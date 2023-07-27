«Зенит» может продать Вендела «Фламенго» за 15 млн евро и бонусы. Платить 20 млн за него не готовы

«Зенит» и «Фламенго» продолжают переговоры о трансфере Вендела.

Как сообщает бразильский журналист Гильерме Силва, российский клуб хочет получить за полузащитника 20 миллионов евро. « », ранее предложивший за игрока 13 миллионов евро, не готов удовлетворить эти требования.

Стороны пытаются найти компромисс. По данным источников, участвующих в переговорах, стороны, скорее всего, договорятся о трансфере за 15 миллионов евро и бонусы.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург 25 июля. До этого бразилец несколько раз отказывался возвращаться в расположение «Зенита».

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года примерно за 20 млн евро из «Спортинга».

Вендел возвращается в «Зенит», хотя явно не хотел. Дальше – продажа?