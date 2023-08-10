«Реал» может подписать Коло-Муани, если Мбаппе останется в «ПСЖ», а Кейн перейдет в «Баварию»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Харри Кейн агенты Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани Футбол

«Реал» может подписать форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани.

Как сообщает SPORT1, агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы Коло-Муани, недавно связался с «Реалом», который намерен подписать игрока в атаку.

Если Харри Кейн перейдет в «Баварию», а Килиан Мбаппе еще на сезон останется в «ПСЖ», «Мадрид» может рассмотреть трансфер Рандаля.

«Пари Сен-Жермен» собирался подписать 24-летнего футболиста сборной Франции, но «Айнтрахт» запросил за игрока 100 миллионов евро. В этой связи парижанам трудно будет подписать игрока и соблюсти финансовый фэйр-плей.

В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани забил 15 голов и сделал 11 ассистов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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JENNINGS
Ответ belikovda.90
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Любой клуб может вылететь в 1/8 финала ЛЧ, к чему этот хейтерский коммент?
+17
-2
+15
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nurikkkk
Ответ belikovda.90
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Барса может вновь не попасть в 1/8.....опыт уже большой
+10
-1
+9
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Johnny Mnemonik
Послдедний на рынке норм цф)
+4
0
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Дмитрий Чадаев
Реалу нужен нападающий. Муани хороший вариант
+3
-1
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Dark.Babysitter
Торговля джедаями в этом году
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Issean
100 лямов, bitte schön!
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MESSIya
Яссин Буну – фаворит на переход в «Реал Мадрид».

Голкипер хочет этого трансфера.

Пока не известно, сколько «Севилья» будет требовать именно от «Реала».

Источник: AS

Требования «Севильи» за трансфер Буна: 15 миллионов евро фиксированными и бонусы.

Источник: Marca
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Alisher Buranov
Сейчас о голкипере больше думать надо, а не о нападающего.
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Фран
Проще Йовича вернуть им, это тоже самое, только Йович получше ещё будет. Можно Саню Кокорина тогда уж взять.
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Val Smith
У того же Айнтрахта уже Йовича купили, не надо!
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EminenceGrise
Мусса Сиссоко - это агент Дембеле. Я конечно фан Барсы, но прям советовал бы с таким агентом не связываться. Потом одни проблемы и разногласия будут.
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Raindrop Drop Top
Еще не всех негров скупили? 🤣
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Davron Mamadzhanov
Ответ JENNINGS
Любой клуб может вылететь в 1/8 финала ЛЧ, к чему этот хейтерский коммент?
Смысл ему отвечать если он даже писать нормально не может?
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Дмитрий Чадаев
Реалу нужен нападающий. Муани хороший вариант
Коло Муани средний форвард. Его нынешний уровень - это лучшие годы Андре Пьер-Жиньяка, который даже по пустым воротам не может попасть.
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Val Smith
Ответ Дмитрий Чадаев
Реалу нужен нападающий. Муани хороший вариант
Осимхен и Кейн ещё не проданы. Это скорее давление на ПСЖ которое его рассматривает.
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Power Lifting
Ответ Issean
100 лямов, bitte schön!
Bitte nehmen Sie
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