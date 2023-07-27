МОК: «Призываем международные федерации с чуткостью относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами»

МОК отреагировал на отказ украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.

Сегодня в 1/32 финала индивидуального турнира на ЧМ по фехтованию Ольга Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Россияне выступают на ЧМ как индивидуальные нейтральные атлеты.

Украинская спортсменка одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю. После этого Харлан дисквалифицировали.

«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами.

Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины», – говорится в заявлении МОК.

Также в МОК отреагировали на то, что украинцам разрешили соревноваться с россиянами.

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси, выступающими в нейтральном статусе.

«Это решение позволит украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях и позволит им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть», – заявили в Международном олимпийском комитете.