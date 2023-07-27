Трансфер Захаряна в «Лацио» может сорваться. Сарри сомневается, игрок не хочет в аренду (Il Messaggero)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Маурицио Сарри Арсен Захарян Футбол

Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может не состояться.

Как сообщает Il Messaggero, клубы договорились о переходе полузащитника за 11 миллионов евро и бонусы, но теперь в «Лацио» сомневаются, что сделку стоит закрывать.

Во многом это связано с сомнениями, которые испытывает главный тренер римлян Маурицио Сарри. Он предпочел бы видеть в «Лацио» игроков иного типа. В связи с этим возникла идея о покупке Захаряна с последующей арендой в другой клуб, но игроку не нравится такой вариант. Из-за этого Арсен разрешил своему окружению вести переговоры с другими заинтересованными командами.

Ранее появилась информация, согласно которой интерес к игроку «Динамо» проявляют «Дженоа» и «Страсбур».

Статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.

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46 комментариев

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Глеб Римский
Слишком много запросов, в итоге через пару лет в Зенит и достаточно
+59
-11
+48
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fbd
То есть, судя по новостям, Лацио решил выбрать Захаряна, договорился с Динамо и игроком, а потом решили спросить мнение главного тренера и тот оказался не уверен в игроке. Кайф.
+37
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+37
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LevSmith
Ответ Глеб Римский
Слишком много запросов, в итоге через пару лет в Зенит и достаточно
Ну идти в клуб к тренеру, которому ты не нужен, тоже такое себе, если есть другие более скромные варианты в топ-5, где на тебя будут рассчитывать, почему бы не рассмотреть их
+19
0
+19
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Назар Игорь
Гораздо более мастеровитые игроки соглашались на аренду, это широко практикуется в топовых клубах. Рановато нос задрал Захарян, молодой ишшо.
+13
-3
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Андрей Кобранов
А Сарри не дурак видно !
+13
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Mark Safa
Сазонов быстрей переедет в Европу чем Захарян🤦🏽‍♂️
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napoli_14
Ответ Mark Safa
Думаешь место в раздевалке останется 🤔
Насколько прикольно шутить неактуальные шутки? )
+7
-2
+5
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Ole Gunor
В итоге сразу было понятно что не будет никакого трансфера. Амбиций столько у этого Захаряна, что поражает.
+4
0
+4
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Не придумал...
Ответ fbd
То есть, судя по новостям, Лацио решил выбрать Захаряна, договорился с Динамо и игроком, а потом решили спросить мнение главного тренера и тот оказался не уверен в игроке. Кайф.
новости придумавают
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justbored
Ответ NickN
Если Захарян хочет поиграть в Европе - ему нужно доиграть свой контракт в Динамо и уйти свободным агентом. Почему? Потому что, судя по всему, в руководстве Динамо вообще не понимают реальные расклады и играют в голове собственное кино какое-то. Столько запросов неадекватных за неликвид, проваливший прошлый сезон. Я, конечно, понимаю, что в свое время Сарри был инициатором подписать за космическую сумму Кепу, но все-таки разница между сезонами Кепы за басков и Захаряном немножко так ощущается
и с чего ж интерес только, к неликвиду-то.
+2
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NickN
Если Захарян хочет поиграть в Европе - ему нужно доиграть свой контракт в Динамо и уйти свободным агентом. Почему? Потому что, судя по всему, в руководстве Динамо вообще не понимают реальные расклады и играют в голове собственное кино какое-то. Столько запросов неадекватных за неликвид, проваливший прошлый сезон. Я, конечно, понимаю, что в свое время Сарри был инициатором подписать за космическую сумму Кепу, но все-таки разница между сезонами Кепы за басков и Захаряном немножко так ощущается
+3
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Максим Русаков
И о сомнениях тренера стало известно только сейчас...
+2
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Three Days Grace
как мне кажется, Страсбург - самый реальный вариант. В твиттуре уже шутят, что Боэли купил французский клуб, чтобы вывезти Захаряна из России)
+3
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Дмитрий Дашковский
Ну и кто там минусы ставил я же сказал что не будет трансфера это бред
+2
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Born is the King
Ответ Андрей Кобранов
А Сарри не дурак видно !
Знает разницу между Армани и Армяне
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Candreva
Ответ fbd
То есть, судя по новостям, Лацио решил выбрать Захаряна, договорился с Динамо и игроком, а потом решили спросить мнение главного тренера и тот оказался не уверен в игроке. Кайф.
Сарри он изначально не нравился, но Лотито обычно покупает того, кого хочет сам, а не кого тренер просит
+2
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ fbd
То есть, судя по новостям, Лацио решил выбрать Захаряна, договорился с Динамо и игроком, а потом решили спросить мнение главного тренера и тот оказался не уверен в игроке. Кайф.
Спортс много постов делает, что бы трафика больше было
+2
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Кирилл Иванов
С удовольствием посмотрим на него в том чемпионате, в следующей жизни
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Three Days Grace
Ответ Ann Tretiakova
ты наверное сам и написал эту шутку !)) учитывая политическую ситуацию... нужно быть очень не умным что бы верить что американец купит русского игрока в свой клуб
Не, это фаны Челси в твиттере. Просто в поиске напиши "Zakharyan" и увидишь, что там сотни твитов об Арсене от болельщиков синих) для болельщиков он один из главных приоритетов ещё с прошлого года
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Человек_Легенда
Ну честно говоря, Страсбур или Дженоа - это более реальный уровень нынешнего Захаряна, чем Челси или Лацио.

Кузяев не парится и Гавр ушел, Арсену бы тоже надо аппетиты поумерить, если реально в Европу хочет
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Hood Billionaire
Ответ Ann Tretiakova
ты наверное сам и написал эту шутку !)) учитывая политическую ситуацию... нужно быть очень не умным что бы верить что американец купит русского игрока в свой клуб
В НХЛ же не смущает никого ничего
+1
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Владимир Никаноров
Идти туда где тренер не хочет тебя видеть в качестве основного игрока это безумие подумал Захарян и стал искать другие варианты...
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Тимур Жуков
Ответ Hood Billionaire
В НХЛ же не смущает никого ничего
Согласен, русские в хоккее, как бразильцы в футболе котируются
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Gonzoo
Ответ Глеб Римский
Слишком много запросов, в итоге через пару лет в Зенит и достаточно
Не удивлюсь если это произойдет в этом сезоне.
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Рагнар Лодброк
Затюкали парня он уже сам не знает где играет и во что ...
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