Минспорт Украины разрешил своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами
Минспорт Украины разрешил своим спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами.
Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.
Об этом говорится в указе министерства.
Новый указ запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами или своими публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.
P. S.
А что можно ждать от страны, где президент скоморох!
Тут ещё и нейтральных допускают с большим трудом и местами, а у тебя уже влажная фантазия полилась)