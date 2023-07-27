Тарасова о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи»

Татьяна Тарасова высказалась о продаже пива на стадионах.

Ранее Госдума РФ рекомендовала ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива.

«Что касается пива на стадионах или более крепких напитков, болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»