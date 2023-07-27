«Челси» предложил 80 млн фунтов за Кайседо. «Брайтон» отказал

«Брайтон» снова отказался продавать Мойсеса Кайседо.

В последние 24 часа « » сделал третье предложение о трансфере полузащитника. «Синие» давали « » 80 миллионов фунтов, сообщает .

«Чайки» сразу же отклонили это предложение – клуб хочет выручить больше денег за продажу хавбека.

Переговоры между клубами продолжаются, договоренности все еще нет.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.