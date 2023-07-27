Минспорт Украины разрешил своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

Об этом говорится в указе министерства.

Новый указ запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.