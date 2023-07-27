Тарасова о пиве на стадионах: «Болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи»

Теги Татьяна Тарасова Здоровье алкоголь и спорт Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о продаже пива на стадионах.

Ранее Госдума РФ рекомендовала ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива.

«Что касается пива на стадионах или более крепких напитков, болельщиков не надо пытаться споить, они сами сопьются без лишней помощи», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Президент РПЛ Алаев: «Чем быстрее вернем пиво на стадионы, тем лучше – это инструмент работы с аудиторией. Все клубы «за», негатива не видим»

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27 комментариев

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Caerly
Фигурнокатательные то да, с вашими новостями
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Ничего Смешного
Хватит народ принимать за быдло
+19
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Digger86
Тарасова явно со знанием дела отвечает!
+11
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Oleg Olegov
По поводу лишней помощи не согласен. Если уж спиваться, то хотелось бы с чьей-то помощью, даже поддержкой что ли.
+10
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ChefJhonnyMorgan
Может хватит уже эту дичь постить
+7
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Aleksey Yashin
"Что еще ждать от этого плебса" - добавила Тарасова
Хорошее мнение у нее о болельщиках, ради которых спорт и существует
+6
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Хей-Хо, а ну пошли!
Плебс должен лицезреть,работать и бухать.Иногда жрать и рожать другой плебс,который будет лицезреть,бухать,работать и воевать.
Все норм же,что за возмущения?
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Костя Кот
из ее уст звучит надменно и омерзительно
+4
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Гамарджоба Генацвале
Кукуха уехала.
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RWMen
Кому нужно мнение бабули из фигурки по данному вопросу? ТАТ всю жизнь живет на дотации и считает остальных хуже себя!
+3
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Витюша Н.
Лучше спиться , чем быть под щами с пельменями и бредить загитовой))
+2
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kenny_182
да, ведь после чемпионата мира, на котором пиво спокойно продавалось в любых количествах, миллионы людей, посетившие матчи, затем лечились годами в клиниках и лежали в вытрезвителях.
почему эти чинуши и говорящие головы постоянно думают, что народ не способен за два часа продолжительности матча с перерывом спокойно и культурно выпить 3-4 бокала пива на стадионе?
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RWMen
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Плебс должен лицезреть,работать и бухать.Иногда жрать и рожать другой плебс,который будет лицезреть,бухать,работать и воевать. Все норм же,что за возмущения?
самый умный чтоль, голубая кровь?)
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Melnikov1968
Вот это правда. Накатить можно и перед матчем.
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SerGa
Понятно, что тетеньке кроме кефира уже ничего не надо🤬
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out_nma
Помню, в 2018 спокойно продавали пиво в фанзонах и ничего, никаких пьяных драк не припомню
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Беня_Финитас
не всем повезёт спиться . многие могут отведать " Мистер Сидр " или какую другую бояру .
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azikevich
что за дичь? неужели все так плохо и там одни алкаши? "высокие люди" сводят все к одному... все равно напьются...
. хоть в баре водкой, хоть просто сопьются...
неужели нельзя говорить о своем народе в нормальном свете... а то как будто только быдло непросыхаемое

???
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Сергей Жарковский
Татьяна Анатольевна и пиво также совместимы, как фигурное катание и футбол.
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Александр Скворцов
Не надо унижать болельщиков! Большинство болельщиков любят спорт без горячительных напитков.
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justbored
Когда совсем спросить не о чем, но позвонить ТАТ нужно ))
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Dmitriy Racheev
Богиня про быдло
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Hong Kil
Женщинам позволено говорить глупости. И они этим правом злоупотребляют.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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3a_3eHuT
Бабка совсем берега попутала. В каждой бочке затычка.
Вздрогнем.
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