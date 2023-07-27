«Зенит» может продать Вендела «Фламенго» за 15 млн евро и бонусы. Платить 20 млн за него не готовы
«Зенит» и «Фламенго» продолжают переговоры о трансфере Вендела.
Как сообщает бразильский журналист Гильерме Силва, российский клуб хочет получить за полузащитника 20 миллионов евро. «Фламенго», ранее предложивший за игрока 13 миллионов евро, не готов удовлетворить эти требования.
Стороны пытаются найти компромисс. По данным источников, участвующих в переговорах, стороны, скорее всего, договорятся о трансфере Вендела за 15 миллионов евро и бонусы.
Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года примерно за 20 млн евро из «Спортинга».
Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?
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