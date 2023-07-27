Ротенберг об ордене Почета: «Невероятная благодарность капитану хоккея Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли»

Роман Ротенберг назвал президента РФ Владимира Путина капитаном хоккея.

«Сегодня я принял участие в форуме «Россия – Африка», выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки». Благодарю организаторов форума, Минспорта и ОКР за приглашение и возможность подискутировать на такой важной площадке.

В рамках мероприятия министр спорта России Олег Васильевич Матыцин вручил мне орден Почета, который в феврале мне присудил президент страны Владимир Путин.

Эта награда – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной во время двух Олимпиад – победного Пхенчхана и серебряного Пекина.

Огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру, Аркадию Романовичу Ротенбергу, Владимиру Олеговичу Потанину, Владиславу Александровичу Третьяку и всем, кто помогает развивать наш хоккей!

И, конечно, невероятная благодарность капитану нашего вида спорта, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.