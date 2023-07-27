ЦСКА купит вингера Узбекистана Файзуллаева за 500 тысяч евро (Championat.Asia)
ЦСКА купит правого вингера «Пахтакора».
Московский клуб близок к приобретению Аббосбека Файзуллаева, сообщает Championat.Asia. Армейцы заплатят 500 тысяч евро за игрока.
Пресс-атташе «Пахтакора» Бекзод Назаров прокомментировал эту информацию: «Файзуллаев переходит в ЦСКА? Пока между клубами идут переговоры», – сказал Назаров.
В текущем сезоне Файзуллаев провел 6 матчей за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.
В составе сборной Узбекистана 19-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол.
Действительно ли это так..? Сомневаюсь
Ферментированная....
ЗЕРО