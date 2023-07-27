ЭСК считает верным удаление Александрова в матче с «Зенитом». Из-за этого КДК не отменил красную защитника «Пари НН»
ЭСК признала верным удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в игре с «Зенитом».
В связи с этим КДК РФС отклонил просьбу «Пари НН» об отмене красной карточки, показанной Александрову.
Напомним, на 49-й минуте матча 1-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2) Александров сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.
«Пари НН» обращался в комитет об отмене красной карточки Александрова – за лишение очевидной возможности забить гол. Мы направили запрос в ЭСК. Ее заключение, что Александров удален правильно. Поэтому КДК не отменил красную карточку для футболиста и оставил дисквалификацию в один матч», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Таким образом, Александров не сыграет за «Пари НН» в гостевом матче 2-го тура Мир РПЛ против «Урала», который состоится 29 июля.
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Не отменили - ну кто бы сомневался. газпром.
масквечиам не угодишь))
что там Москва думает по этому поводу?
заремкин бомбеж будет?
Условно, есть стоп-кадр, где фол на Бакаеве происходит в момент, когда он находится ближе к воротам, чем любой из защитников. По этому стоп-кадру дана рекомендация удалять нарушившего игрока. Это исключает человеческий фактор : куда пробрасывал Бакаев, выходит ли он к воротам следующим движением или нет , ну или совсем смешной аргумент от Радимова, что мол левша Бакаев такой гол никогда бы не забил.
Есть факт нарушения - дают красную. Чтобы не превращать обсуждения этих эпизодов в балаган с кучей прецедентов и непонятных трактовок, вроде неакцентированного или акцентированного наступов.