ЦСКА купит вингера Узбекистана Файзуллаева за 500 тысяч евро (Championat.Asia)

ЦСКА купит правого вингера «Пахтакора».

Московский клуб близок к приобретению Аббосбека Файзуллаева, сообщает Championat.Asia. Армейцы заплатят 500 тысяч евро за игрока.

Пресс-атташе «Пахтакора» Бекзод Назаров прокомментировал эту информацию: «Файзуллаев переходит в ? Пока между клубами идут переговоры», – сказал Назаров.

В текущем сезоне Файзуллаев провел 6 матчей за « » в чемпионате Узбекистана, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.

В составе сборной Узбекистана 19-летний футболист провел 3 матча и забил 1 гол.