летнего футболиста сборной Франции, но « » запросил за игрока 100 миллионов евро. В этой связи парижанам трудно будет подписать игрока и соблюсти финансовый фэйр-плей.

В Бундеслиге-2022/23 забил 15 голов и сделал 11 ассистов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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