«Зенит» может продать Вендела «Фламенго» за 15 млн евро и бонусы. Платить 20 млн за него не готовы

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел деньги Футбол

«Зенит» и «Фламенго» продолжают переговоры о трансфере Вендела.

Как сообщает бразильский журналист Гильерме Силва, российский клуб хочет получить за полузащитника 20 миллионов евро. «Фламенго», ранее предложивший за игрока 13 миллионов евро, не готов удовлетворить эти требования.

Стороны пытаются найти компромисс. По данным источников, участвующих в переговорах, стороны, скорее всего, договорятся о трансфере Вендела за 15 миллионов евро и бонусы.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года примерно за 20 млн евро из «Спортинга». 

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?

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19 комментариев

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Игорь М.
Ответ Akbar_Uk
Зениту незачем продавать за такие копейки одного из своих ключевых игроков.
есть зачем, потому что он не хочет выступать за команду и будет пагубно влиять на атмосферу в клубе
+6
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Матвей Суицидин
удивляюсь, почему европейские клубы не интересуются Венделом. Тому же Лацио Вендел был бы очень полезен.
+8
-4
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Aleksey Yashin
Надеюсь у Вендела нет аэрофобии, только из Бразилии прилетел, и снова обратно чемоданы паковать)
+4
0
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noti22
Думаю, опять заберут какого-нибудь молодого таланта в довесок
+2
0
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Eugn_eugn
Мало, но учитывая его настроения надо отдавать.
+1
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Ковш Сосновый
Надеюсь впишут хороший процент от будущей перепродажи
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фанат Карпеначчо
Ответ Матвей Суицидин
удивляюсь, почему европейские клубы не интересуются Венделом. Тому же Лацио Вендел был бы очень полезен.
большая зп
+1
0
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Никита Самарин
Ответ Матвей Суицидин
удивляюсь, почему европейские клубы не интересуются Венделом. Тому же Лацио Вендел был бы очень полезен.
Лимит на игроков не из ЕС.
+1
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Дмитрий Иванов
Хочет уйти пусть пятеру со своих докидывает)))
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Сослан Бедоев
Продавит трансфер, очевидно. Влияние самих футболистов на судьбу действующих контрактов очень стремительно растёт...
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Spartak Zenit
значит Нестор в Зенит)
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Cst Cap
Ответ Игорь М.
есть зачем, потому что он не хочет выступать за команду и будет пагубно влиять на атмосферу в клубе
Можно отправить его в аренду. В "Оренбург"? Смотря, что в контракте написано. Самому ему вряд-ли удастся уйти, если клуб упрётся
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Semen Rusin
Ответ Игорь М.
есть зачем, потому что он не хочет выступать за команду и будет пагубно влиять на атмосферу в клубе
это все хорошо, но у него есть длительный контракт. И Зенит на раз может его сослать в дубль на год/другой и через месяц будет играть как миленький
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Cst Cap
Ответ Cst Cap
Можно отправить его в аренду. В "Оренбург"? Смотря, что в контракте написано. Самому ему вряд-ли удастся уйти, если клуб упрётся
Или пусть сам выкупает. Будет ему уроком. Контракт подписал сам? Ну, выполняй
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Игорь М.
Ответ Semen Rusin
это все хорошо, но у него есть длительный контракт. И Зенит на раз может его сослать в дубль на год/другой и через месяц будет играть как миленький
а смысл его ссылать в дубль, если по этому длительному контракту Зенит будет ему платить зарплату? Тут дело в том, что самый лучший вариант - продажа.
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Cst Cap
Ответ Игорь М.
а смысл его ссылать в дубль, если по этому длительному контракту Зенит будет ему платить зарплату? Тут дело в том, что самый лучший вариант - продажа.
Зп можно уменьшить штрафами за несвоевременное возвращение, отказ играть. Наверное, немалую часть денег составляют и бонусы за достижения на поле. Не играешь, теряешь их, клуб экономит, так сказать на плюшках
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Матвей Суицидин
удивляюсь, почему европейские клубы не интересуются Венделом. Тому же Лацио Вендел был бы очень полезен.
В отличии от того же Захаряна
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