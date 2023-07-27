Федерация фехтования Украины запретила своим спортсменам проявлять солидарность с россиянами

Теги сборная России сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан сборная Украины Анна Смирнова Фехтование

Федерация фехтования Украины запретила спортсменам проявлять солидарность с россиянами.

«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», – говорится в заявлении Федерации фехтования Украины.

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира. Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю. 

Позже Харлан была дисквалифицирована – ей грозит отстранение до двух месяцев.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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33 комментария

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HCSibir1989
То есть после поединка (или как это называется в фехтовании) каждого украинского спортсмена ждет дисквал?
+107
-2
+105
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Verhovn
Вот и славно. Езжайте домой ибо дисква ждёт всех))
+63
-5
+58
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eeeccc88@mail.ru
даже любопытно стало, это чо за смельчаки такие в FIE что принимают столь независимые и адекватные решения
+42
-2
+40
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Идеальный шторм
Ответ Verhovn
Вот и славно. Езжайте домой ибо дисква ждёт всех))
Точно!
Не нравятся правила Международной Федерации - чемодан-вокзал-родной хутор
+35
-3
+32
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JAV-URARTU-ARARAT
Ну а как вы хотели , Украина - цэ Европа. а в Европе это норм .
+29
-5
+24
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Mick Nich
за Российский газ с удовольствием денежки забирают и ни что не ёкает
+20
-3
+17
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murzzzzzilka
Надеюсь, пойдут до конца и впаяют по-полной. Максимально возможное наказание.
+17
-3
+14
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BOBBYHULL
Ответ HCSibir1989
То есть после поединка (или как это называется в фехтовании) каждого украинского спортсмена ждет дисквал?
С русским спортсменом - да.
+15
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shooher
за такие рекомендации всю федерацию фехтования Украины отстранять надо.
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СержМиранэн
На зло другим морозят себе уши. Желаю украинским фехтовальщикам побольше россиян в соревнованиях.
+13
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LeedsLeads
Всё по заветам Донцова и Петлюры
+8
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dimonivanov
Ответ HCSibir1989
То есть после поединка (или как это называется в фехтовании) каждого украинского спортсмена ждет дисквал?
и по классике радоваться будет третий - тот, кто после дисквала пройдет дальше по сетке без сопротивления
+7
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
То есть гипотетический финал Россия - Украина. Россия проигрывает, Украина не жмет руку, Россия выигрывает?
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BillShen
Так пускай снимаются, и всей командой на сборы, в контрнаступе помогать хлопцам.
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Konstantin Zagainov
То есть сознательно идти на дисквал?
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Вадим flanec
Пишите уж как есть, Федерация Фехтования Украины разрешила своим спортсменам не соблюдать регламент FIE.
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beleran
Вообще золотая жила открылась. После любого поединка идти и пожимать руку сопернику. Независмо от результата. Как итог отказ от рукопожатия украинских спортсменов и их дисквалификация.
Дураков нужно учить через дисквалификации!
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Lordk
Некоторые российские федерации требуют не подписывать согласие на дистанцирование от политики. Тем самым обрекая на дисквал.
Некоторые украинские федерации требуют, по сути, того же дисквала.

Я не знаю ничего насчет народов. Но я точно знаю, что чиновники двух стран – близнецы-братья.
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Артем Гладских
Ответ Пол Ганарара:
Считается ли обязательное рукопожатие проявлением солидарности?
да.
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Волька-ибн-Алёша
солидарность?
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makuvat
Они, что, не верят в достоверность проверки организаторами "на нейтральность"?
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Пол Ганарара:
Считается ли обязательное рукопожатие проявлением солидарности?
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Аморалинни
Но тоталитарный режим в России, не путайте)))
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Денис Беспрозванный
Вот читаешь это и думаешь: нам говорят ( местные декабристы) что наши чиновники гнилье ( и я согласен от части) но при этом я не видел чтоб какая-то федерация РФ запрещала своим спортсменам жать руки американцам или даже украинцам, может у нас еще не все потеряно на фоне их ?
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dedpihto59
Представляю что будет на соревнованиях по стрельбе!
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