МОК: «Призываем международные федерации с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами»

Теги МОК сборная России жен сборная Украины жен Ольга Харлан Политика Р-Спорт Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

МОК отреагировал на отказ украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.

Сегодня в 1/32 финала индивидуального турнира на ЧМ по фехтованию Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Россияне выступают на ЧМ как индивидуальные нейтральные атлеты. 

Украинская спортсменка одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю. После этого Харлан дисквалифицировали. 

«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами.

Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины», – говорится в заявлении МОК.

Также в МОК отреагировали на то, что украинцам разрешили соревноваться с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси, выступающими в нейтральном статусе.

«Это решение позволит украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях и позволит им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть», – заявили в Международном олимпийском комитете. 

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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36 комментариев

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Виктор Ш.
Очередное мерзкое заявление этой недоорганизации. Солидарны они со спортсменами украины и типа какими-то безродными туристами. украина для мирового спорта - это ничто в сравнении с «нейтральными спортсменами». Нафига наши участвуют в этом цирке?(
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clockworkorange
Т.е. это рекомендация федерациям не обращать внимания на подобные выходки со стороны переможных?
+45
-9
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dronick
Международная федерация дзюдо дисквалифицировала сборную Ирана на четыре года. Её спортсмены не выступят на Олимпийских играх в Токио и столкнутся с проблемами при попытке отобраться на следующие соревнования в Париже. Такое решение было принято по итогам разбирательства, в ходе которого стало известно о давлении иранских функционеров на своих дзюдоистов, чтобы те отказывались состязаться с представителями Израиля.

Это достаточно чутко было?😁
+23
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Vadim Vadiara
Непонятная ситуация. Есть же возможность разводить участников по разным сторонам турнирной сетки, что уменьшает возможность их встречи в разы. Эта практика давно применяется в игровых видах спорта, велосипед не надо изобретать.
+19
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Андрей Балабаев
Ответ Pakazs
Выделяя превосходство «безродных туристов» над украинским, называя их никем, ты ничем не лучше этой организации
Превосходство в достижениях. На Олимпиаде в Токио у России в 20 раз больше золотых медалей, чем у цэевропы
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Orange carrot
А если спортсмены из Армении и Азербайджана начнут выдавать такие выкрутасы, МОК тоже призовет понять и простить?
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Мишаня Кравцов
Смешно, что эти маразматики боятся даже произнести "российские спортсмены" и вынуждены обтекаемые формулировки использовать.
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Влад Безруков
Дно
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nadenki
Ответ Atsuktuvas
Никто не делает для рекламы Украины больше, чем РФ. Проиграла и ушла бы - никто бы и не вспомнил завтра про этот бой. А так - во всех утюгах. Харлан получит награду у себя дома, выступит на нескольких международных форумах. А Смирнова как вылетела так и вылетела.
Так по правилам им нельзя уходить до рукопожатия. Это не тенис. Иначе Смирнову тоже бы турнули и ещё неизвестно, на сколько. А так может выступить на других соревах
+9
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Гамарджоба Генацвале
У МОК яиц не хватило написать российские спортсмены.
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Александр Медведев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
и вручать украинским спортсменам медали с надписью "перемога" вне зависимости от результата - добавил МОК 😵‍💫🤦‍♂️
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Док Аксель
МОК всё не впрок. Сам своими заявлениями и решениями развалил олимпийское движение и тут ахинею навязывает международным федерациям. FIE пусть и с опозданием, но приняло решение согласно регламента и международным правилам.
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Caledon Hockley
От МОК ничего другого и не ждём
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ДИОНИС
Значит, с российскими спортсменами и с Олимпийским сообществом России МОК не солидарен! А как же слова того же Томаса Баха о равных правах для всех? А сейчас он даже боится спортсменов из России назвать "российскими", применяя безликий термин "нейтральные".
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rude.
Ответ Vadim Vadiara
Непонятная ситуация. Есть же возможность разводить участников по разным сторонам турнирной сетки, что уменьшает возможность их встречи в разы. Эта практика давно применяется в игровых видах спорта, велосипед не надо изобретать.
Кому-то видимо был нужен этот скандал.
Не понятно в чем сложность развезти, к тому же на стартовом этапе.
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justbored
Ну а какое наказание в случае проявления "нечуткости" грозит федерации? С "солидарностью с украинским народом" всё понятно.
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robbaggio
Как вяжется чуткость со спортом высших достижений?
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Ирина Иванова
Экзистенциальный кризис в спорте. Нужно всё учесть и никого не обидеть, ни трансгендеров, ни украинских спортсменов.
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atelos
Ответ заблокированному пользователю
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порос ты мохом ...
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Asdf
почему "патриотка" украины харлан живет в италии?
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clockworkorange
Ответ Антон Бас
не говорите за каждый народ, а во вторых следите за собой. ведь факельные шествия есть ролики с ютьюба проходили с нацистскими лозунгами в Волгограде, который Сталинград. а откровенный и зигующий Рогозин был в правительстве. посмотрите ролики он реально зигует следите за собой и своей страной
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Вадим flanec
Ответ Vadim Vadiara
Непонятная ситуация. Есть же возможность разводить участников по разным сторонам турнирной сетки, что уменьшает возможность их встречи в разы. Эта практика давно применяется в игровых видах спорта, велосипед не надо изобретать.
Не всегда имеется возможность разводить участников соревнований в турнирной сетке, ибо посев учитывается согласно текущему рейтингу спортсмена.
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Gulnara Sadykova
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Виновата украинка, но нет русская, которая не подставила вторую щёку.Проблемы то от кого?
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clockworkorange
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Виктор Ш.
Ответ Андрей Балабаев
Превосходство в достижениях. На Олимпиаде в Токио у России в 20 раз больше золотых медалей, чем у цэевропы
А если сложить 2 медальных зачета последних зимних и летних ОИ, то вроде по общему числу мы на третьем месте, с отрывом от Китая в одну медаль. И это с учетом недопуска и сломанных карьер не показавших результатов спортсменов типа Кулижникова, Шубенкова и тд.
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