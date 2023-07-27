«Милан» купил Чуквуэзе у «Вильярреала» за 20+8 млн евро. Контракт с вингером – на 5 лет

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига трансферы Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе присоединился к «Милану».

Итальянский клуб объявил о подписании 24-летнего вингера. С ним заключили контракт на 5 лет. 

В новом клубе футболист будет играть под 21-м номером. 

Ранее стало известно, что «Вильярреал» получит 20+8 млн евро за игрока.

В минувшем сезоне Сэмюэл забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 50 матчах за «Вильярреал». Статистику нигерийца можно найти здесь.

Изображение: acmilan.com

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33 комментария

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Троллейбус
обалдеть, какое межсезонье у Милана. Россонери, вперед за титулами!
+23
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Фран
В теории это топ трансфер. Что будет на практике - поглядим. Главное, без травм чтобы или каких-нибудь ментальных проблем. По самой игре очень достойный паренёк.
+10
-1
+9
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Tratatulkin
Ответ Вадим Полищук
И защитник многообещающий центральный еще один из Вильярреала)
во во. что-то не клеятся трансферы оттуда. Надеюсь Чуквуэзе проявит себя в разы лучше.
+9
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Вадим Полищук
Ответ Игорь Новиков
Наконец-то у Милана оба фланга тащить будут, а не один! Неплохо потратили деньги с продажи Тонали.
Еще бы на Мусу разговорить Валенсию, но Лим такой же жук, как и Леви, не хочет ни евро уступать
+8
0
+8
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Tratatulkin
Добро пожаловать! главное, чтобы не как другой правый вингер Саму из Вильярреала)
+6
0
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Рауан Турсунов
Цена/качество 5/5
+6
-1
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Вадим Полищук
Ответ QUIKSILVER
Очень скромная стата в Испании, примерно на уровне каких-нибудь цп бокс ту боксов. Может в Италии как в более открытой лиге попрет
23 результативных действия за сезон - скромная стата? Не всем быть холандами и мбаппе, притом, за не самые большие деньги
+6
-2
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Любезный Коссутий
Бенвенуто!
+5
-2
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Вадим Полищук
Ответ Tratatulkin
Добро пожаловать! главное, чтобы не как другой правый вингер Саму из Вильярреала)
И защитник многообещающий центральный еще один из Вильярреала)
+4
-1
+3
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Игорь Новиков
Наконец-то у Милана оба фланга тащить будут, а не один!

Неплохо потратили деньги с продажи Тонали.
+12
-10
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Максим Новиков
Here we go!
+2
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Rio de Janeiro
Имхо, индивидуально более интересный и разносторонний игрок чем Леау.По цене/качество один из лучших трансферов межсезонья.Поздравляю Милан и его фанов
+4
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NikoVinkovic
Милану настолько надоело страдать с Салемакерсами и Мессиасами на правом фланге, что закупились с головой на слабую позицию. Чуквуэзе, Пулишич, Ромеро, а ещё и Окафор тоже там может сыграть. Хвалю.
+2
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Блуждающий странник
Ответ Rio de Janeiro
Имхо, индивидуально более интересный и разносторонний игрок чем Леау.По цене/качество один из лучших трансферов межсезонья.Поздравляю Милан и его фанов
Это не так. Потенциал хороший, но Леау здесь и сейчас уже топ с шикарной статой и лидерством по дриблингу в мире. У одного 15+8 у другого 6+5 и 3+3 в прошлом. За один сезон у Леау стата лучше чем у нигерийца за два
+1
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Айрат Ситдиков
Ответ Троллейбус
обалдеть, какое межсезонье у Милана. Россонери, вперед за титулами!
Месяц назад все плакали, что Милан всех продает )
+1
0
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Скорый поезд
Ответ Фран
В теории это топ трансфер. Что будет на практике - поглядим. Главное, без травм чтобы или каких-нибудь ментальных проблем. По самой игре очень достойный паренёк.
Великолепный игрок! Очень нравился в Вильярреале.
+1
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vsbondarev
Ответ NartApsua
Кто знает, почему Вильярреал так дёшево продал свои главные активы? Пау Торреса Чуквуэзе и Джексона. Вроде только у Торреса через год контракт заканчивался. Просто если бы их продавала условная Бенфика, то за каждого минимум 100 просили бы.
Контракты истекали
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ten Hag
Неплохо
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QUIKSILVER
Ответ Вадим Полищук
23 результативных действия за сезон - скромная стата? Не всем быть холандами и мбаппе, притом, за не самые большие деньги
Смотрят обычно выступление в национальном чемпионате, не особо интересны перфомансы против условных Вадуцей, Жальгирисов и Ибиц из 10го дивизиона
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d.xoxlov
Ответ CyberUnited
С такой фамилией нужно было в Челси: Чуквуэзе, Мадуэке, Чуквуэмека, Кукарека, Чалоба, Миха Мудрик
И пара фофанов
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Блуждающий странник
Ответ d.xoxlov
Ещё бы де Кетеларе куда за деньги пристроить, было бы почти идеально.
Кеталаре вроде как на предсезонке хорошо себя проявляет и хочет остаться на сезон. Из-за этого отклонили предложения. Посмотрим, что выйдет из этого. Потеницал так-то у него есть, ментально слабенький кажется
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Павел Светчиков
Ответ Игорь Новиков
Наконец-то у Милана оба фланга тащить будут, а не один! Неплохо потратили деньги с продажи Тонали.
Потратили больше 70ти
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Блуждающий странник
Насколько кошмарным казалось ТО изначально, но успели привезти много сильных игроков. Радует, что не разбрасываются деньгами как было при китайцах. И одновременно нет ощущения безнадеги. Много новичков "заряженных" на игру за команду и являются реальным усилением на нужные позиции. Ещё бы форварда на смену Жиру, а то Окафор не той позиции игрок. С одним нападающим тяжело будет.
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d.xoxlov
Ещё бы де Кетеларе куда за деньги пристроить, было бы почти идеально.
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CyberUnited
С такой фамилией нужно было в Челси: Чуквуэзе, Мадуэке, Чуквуэмека, Кукарека, Чалоба, Миха Мудрик
+2
-2
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