«Челси» предложил 80 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» отказал
«Брайтон» снова отказался продавать Мойсеса Кайседо.
В последние 24 часа «Челси» сделал третье предложение о трансфере полузащитника. «Синие» давали «Брайтону» 80 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо.
«Чайки» сразу же отклонили это предложение – клуб хочет выручить больше денег за продажу хавбека.
Переговоры между клубами продолжаются, договоренности все еще нет.
В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
нужно успеть купить игрока, хоть как то наиграть-подготовить к старту сезона.
если и кайседо и лавии не будет - провал. больше как будто и нет на рынке свободных топовых и молодых цпз. да даже и ветеранов нет, которые могут усилить команду здесь и сейчас