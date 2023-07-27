Минспорт Украины разрешил своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами

Теги Олимпийская сборная России сборная Беларуси сборная Украины Легкая атлетика

Минспорт Украины разрешил своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

Об этом говорится в указе министерства.

Новый указ запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.

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27 комментариев

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timohin
Скоморохи и клоуны правят Украиной)
+25
-9
+16
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Savarona25
Является ли это заявление подтверждением того, что флаги и пр. символы нацпринадлежности являются реальной силой?
+17
-4
+13
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SSilence
Ответ Konstantin_ZV
Шпажист зря снялся, получается?
Так вполне возможно, что из-за его ситуации и переобулись. Хотели посмотреть, кого снимут, сняли "не того" :)
+12
-1
+11
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Konstantin_ZV
Шпажист зря снялся, получается?
+13
-3
+10
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Леди Брэкнелл
Шантаж не прокатил? Вангую: когда допустят с флагом - выпустят такой же указ ))
+19
-13
+6
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cmorblr
🤡
+9
-5
+4
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ДИОНИС
Ну, а что так?! Выходит, их шантаж международных спортивных организаций "не прокатил"? Пришлось отменять свой же указ.
+7
-3
+4
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Александр Сачков
Ответ SSilence
Так вполне возможно, что из-за его ситуации и переобулись. Хотели посмотреть, кого снимут, сняли "не того" :)
При этом место в турнире никто никому не вернет.
+4
0
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Леди Брэкнелл
Ответ Koulmann
Допустят с флагом?)) Тут ещё и нейтральных допускают с большим трудом и местами, а у тебя уже влажная фантазия полилась)
Конечно допустят. Вы реально думаете, что эта ситуация навечно? Расстрою вас - лет 7-10 и всё закончится. Скриньте. А на счет влажных фантазий - так это у вас они, вы даже не скрываете ))) Я-то тут при чем?
+7
-3
+4
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Виктор Ш.
Бессмысленная информация о планах министерства бессмысленного государства
+8
-5
+3
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Russ Ivan
На украине что ни день, то весёлый указ...
+5
-4
+1
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ДМ-1чемпион
Это зрада или перемога!? А ХА ХА
P. S.
А что можно ждать от страны, где президент скоморох!
+3
-2
+1
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Koulmann
Ответ Леди Брэкнелл
Шантаж не прокатил? Вангую: когда допустят с флагом - выпустят такой же указ ))
Допустят с флагом?))
Тут ещё и нейтральных допускают с большим трудом и местами, а у тебя уже влажная фантазия полилась)
+11
-10
+1
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Lol Ko
Ответ Александр Сачков
При этом место в турнире никто никому не вернет.
Кого это волнует?
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Lol Ko
Ответ Konstantin_ZV
Шпажист зря снялся, получается?
Он не снялся. Он не пришёл на поединок.
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olvl
Ответ Lol Ko
Их издавать не надо.
Кто же спорит. Но издают вот.
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Lol Ko
Ответ olvl
И правильно сделали - глупые указы надо быстро снимать.
Их издавать не надо.
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люблю тутберят
как там говорил М.Н.Задорнов?Если мы-пародия на государство ,то Украина-это пародия на пародию.😅
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Ирина С
А что ж сразу не расписали, как себя вести, если вдруг окажутся на одном пьедестале с русским или белорусом? Неужели никакой надежды на медали?
+2
-2
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Beaver
Но запретил проигрывать :)
+2
-2
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Александр Попов
Лед тронулся...
+2
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olvl
И правильно сделали - глупые указы надо быстро снимать.
+2
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