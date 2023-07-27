Федерация фехтования Украины подаст протест на отстранение Ольги Харлан от соревнований

Теги сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Федерация фехтования Украины обжалует отстранение Ольги Харлан от соревнований.

Об этом сообщил глава Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

Сегодня в 1/32 финала индивидуального турнира на ЧМ по фехтованию Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Украинская спортсменка одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю.

Сообщалось, что Харлан получила черную карточку и будет исключена до конца соревнований. Это также предполагает отстранение на 60 дней.

«Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем обжаловать это решение.

Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не дал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались «подковерные игры», эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница [Харлан], даже был назначен судья на этот поединок.

Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится за несколько дней. Но уже речи о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти.

В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку», – цитирует Ильяшева ТАСС со ссылкой на украинское издание «Суспільне».

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

82 комментария

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Беглый*
"И ещё дайте нам, пожалуйста, немножко денег", - добавили в украинской федерации фехтования
+186
-18
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bel01
Поддерживаю протест.
Заменить на пожизненную дисквалификацию за такой мерзкий антиспортивный поступок.
+114
-16
+98
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bel01
Ответ Беглый*
"И ещё дайте нам, пожалуйста, немножко денег", - добавили в украинской федерации фехтования
Только без "пожалуйста" это было.
"Вы должны нам денег"
+97
-9
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exzi-i
Вы бы видели комменты в инсте Смирновой, какой же там трэш, просто всех животных в загон собрали. Это к тем, кто еще испытывает сострадание к той стороне.
+53
-2
+51
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Konstantin Zagainov
Ответ exzi-i
Вы бы видели комменты в инсте Смирновой, какой же там трэш, просто всех животных в загон собрали. Это к тем, кто еще испытывает сострадание к той стороне.
Да, хрюканина там знатная...
+43
-2
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Ola BP
Гнилой поступок.
Одно дело бояться обниматься, как это было в лёгкой атлетике, потому что свои же демократичные земляки заклюют, которые без зазрения совести продолжают торговать с врагом.
Но вот этот жест прям конченный
+46
-7
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Беглый*
Ответ bel01
Только без "пожалуйста" это было. "Вы должны нам денег"
Точно, ещё забыл "потому что мы вас защищаем")
+44
-8
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Виктор Ш.
Ответ Ola BP
Гнилой поступок. Одно дело бояться обниматься, как это было в лёгкой атлетике, потому что свои же демократичные земляки заклюют, которые без зазрения совести продолжают торговать с врагом. Но вот этот жест прям конченный
Да у нее прям неадекватная экспрессия была - истеричное "не подходи ко мне", небось еще на английском там пыжилась - убого все это выглядит)
+35
-5
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mishanya.kashnikov
Ой что там сейчас в инстаграм Смирновой творится, европыйцы негодуют 😁 смерти ей жилают и всё такое прочее, и они ещё считают себя людми
+29
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exzi-i
Ответ Наталья Иванова
Комментарий удален модератором
аааа теперь понятно, а ну да точно, тогда ладно.
p.s там украинские паблики миллионники запостили ее инсту и просят "пожелать ей всего самого хорошего"
+16
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Zeitgeist Zeppelin
Исторический момент, если подумать. Первый прецедент, когда наказали украинца за что-либо за полтора года. Даже больше - лишили победы.
+12
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Ольга Арлова
Пусть вести себя научатся. А уж сколько болельщики сейчас приятного пишут российской спортсменке...
+12
-1
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Олег Кузнецов
Ответ bel01
Поддерживаю протест. Заменить на пожизненную дисквалификацию за такой мерзкий антиспортивный поступок.
Украинские федерации потеряли чувство реальности и путают военный конфликт со спортивным помостом.
+19
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Виктор Ш.
и потребовали литаки
+14
-4
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Darth_Malice
Ответ bel01
Поддерживаю протест. Заменить на пожизненную дисквалификацию за такой мерзкий антиспортивный поступок.
да даже не просто неспортивный, а как минимум небезопасный. оппонент открыл лицо, а ты оружие выставляешь. какие в принципе могут быть апелляции, бред
+10
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Vadim Medvedev
Ответ rude.
Насколько я помню, спортсмены из Израиля и некоторых арабских стран руки друг другу до сих пор не жмут, и это ок. А тут что? Это другое. Понимать нужно. (с) МОК и подопечным организациям пора бы уже принять текущую реальность, что если поставить спортсменов нос к носу и сказать "миритесь" это так не работает. К сожалению, то что сейчас происходит между двумя странами оставит отпечаток на многие годы. Ладно, бы это случилось в будущем, после завершения этой проклятой войны. Но она в самом разгаре, каждый день гибнут люди, моральный фон соответствующий, особенно у представителей данных стран. Организации должны принимать соответствующие меры, как вариант разводить, минимизировать возможность пересечения, раз уж олимпийские чинуши боятся разрушить свой розовый манямирок и порвать жопу от этого. Сводить в первом же раунде представителей воюющих друг с другом народов - не лучшая идея.
вероятно спортсмены из Израиля и некоторых арабских стран не занимаются фехтованием.

