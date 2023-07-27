Федерация фехтования Украины запретила своим спортсменам проявлять солидарность с россиянами

Федерация фехтования Украины запретила спортсменам проявлять солидарность с россиянами.

«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами», – говорится в заявлении Федерации фехтования Украины.

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала личного турнира. Украинка выиграла поединок, но отказалась от рукопожатия с соперницей и направила в ее сторону саблю.

Позже Харлан была дисквалифицирована – ей грозит отстранение до двух месяцев.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе