Ротенберг об ордене Почета: «Невероятная благодарность капитану хоккея Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Владимир Путин Алексей Миллер ОКР КХЛ Олег Матыцин олимпийский хоккейный турнир Министерство спорта России Роман Ротенберг Владимир Потанин Аркадий Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал президента РФ Владимира Путина капитаном хоккея.

«Сегодня я принял участие в форуме «Россия – Африка», выступил на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки». Благодарю организаторов форума, Минспорта и ОКР за приглашение и возможность подискутировать на такой важной площадке.

В рамках мероприятия министр спорта России Олег Васильевич Матыцин вручил мне орден Почета, который в феврале мне присудил президент страны Владимир Путин.

Эта награда – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной во время двух Олимпиад – победного Пхенчхана и серебряного Пекина.

Огромное спасибо Алексею Борисовичу Миллеру, Аркадию Романовичу Ротенбергу, Владимиру Олеговичу Потанину, Владиславу Александровичу Третьяку и всем, кто помогает развивать наш хоккей!

И, конечно, невероятная благодарность капитану нашего вида спорта, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Без его поддержки мы бы никогда ничего не выиграли», – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Наш истеблишмент, это какая-то групповуха, где все друг друга ублажают
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Прямо в шоколадный глаз!
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
ну да, без капитана и вас бы всех не было, всё правильно
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Balashov
Ну да, без него СКА ничего и никогда бы не выиграл.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maryat
Глубоко сказано
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Ответ Lina Starkova
А как же тогда в советские времена почти всё время первыми в хоккее были ?
История начинается и заканчивается годами правления солнцеликого. Остального не было и не будет.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lina Starkova
А как же тогда в советские времена почти всё время первыми в хоккее были ?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Перед новостью надо повесить такую плашку:
Осторожно, чтение этой статьи может вызвать рвотные порывы.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ответ TheWitcher
«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.» © В.И. Ленин, «Три источника и три составных части марксизма»
Ой не надо. Классовый подход такой же ограниченный как и все вышеперечисленные. Очередная религия, уверяющая, что уж она то молится истинному богу.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
А что выиграл Роттенберг?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fbd
Так вы ж с этим капитаном и так ни одного турнира в сильнейших составах не выиграли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
besarion
Омерзительно все это!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Не хочется расстраивать раболепного Ротенберга, но и с поддержкой такого капитана ничего действительно значимого и не выиграли
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Спорта,хватит я не могу столько ржать)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Лизанул так лизанул
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Третьяк тоже олигарх что ли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Боюсь представить какой орден дали бы за золотые медали 🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S Works Tarmac SL7
Что-то от списка развивателей хоккея затошнило
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Турецкий
варежка с длинным язычком, прям в ромежности
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
да всё всем понятно, даже комментировать нечего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Ну наконец то.А то вся мировая прогрессивная общественность заждалась этой высокой и не сомненно заслуженой награды.Пусть Борис высоко несет знамя российского спорта и преумножает его достижения а Родина ни когда не забудит заслуги перед ней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jenqa123
😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
А я знаю откуда Ромка это стырил. С известного плаката художника Ефимова (настоящая фамин Фридланд) со Сталиным у штурвала и фразой "Капитан страны советов ведет нас от победы к победе!"
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insamo217
кринж
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
так вы и не выиграли. как раз его 9 голов в финале не хватило
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий