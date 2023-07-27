«Барселона» временно допущена до ЛЧ. УЕФА еще может исключить клуб из турнира

«Барселона» временно допущена до участия в Лиге чемпионов.

Такое решение вынес апелляционный комитет УЕФА, рассматривая вопрос о допуске «Барселоны» к турнирам, которые проводятся под эгидой организации, в сезоне-2023/24.

Разбирательство по этому вопросу приостановлено. Его могут возобновить по инициативе УЕФА или по запросу инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые ответственны за это дело.

« » временно допущена к участию в клубных турнирах . Будущее решение о допуске или исключении клуба из еврокубков остается за УЕФА.

«Барса» обязана своевременно информировать инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам, которые ответственны за это дело, о ходе проводимых расследований и предоставлять им все документы и сведения, которые они запрашивают.

Инспекторам поручили продолжить расследование до тех пор, пока оно не будет завершено. После этого они должны направить дополнительный отчет в апелляционный комитет УЕФА. После этого будет принято окончательное решение о допуске или исключении «Барселоны» из еврокубков.

Напомним, каталонский клуб подозревают в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре, ранее занимавшему пост вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации. С 2001 по 2018 год Негрейра получил от каталонского клуба 7,3 миллиона евро.