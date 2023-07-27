Федерация фехтования Украины обжалует отстранение Ольги Харлан от соревнований.

Об этом сообщил глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Сегодня в 1/32 финала индивидуального турнира на ЧМ по фехтованию Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Украинская спортсменка одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю.

Сообщалось, что Харлан получила черную карточку и будет исключена до конца соревнований. Это также предполагает отстранение на 60 дней.

«Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение.

Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не дал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались «подковерные игры», эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница [Харлан], даже был назначен судья на этот поединок.

Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится за несколько дней. Но уже речи о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти.

В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку», – цитирует Ильяшева ТАСС со ссылкой на украинское издание «Суспільне».

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