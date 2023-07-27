Трансфер Захаряна в «Лацио» может сорваться. Сарри сомневается, игрок не хочет в аренду (Il Messaggero)
Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может не состояться.
Как сообщает Il Messaggero, клубы договорились о переходе полузащитника за 11 миллионов евро и бонусы, но теперь в «Лацио» сомневаются, что сделку стоит закрывать.
Во многом это связано с сомнениями, которые испытывает главный тренер римлян Маурицио Сарри. Он предпочел бы видеть в «Лацио» игроков иного типа. В связи с этим возникла идея о покупке Захаряна с последующей арендой в другой клуб, но игроку не нравится такой вариант. Из-за этого Арсен разрешил своему окружению вести переговоры с другими заинтересованными командами.
Ранее появилась информация, согласно которой интерес к игроку «Динамо» проявляют «Дженоа» и «Страсбур».
Статистику 20-летнего атакующего полузащитника можно изучить здесь.
Кузяев не парится и Гавр ушел, Арсену бы тоже надо аппетиты поумерить, если реально в Европу хочет