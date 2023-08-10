«Сосьедад» предложил 11 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет 15 млн (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Арсен Захарян Футбол

«Динамо» получило предложение о трансфере Арсена Захаряна.

По информации Metaratings.ru, предложение о покупке 20-летнего хавбека сделал «Реал Сосьедад». Испанский клуб готов заплатить 11 миллионов евро. 

«Динамо» хочет выручить не менее 15 миллионов евро без учета бонусов за продажу футболиста. 

Ранее сообщалось, что «Сосьедад» рассматривает Захаряна как альтернативу хавбеку «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку. Также в шорт-лист клуба входит Джеймс Макати из «Манчестер Сити».

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику игрока можно найти здесь

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74 комментария

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Отец Абду
Видимо скоро Джеки Чан с Захаряном снимет вторую часть фильма "Вокруг света за 80 дней":)
+73
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+73
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WhoReadThisWillDie
Пожалуйста, пусть он уже хоть куда-то перейдёт.. (кроме СА)
+48
-5
+43
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bellyashe
свободу Захаряну!)
+38
-3
+35
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Slavnov
они наверное на трансфермаркет смотрят,что его там так оценили,на самом деле удивлен ценником,думал 5-7 млн максимум,11 хорошая цена и для захаряна и клуб и чемпионат подходит,надо продавать,может бонусы с перепродажи еще выбить и будет идеально
+30
-3
+27
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WhoReadThisWillDie
Ответ Григорий Гашников
в Зенит
Ещё хуже
+27
-11
+16
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Mihei4
Не очень понимаю откуда такой спрос на Захаряна при его посредственной игре. А к Чалову, который в отличной форме и пусть немного, но поиграл уже в Европе, такого интереса нет.
+19
-3
+16
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Футбол, хоккей итд
Кажется Динамо работает по методичке..... Леви....
+16
-2
+14
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Том Хлебников
Ответ xyg2rdwzx4
В твоем вопросе скрыт ответ. Увидели как поиграл Чалов в швейцарской лиге и не впечатлились
Чалов неплохо отыграл тот отрезок,просто тренера уволили,который его брал
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+10
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Aleksey Yashin
Вроде недавно Динамо 12 + бонусы хотело.
После вчерашнего рикошета цена на 3 млн выросла?
+10
-4
+6
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mad butcher
Ответ nqpz88w5ms
Отстаньте вы от него. Дайте спокойно играть и развиваться в Динамо. Он еще не готов к Европе
А когда он будет готов?
20 лет мужику.
+6
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Ка Ман
Однажды Ходже Насреддину приснилось, что ему дают девять акча, а он стал спорить:
«Ну дайте хотя бы десять». В это время он проснулся и увидел, что ладонь у него пустая. Он немедленно снова закрыл глаза и, протянув руку, сказал:
«Ладно, давайте девять!»
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Мишаня Кашников
Ответ Отец Абду
Видимо скоро Джеки Чан с Захаряном снимет вторую часть фильма "Вокруг света за 80 дней":)
Или Гейб Ньюэлл решит с Захаряном замутить Half-Life 3
+5
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Нейтральный критик
Ответ San9
Кажется, динамо немного зажрались. За Захаряна с годом контракта такие деньги, а они носом воротят. Желаю ему уйти бесплатно в след.году.
Когда дело касается карьер футболистов, все юзеры спортса оказываются топовыми менеджерами.
+4
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xyg2rdwzx4
Ответ Mihei4
Не очень понимаю откуда такой спрос на Захаряна при его посредственной игре. А к Чалову, который в отличной форме и пусть немного, но поиграл уже в Европе, такого интереса нет.
В твоем вопросе скрыт ответ. Увидели как поиграл Чалов в швейцарской лиге и не впечатлились
+6
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Rosenbaum
Ответ xyg2rdwzx4
В твоем вопросе скрыт ответ. Увидели как поиграл Чалов в швейцарской лиге и не впечатлились
А игрой Захаряна за последний год впечатлились?))
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Ааааа88888
Ответ Mihei4
Не очень понимаю откуда такой спрос на Захаряна при его посредственной игре. А к Чалову, который в отличной форме и пусть немного, но поиграл уже в Европе, такого интереса нет.
Чалову 25 лет и примерно понятен его потолок. Захаряну 20 лет и, судя по всему, в нем видят перспективы роста. Но, если пару лет не будет развиваться, интерес пропадет.
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инок
Такое ощущение, что слухи о востребованности Захаряна, распускает окружение Арсена, либо его агент..)
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Дмитрий Иванов
Ответ WhoReadThisWillDie
Пожалуйста, пусть он уже хоть куда-то перейдёт.. (кроме СА)
Зенит: ок, услышали
+3
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Patriarkh Kirill
Надо продавать. Пока есть спрос.
+3
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eple
11? Что сразу не 110? 😂
+3
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San9
Кажется, динамо немного зажрались. За Захаряна с годом контракта такие деньги, а они носом воротят. Желаю ему уйти бесплатно в след.году.
+8
-6
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Григорий Гашников
Ответ WhoReadThisWillDie
Пожалуйста, пусть он уже хоть куда-то перейдёт.. (кроме СА)
в Зенит
+11
-9
+2
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Новый тренер ФК Спартак
они сами новости придумывают
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. И не мечтай.
Я бы не был так уверен))) у мешка денег побольше будет
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Արթ Արթ
Да отпустите вы уже его
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