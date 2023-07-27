«Челси» предложил 80 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» отказал

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Брайтон» снова отказался продавать Мойсеса Кайседо.

В последние 24 часа «Челси» сделал третье предложение о трансфере полузащитника. «Синие» давали «Брайтону» 80 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо.

«Чайки» сразу же отклонили это предложение – клуб хочет выручить больше денег за продажу хавбека. 

Переговоры между клубами продолжаются, договоренности все еще нет.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

27 комментариев

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Moe Joe
неадекватно высокий ценник
+25
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Kruglishok
Где-то читал статейку про джентельменское соглашение между Кайседо и Брайтоном, мол если он захочет уйти - они его отпустят. Но что-то здесь этим соглашением и не пахнет даже, 80млн вполне адекватная цена за него, я бы сказал даже завышенной
+18
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+17
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Петр Николаев
пока переходить к кандидатуре лавия. почти через 2 недели уже старт апл.
нужно успеть купить игрока, хоть как то наиграть-подготовить к старту сезона.
если и кайседо и лавии не будет - провал. больше как будто и нет на рынке свободных топовых и молодых цпз. да даже и ветеранов нет, которые могут усилить команду здесь и сейчас
+5
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Cearvm
На что рассчитывает Брайтон, если отклоняет такие предложения? За один хороший сезон хотят сотню миллионов евро? Кайседо - быстрый, цепкий хавбек с неплохими забросами, но у него вообще нет уникальных качеств на такие деньги. Провалит сезон, не увидят и 50.
+5
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+5
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SWS
Любому другому клубу его бы продали за такие деньги, но с Челси можно поиметь больше
+8
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misha___97
Ответ Kruglishok
Где-то читал статейку про джентельменское соглашение между Кайседо и Брайтоном, мол если он захочет уйти - они его отпустят. Но что-то здесь этим соглашением и не пахнет даже, 80млн вполне адекватная цена за него, я бы сказал даже завышенной
Джентльменские соглашения в наше время пшик. История с Марио Фернандесом яркое тому подтверждение. Очевидно было, что неспроста Брайтон просил продлить контракт. Агентам Кайседо надо было либо включать сумму отступных , либо вовсе не продлевать контракт.
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Жирный Лукаку
Ответ Kruglishok
Где-то читал статейку про джентельменское соглашение между Кайседо и Брайтоном, мол если он захочет уйти - они его отпустят. Но что-то здесь этим соглашением и не пахнет даже, 80млн вполне адекватная цена за него, я бы сказал даже завышенной
Обиделись, что не отпустили к ним Коллвила
+3
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Константин Ловков
Ответ SWS
Любому другому клубу его бы продали за такие деньги, но с Челси можно поиметь больше
Поэтому в итоге они поимеют 0 и недовольного игрока в составе?
+6
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Aristokratt
да хрен с этим Кайседо, че, других ЦПЗ в мире нету что ли?
+4
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Абай Ахметкалиев
Надо выходить из переговоров и подписывать альтернативы, типо Эдсона Альвареса.
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Владислав Романов
Кто тут говорил, что Арсенал переплатил за Райса😁
+2
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Жирный Лукаку
Рациональный ход – слиться из переговоров. Искать варик за 50-60 в других чемпах
+1
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Сергей Шитик
Пора переключаться. Пускай у них остается недовольный игрок, который всем видом показывает, что хочет уйти.
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<~Inter~>
Ответ Cearvm
На что рассчитывает Брайтон, если отклоняет такие предложения? За один хороший сезон хотят сотню миллионов евро? Кайседо - быстрый, цепкий хавбек с неплохими забросами, но у него вообще нет уникальных качеств на такие деньги. Провалит сезон, не увидят и 50.
Так можно про любого футболиста мира сказать
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<~Inter~>
Ответ Aristokratt
да хрен с этим Кайседо, че, других ЦПЗ в мире нету что ли?
опорник нужен Челси, Ливерпулю и Баварии, но первые 2 клуба упёрлись в кандидатуры Кайседо и Лавии, а Баварии бросили искать из-за высоких цен
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futbol Liverpool
Я вас умоляю ,это развод.
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Любезный Коссутий
что-то подозрительно мало. все вокруг верят, что Боели может дать больше 💪
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CTPEKO3ETC
Надо просто подождать окончания контракта и забрать гораздо дешевле
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Артем Русанов
Тогда последний вариант - 80 лямов + мудрик
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Сослан Бедоев
Люди всегда ждут от Боули большего... Большего количества денег за трансфер)))
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