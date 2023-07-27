ЦСКА купит вингера Узбекистана Файзуллаева за 500 тысяч евро (Championat.Asia)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Узбекистана по футболу Пахтакор высшая лига Узбекистан Аббосбек Файзуллаев Футбол

ЦСКА купит правого вингера «Пахтакора».

Московский клуб близок к приобретению Аббосбека Файзуллаева, сообщает Championat.Asia. Армейцы заплатят 500 тысяч евро за игрока. 

Пресс-атташе «Пахтакора» Бекзод Назаров прокомментировал эту информацию: «Файзуллаев переходит в ЦСКА? Пока между клубами идут переговоры», – сказал Назаров.

В текущем сезоне Файзуллаев провел 6 матчей за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В составе сборной Узбекистана 19-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол. 

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69 комментариев

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bevooch
Ответ ICE78
Дожили..
Чо "дожили"? 19-летний ноунейм может за пару лет раскрыться. Если покупают, значит знает зачем. Не за 20 миллионов же берут.
+61
-7
+54
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ks1923
Ну вот примерно понятен вектор развития.
+36
-3
+33
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Алексей Смирнов
Топовое усиление. Зенит, трепещи!
+28
-9
+19
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MURA
Ответ ICE78
Дожили..
Дожили...??? Ты к тому что узбеки транзитом через Россию в Европу, а местные на месте топчатся?
+20
-8
+12
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Cookold
Ответ ICE78
Дожили..
а что не так? Шомуродов стрельнул же в своё время
+16
-5
+11
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User01
На днях французский вице чемпион Ланс купил 19 летнего узбекского центр защитника Хусанова , до этого Рубин купил 19 летнего узбекского полузащитника Рахмоналиева , теперь вот ЦСКА закрывает сделку по 19 летниму Файзулаеву , и все эти три игрока недавние чемпионы Азии U~20 , и среди них АББОСБЕК Файзулаев самый талантливый и переспективный не смотря на его не большие габариты , так что ЦСКА срезал кусок торта вместе с вишенкой .
+13
-5
+8
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Vagner01
Посмотрел нарезку! Паренёк не плох!
+7
-2
+5
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Кирилл Эсаулов
Ответ Михаил Дворников
А своих юниоров у нас нет?
А матч с Оренбургом смотрел?
+4
0
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Иван Шевчук
один из самых ярких футболистов прошедшего Кубка Азии до 20 лет, на котором Узбекистан собсно и победил
+3
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Алексей Смирнов
Ответ Mihmesh35
Ох уж эти диванные эксперты. Кто тебе сказал, что его в основу подписывают? Перспективный игрок ротации, с потенциалом развития, в том числе и в финансовом плане. Трансферов нет - плохо. Трансферы есть - плохо. Когда хорошо станет??? ЦСКА не тот клуб, который способен звезд покупать (в отличие от бело-синих с берегов Невы), он привык их выращивать у себя в клубе, потому что деньги не позволяют
Про звёзд речи и не идет. Есть мнение, это не тот трансфер, который нам нужен. Молодёжь своя есть неплохая. А вот кто-то солидный в основу на усиление в полузащиту прям нужен.
+4
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justbored
Ответ Юрий Алексишинец
Не, я конечно тоже плов люблю, но с каких пор за повара плова нужно столько платить стало?
искренне надеюсь, что вам плюнут в плов в следующий раз.
+2
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Витольд Бубеный
Ответ ks1923
Ну вот примерно понятен вектор развития.
Под азиатскую ЛЧ
+2
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Игорь Новиков
Ответ Алексей Смирнов
Топовое усиление. Зенит, трепещи!
Зенит затрепетал и уже вылетел на перехват!))
+8
-6
+2
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Юрий Белов
Пахтакор 🏆 чемпион)))
+3
-1
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ks1923
Ответ User01
На днях французский вице чемпион Ланс купил 19 летнего узбекского центр защитника Хусанова , до этого Рубин купил 19 летнего узбекского полузащитника Рахмоналиева , теперь вот ЦСКА закрывает сделку по 19 летниму Файзулаеву , и все эти три игрока недавние чемпионы Азии U~20 , и среди них АББОСБЕК Файзулаев самый талантливый и переспективный не смотря на его не большие габариты , так что ЦСКА срезал кусок торта вместе с вишенкой .
Я прекрасно помню торт по имени Давронжан Файзиев:)
+2
0
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Enot1881
Недавно Шкурина тоже брали, так сказать, на вырост... Не вырос Шкурин...
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Andrei313
В добрый путь, Аббосбек!!! Побед и титулов в ЦСКА!
+1
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ICE78
Ответ Remedy
Когда Зайнутдинова подписывали, тоже так говорил?)
Нет так не говорил! Он пришел из Ростова играя там достаточное время и в принципе было понятно, что он из себя представляет. И он не стабилен.
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S.A.N.
на перспективу самое то брать таких парней, а не всяких бездельников Гаичей и Фуксов за много миллионов. И вообще в чемпах бывшего СССР можно по разумным ценам найти интересных игроков. Жаль нечасто скауты туда смотрят
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Shuller18
Ответ Артур Ганненко
Ожидание - топовый чилиец из мексиканского чемпа за 5-10 лямов. Реальность - юнец из чемпа Узбекистана за 500 тыс С финансами , судя по всему, в ЦСКА туго..
Так чилиец вроде на подходе, все на мази.
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naxerger
Если покупают из Узбекистана - значит должен быть сильнее наших молодых...
Действительно ли это так..? Сомневаюсь
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Дандрей
Вот это икра пошла...
Ферментированная....
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LionKing
Вот и Топ-трансфер нарисовался
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luckyanov
Мовсесян в своем стиле: Шкурин, Файзуллаев
ЗЕРО
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JENNINGS
Показалось )))
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