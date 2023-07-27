«Милан» купил Чуквуэзе у «Вильярреала» за 20+8 млн евро. Контракт с вингером – на 5 лет
Сэмюэл Чуквуэзе присоединился к «Милану».
Итальянский клуб объявил о подписании 24-летнего вингера. С ним заключили контракт на 5 лет.
В новом клубе футболист будет играть под 21-м номером.
Ранее стало известно, что «Вильярреал» получит 20+8 млн евро за игрока.
В минувшем сезоне Сэмюэл забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Вильярреал». Статистику нигерийца можно найти здесь.
Изображение: acmilan.com
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