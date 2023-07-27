«Барселона» временно допущена до ЛЧ. УЕФА еще может исключить клуб из турнира

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«Барселона» временно допущена до участия в Лиге чемпионов.

Такое решение вынес апелляционный комитет УЕФА, рассматривая вопрос о допуске «Барселоны» к турнирам, которые проводятся под эгидой организации, в сезоне-2023/24.

Разбирательство по этому вопросу приостановлено. Его могут возобновить по инициативе УЕФА или по запросу инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые ответственны за это дело.

«Барселона» временно допущена к участию в клубных турнирах УЕФА. Будущее решение о допуске или исключении клуба из еврокубков остается за УЕФА.

«Барса» обязана своевременно информировать инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые ответственны за это дело, о ходе проводимых расследований и предоставлять им все документы и сведения, которые они запрашивают.

Инспекторам поручили продолжить расследование до тех пор, пока оно не будет завершено. После этого они должны направить дополнительный отчет в апелляционный комитет УЕФА. После этого будет принято окончательное решение о допуске или исключении «Барселоны» из еврокубков.

Напомним, каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.

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86 комментариев

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Денис Свиридов
Мафия такая: ну мы вас предварительно допустили, но если вы продолжите кипиш с неродившейся суперлигой поднимать, то мы и забанить можем, держим в курсе
+120
-12
+108
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Homelender_666
Ответ Lindeman
С чего бы Барса не должна быть допущена к ЛЧ, коррупция не доказана, или презумпция невиновности в УЕФА не работает?
Презумпция невиновности работает только с ПСЖ и Ман Сити)
+90
-6
+84
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Lindeman
С чего бы Барса не должна быть допущена к ЛЧ, коррупция не доказана, или презумпция невиновности в УЕФА не работает?
+78
-25
+53
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Пинающий Достоинства
После группового этапа можно и не исключать
+30
-10
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CyberUnited
Ответ Homelender_666
Презумпция невиновности работает только с ПСЖ и Ман Сити)
Там не призумция невиновности, там просто коррупция))
+24
-6
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Степан Елесин
Ответ Lindeman
С чего бы Барса не должна быть допущена к ЛЧ, коррупция не доказана, или презумпция невиновности в УЕФА не работает?
Так ведь в данном случае ведь работает, раз не отстранили. Просто расследование продолжится без предварительного исключения, вот и все. По-моему, это как раз и есть адекватное решение
+8
0
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Однажды в Космосе
летние сказки продолжаются
+7
-2
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Harut Hovsepyan
Ответ Lindeman
С чего бы Барса не должна быть допущена к ЛЧ, коррупция не доказана, или презумпция невиновности в УЕФА не работает?
Просто в УЕФА работает Чеферин, у которого подгорает из-за Суперлиги. Все остальное - неважно.
+5
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Aymammet Baylyyew
Ответ Денис Свиридов
Мафия такая: ну мы вас предварительно допустили, но если вы продолжите кипиш с неродившейся суперлигой поднимать, то мы и забанить можем, держим в курсе
Вот именно так это показалось когда я читал эту статью
+4
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Ramon Mercader
Временно допущена, а как ЛЧ закончится - опять временно исключим. Это как на Челси ввели трансферы бан и временно его снимали во время трансферных окон. Все это показуха и профлнация, чтобы нищие клубы думали, что все равны.
+3
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SaH4r.
Ответ войд
Тебе тоже нравится как топ клубы закидывают по 5 кабинету?)
да, особенно когда Рамос сказал "не дайте забить им шестой"
+6
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Инсаф Галиуллинн
Ответ войд
Тебе тоже нравится как топ клубы закидывают по 5 кабинету?)
Так не поняо немного можно поподробнее суть твоего комментария?
+8
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Nike of FW
Ответ FINT\REDONDO
Комментарий удален модератором
А кабинет подключал админресурс в случае с Хетафе что бы удержаться на втором месте в чемпионате испании
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Born is the King
Можно сразу отправить в ЛЕ или подождать 6 матчей и Барселона сама туда полезет
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marchellinos
Ответ Денис Свиридов
Мафия такая: ну мы вас предварительно допустили, но если вы продолжите кипиш с неродившейся суперлигой поднимать, то мы и забанить можем, держим в курсе
Шантажировать будут
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Nike of FW
беда в мадриде !
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Хейтеры плачьте
+6
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Инсаф Галиуллинн
Фан Реала но очень хочу посмотреть на Барсу в ЛЧ
+12
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FINT\REDONDO
Ответ Nike of FW
держу в курсе, Барселона чемпион Испании с отрывом. А фк кабинет через кабинеты(тафталогия но без неё никак) и нарушая регламент соревнований добивался второго места.
От создателей Реал никогда не выиграет ЛЧ при ВАРе. В итоге при ВАРе барка бороздит просторы ЛЕ, соревнуясь с Айнтрахтами.)
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леннорыч-абрамович
Ответ Глор Обыкновенный
Срочно нужен ещё один рычаг!
аву смени!
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Hala Madrid
А зачем барсе в ЛЧ? Пуская поиграют в ЛЕ, уже привыкли как бы))
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Ja BRITER
прикольно. мы вас сначала допустим, но если исключим - то нам плевать, что у вас бюджеты не сойдутся. обожаю УЕФА
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Nike of FW
Ответ войд
Тебе тоже нравится как топ клубы закидывают по 5 кабинету?)
не 5 , а 4 . именно столько влезло в кабинет в полуфинале.
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Инсаф Галиуллинн
Ответ войд
Суть моего комментария в том,что мне в кайф смотреть как рвут бчГ в еврокубках)
Да нет в этом сезоне все наоборот будет
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Hala Madrid
Ответ Виктор Кашшаи
УЕФА такая: ну это мы ну короче ээ мы вас забаним и это да мы ещё не получили хоть какие-то доказательства, но Тебасу можно верить ну он же честный
Че как там барса? Обыграли Арсенал?
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