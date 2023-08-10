«Сосьедад» предложил 11 млн евро за Захаряна. «Динамо» хочет 15 млн (Metaratings)

«Динамо» получило предложение о трансфере Арсена Захаряна.

По информации Metaratings.ru, предложение о покупке 20-летнего хавбека сделал « ». Испанский клуб готов заплатить 11 миллионов евро.

«Динамо» хочет выручить не менее 15 миллионов евро без учета бонусов за продажу футболиста.

Ранее сообщалось, что «Сосьедад» рассматривает Захаряна как альтернативу хавбеку «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беку. Также в шорт-лист клуба входит Джеймс Макати из «Манчестер Сити».

Контракт Захаряна с «Динамо» действует до 2024 года. Статистику игрока можно найти здесь.

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