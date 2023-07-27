Федерация фехтования Украины запретила своим спортсменам проявлять солидарность с россиянами
Федерация фехтования Украины запретила спортсменам проявлять солидарность с россиянами.
«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», – говорится в заявлении Федерации фехтования Украины.
Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира. Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю.
Позже Харлан была дисквалифицирована – ей грозит отстранение до двух месяцев.
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Дураков нужно учить через дисквалификации!
Некоторые украинские федерации требуют, по сути, того же дисквала.
Я не знаю ничего насчет народов. Но я точно знаю, что чиновники двух стран – близнецы-братья.