в данном случае есть регламент, который очень строго прописывает обязательность салюта и рукопожатия и строгие санкции за нарушение этой обязанности. там двоякого толкования близко нет, всё написано максимально прямым текстом.

вероятно регламент поправят, но конкретно эту дискву отменить нельзя
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Беглый*
Ответ Alfox
оскорбления они пишут уже напрямую в инсту Анне Смирновой...
Потому что столкнулись с реальностью, в которой у них нет никаких привилегий и тот мирок, что они рисовали друг другу в разных русофобских чатиках, читая однобокую пропаганду, начинает рассыпаться, как карточный домик. Мир устал от Украины, скоро их все кинут. Уже по-тихоньку начали
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-2
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Мик Нич
А почему бы спортсу не осветить те прекрасные сообщения, которыми жители одной "европейской" державы сейчас засыпают соцсети Смирновой. Сразу становится понятно и зачем СВО, и образ мыслей сих настоящих "европейцев".
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Александр Милевский
Ответ mishanya.kashnikov
Ой что там сейчас в инстаграм Смирновой творится, европыйцы негодуют 😁 смерти ей жилают и всё такое прочее, и они ещё считают себя людми
Капец. А ее то за шо? Как понимаю, Смирнова руководствовалась регламентом проведения соревнований
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Александр Самусенко
Спортс, а слабо выдержку из регламента привести, где реально доисквал на 60 дней даётся?
А то так подано, будто судьи сами так решили против бедных и несчастных украинцев
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Viks
Дурдом. Не хочешь пожать руку - твоё дело, а саблю выставлять на соперницу - дисквал однозначно.
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Stewee
Ответ exzi-i
Вы бы видели комменты в инсте Смирновой, какой же там трэш, просто всех животных в загон собрали. Это к тем, кто еще испытывает сострадание к той стороне.
Скакуны не понимают, что такие действия только консолидируют наше общество, уменьшая и без того мизерные шансы на успех свидомых.
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Vadim Gordeev
Ответ Pikachu Pikachu
Комментарий удален пользователем
а при чем здесь Усманов?Лень правила почитать?
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fil_spb
Надо бы по итогам протеста наказать некомпетентного судью, непосредственно работавшего на этом поединке и не давшего черную карточку сразу как должен был сделать. А Харлан, помимо 60 дней, наказать еще и дополнительной дисквалификацией. Так как с ее стороны было уже не просто неуважение, а угроза оружием незащищенной сопернице, на которой к этому моменту уже не было защиты на руке и голове.
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Alfox
Ответ Lets Go
Комментарий удален модератором
оскорбления они пишут уже напрямую в инсту Анне Смирновой...
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