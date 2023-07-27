Тарасова о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи»
Татьяна Тарасова высказалась о продаже пива на стадионах.
Ранее Госдума РФ рекомендовала ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива.
«Что касается пива на стадионах или более крепких напитков, болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»
Хорошее мнение у нее о болельщиках, ради которых спорт и существует
Все норм же,что за возмущения?
почему эти чинуши и говорящие головы постоянно думают, что народ не способен за два часа продолжительности матча с перерывом спокойно и культурно выпить 3-4 бокала пива на стадионе?
. хоть в баре водкой, хоть просто сопьются...
неужели нельзя говорить о своем народе в нормальном свете... а то как будто только быдло непросыхаемое
???
Вздрогнем.