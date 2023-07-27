ЭСК считает верным удаление Александрова в матче с «Зенитом». Из-за этого КДК не отменил красную защитника «Пари НН»

ЭСК признала верным удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в игре с «Зенитом».

В связи с этим КДК РФС отклонил просьбу «Пари НН» об отмене красной карточки, показанной .

Напомним, на 49-й минуте матча 1-го тура Мир с « » (0:2) Александров сбил у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.

« » обращался в комитет об отмене красной карточки Александрова – за лишение очевидной возможности забить гол. Мы направили запрос в ЭСК. Ее заключение, что Александров удален правильно. Поэтому КДК не отменил красную карточку для футболиста и оставил дисквалификацию в один матч», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Александров не сыграет за «Пари НН» в гостевом матче 2-го тура Мир РПЛ против «Урала», который состоится 29 июля.

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