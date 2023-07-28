«Спартак» победил «Краснодар», украинская саблистка не пожала руку россиянке, орден Ротенберга, мировой рекорд Колесникова и другие новости

1. «Спартак» победил «Краснодар» на выезде (2:1) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ. «Быки» весь второй тайм играли в меньшинстве – Эдуард Сперцян был удален за грубую игру. Победный гол забил новичок красно-белых Тео Бонгонда.

2. Украинская саблистка Ольга Харлан не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023 в Милане. Смирнова, выступающая в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Харлан дисквалифицировали на турнире и отстранят на срок до 2 месяцев.

Федерация фехтования Украины подаст протест на отстранение Харлан и запретила своим спортсменам проявлять солидарность с россиянами. Украинский шпажист Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не выходить на поединок против россиянина Вадима Анохина.

3. Трансфер Захаряна в «Лацио» может сорваться, Сарри сомневается, игрок не хочет в аренду. Давинсон Санчес из «Тоттенхэма» отказался от перехода в «Спартак». «Зенит» может продать Вендела «Фламенго» за 15 млн евро и бонусы. «Лион» и «Динамо» договорились о трансфере Сазонова за 3 млн евро. ЦСКА и «Динамо» обсуждали переход Тюкавина, бело-голубые интересовалось Карраскалем и Мухиным. ЦСКА купит вингера Узбекистана Файзуллаева за 500 тысяч евро.

Хендерсон перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле». «Милан» купил вингера Чуквуэзе у «Вильярреала» за 20+8 млн евро. «ПСЖ» готов принять условия Мбаппе для его перехода в «Реал», у «Мадрида» запросят 230 млн евро – часть из них уйдет на выплату бонуса Килиану. «Челси» предложил 80 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» отказал.

4. Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил Роману Ротенбергу орден Почета за подготовку игроков, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2022. Вице-президент ФХР сказал: «Невероятная благодарность капитану хоккея Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли». Также тренер СКА высказался о хоккее в Африке: «Он развивается в ЮАР, Алжире. У нас есть возможности помогать, обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен».

5. «Барселона» временно допущена до участия в Лиге чемпионов. Но УЕФА еще может исключить клуб из турнира из-за дела Негрейры.

6. Российский пловец Климент Колесников на Кубке России установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине – 23,55 секунды.

На чемпионате мира по водным видам спорта было разыграно 5 комплектов наград в плавании: Маршан, Макинтош, Челмерс и Маккиоун одержали победы, австралийки выиграли эстафету с мировым рекордом.

7. Карим Бензема забил гол и сделал результативный пас в дебютном матче за саудовский клуб «Аль-Иттихад». Красиво исполнил в обоих случаях.

8. Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Россия пригласит украинских спортсменов. Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года.

9. ЭСК РФС признала верным удаление защитника «Пари НН» Александрова в матче с «Зенитом». Из-за этого КДК не отменил красную карточку игрока.

10. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.

11. Рууд, Зверев, Музетти вышли в 1/4 финала турнира в Гамбурге, Рублев, Давидович-Фокина, Ганфманн выбыли.

12. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому хоккеисту «Динамо» Бреннану Менеллу.

13. Чемпион мира и Европы испанский футболист Давид Сильва завершил карьеру в 37 лет после травмы колена.

14. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Цитаты дня:

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