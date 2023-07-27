ЭСК считает верным удаление Александрова в матче с «Зенитом». Из-за этого КДК не отменил красную защитника «Пари НН»

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Сергей Сергеевич Иванов Артур Григорьянц Зелимхан Бакаев Пари НН Матч ТВ Павел Кукуян ЭСК РФС Виктор Александров Футбол

ЭСК признала верным удаление защитника «Пари НН» Виктора Александрова в игре с «Зенитом».

В связи с этим КДК РФС отклонил просьбу «Пари НН» об отмене красной карточки, показанной Александрову.

Напомним, на 49-й минуте матча 1-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2) Александров сбил Зелимхана Бакаева у границы своей штрафной площади. Главный арбитр Сергей Иванов показал футболисту желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную. На ВАР работал Павел Кукуян.

«Пари НН» обращался в комитет об отмене красной карточки Александрова – за лишение очевидной возможности забить гол. Мы направили запрос в ЭСК. Ее заключение, что Александров удален правильно. Поэтому КДК не отменил красную карточку для футболиста и оставил дисквалификацию в один матч», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Таким образом, Александров не сыграет за «Пари НН» в гостевом матче 2-го тура Мир РПЛ против «Урала», который состоится 29 июля.

Первое удаление в сезоне помогло выиграть «Зениту». Судьи видят железный фол последней надежды

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68 комментариев

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Лирой Дженкинс
Ответ Ебздрогыч
Кто-то сомневался?
действительно, кто бы сомневался, что первым на новости про Зенит будет верный фэн Спартака
+47
-10
+37
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bellyashe
странно, верное удаление признали верным… попахивает админресурсом
+58
-26
+32
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GC oK
Отменили бы - ха даже газпром не помог!!
Не отменили - ну кто бы сомневался. газпром.

масквечиам не угодишь))
+49
-21
+28
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svaz
москвичи опять первые на ветке зенита, истинные фанаты)))
+43
-15
+28
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DRAGON0928
Ответ Ебздрогыч
Кто-то сомневался?
Ну только те кто ничего кроме борща не ест
+35
-10
+25
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Данко Лазович
не отменили верное решение. удивительно.
что там Москва думает по этому поводу?
заремкин бомбеж будет?
+22
-12
+10
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Саня Беляков
А что с Калинским?)))
+7
-2
+5
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Алексей Коновалов
Ответ Лирой Дженкинс
действительно, кто бы сомневался, что первым на новости про Зенит будет верный фэн Спартака
они тайные болельщики Зенита)))
+5
-1
+4
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Antonio Gaudi
Спорить в данном случае не о чем. С одной стороны есть дух игры и игровая логика, с другой - современные трактовки, которые исключают человеческий фактор.
Условно, есть стоп-кадр, где фол на Бакаеве происходит в момент, когда он находится ближе к воротам, чем любой из защитников. По этому стоп-кадру дана рекомендация удалять нарушившего игрока. Это исключает человеческий фактор : куда пробрасывал Бакаев, выходит ли он к воротам следующим движением или нет , ну или совсем смешной аргумент от Радимова, что мол левша Бакаев такой гол никогда бы не забил.
Есть факт нарушения - дают красную. Чтобы не превращать обсуждения этих эпизодов в балаган с кучей прецедентов и непонятных трактовок, вроде неакцентированного или акцентированного наступов.
+4
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Виктор
Ответ analogia
Странно, Аршавин признал удаление ошибочным… попахивает иногенством
Аршавин арбитр какой категории?
+2
0
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ZarvuR2020
Ответ arspurs9
Я сверху насчитал 14 тегов. Это точно ветка зенита, а не ветка Пари НН, Александрова, Бакаева, РПЛ, ЭСК и тд?
Спартака и Тоттенхэма я там всё равно не вижу
+8
-6
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analogia
Ответ GC oK
Отменили бы - ха даже газпром не помог!! Не отменили - ну кто бы сомневался. газпром. масквечиам не угодишь))
А в чем прикол коверкать этнохороним ? Если это все из за скудного ума, чувства юмора или комплексов, то примите мои искрение соболезнования 🙏
+5
-3
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Денис Гончаров
Ну честно говоря, после таких запросов действительно возникает мысль, что нужно вводить плату за отклоненные запросы в КДК. Тут не было вообще никаких шансов, что его удовлетворят
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Metaphrast
Ответ Роман Олегов
А еще, я почему-то практически уверен, что те, кто пишут про то, что это 100% удаление, считали бы по-другому, будь этот момент в другую сторону. Эпизод очевидно спорный. Не формально, но концептуально. Формально, судя по всему, действительно это красная.
вот для этого должны быть идентичные решения для одинаковых ситуациях для всех
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Сергей Сергеевич
Главное, чтобы все решения были одинаковыми для всех. Чтобы не было потом, что такая же явная возможность забить гол не оказалась неакцентированно явной.
+1
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Andrey Bokov
Ответ Antonio Gaudi
Спорить в данном случае не о чем. С одной стороны есть дух игры и игровая логика, с другой - современные трактовки, которые исключают человеческий фактор. Условно, есть стоп-кадр, где фол на Бакаеве происходит в момент, когда он находится ближе к воротам, чем любой из защитников. По этому стоп-кадру дана рекомендация удалять нарушившего игрока. Это исключает человеческий фактор : куда пробрасывал Бакаев, выходит ли он к воротам следующим движением или нет , ну или совсем смешной аргумент от Радимова, что мол левша Бакаев такой гол никогда бы не забил. Есть факт нарушения - дают красную. Чтобы не превращать обсуждения этих эпизодов в балаган с кучей прецедентов и непонятных трактовок, вроде неакцентированного или акцентированного наступов.
более чем адекватный коммент.
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hov13
Ответ Vatikan
Вот честно, нейтрально и адекватно скажите: был фол на красную? Сам не видел, не смотрел, не знаю. Почему противоречия?
И близко не было
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svaz
по московской логике нарушение в полуметре от линии штрафной не тянет на красную. причем там дальше чистое поле было. спокойно режешь угол и все.
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Night Wolf
Ответ svaz
по московской логике нарушение в полуметре от линии штрафной не тянет на красную. причем там дальше чистое поле было. спокойно режешь угол и все.
по их логике, нарушение на пенальти или Красную против Зенита должно выглядеть примерно так, игрок берëт бензопилу отрезает обе ноги игроку Зенита, тогда это пенальти и то при условии что игрок Зенита владел мячом в штрафной если не владел то пенальти нет, и пенальти должен бить именно тот кому только что отрезали две ноги
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Orgazmatron IGO
Почему комментаторы упорно произносят его фамилию с ударением на о?
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Дриблинг Магуайра
Ну не знаю.. если таковы правила, как объясняли в трансляции, что расстояние до ворот считается по линии офсайда, то вопросов конечно нет, но правило идиотское как по мне. А если бы Бакаев был на метр ближе к бровке? А если на два, на три, на пять, при тех же вводных, что он ближе к лицевой, чем остальные защитники? Чтобы не было споров, нужно ввести конкретное объяснение критериев кк. На мой взгляд, при таких фолах до штрафной, нужно смотреть расстояние до ворот по траектории движения, то есть если защитник в центре на линии штрафной, то он может создать помеху нападающему, бегущему с угла штрафной, даже если он на полметра ближе к лицевой линии.
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юра георгиевский
Да что там искать и вымерять ...?! Я смотрел семь раз повтор и семь раз видел, что Бакаев был ближе к воротам, чем защитники соперника. Здесь: чистый выход один на один, потом явное нарушение защитника, затем чистая красная карточка, без вопросов.
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Андрей Дубровских
Что-то не верится, что еще такие красные будут показаны
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Vatikan
Потеря для пари нн
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Петр Титов
Зарема ваше искорт..экспертное мнение?
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