Украинскую саблистку Харлан отстранят на срок до 2 месяцев за отказ пожать руку россиянке

Теги сборная России жен Ильгар Мамедов сборная Украины жен ФФР FIE Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Украинскую саблистку Харлан отстранят на срок до 2 месяцев за отказ пожать руку россиянке.

Украинская саблистка Ольга Харлан будет дисквалифицирована на два месяца за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

Как сообщил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, украинка получила черную карточку и будет исключена до конца соревнований. Это также предполагает отстранение на 60 дней.

Сегодня спортсменки встречались в 1/32 финала индивидуального турнира. Харлан одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю.

Протест российской стороны на результат схватки был отклонен Международной федерацией фехтования (FIE). Но при этом Харлан была снята с 1/16 финала, где она должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

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32 комментария

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Кирилл Ткач
На Трибуну сегодня лучше не заходить 😁
+18
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Гном
Формально она предложила стукнуться оружием, что тоже "дозволено" - росиянка сама отказалась. Так что больше вопрос к росиянке, к судьям.
Стукнуться головой не предлагала?
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Аморалинни
Опять в котел
+10
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кракадил
С идиотами только так и надо поступать
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Данил
Главное ШО саблю пафосно вознесла перед россиянкой. Хомячки с UA на аватарки ща расхватают. Оно того стоило!
+8
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rdyabin@icloud.com
Нужно ее дисквалифицировать ПОЖИЗНЕННО!!! И отправить под Бахмут, раз такая агрессивная)
+6
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+5
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Аморалинни
Ответ Кирилл Ткач
На Трибуну сегодня лучше не заходить 😁
405-1 уже и сюда набежали + сочувствующие им работники спорца
+9
-4
+5
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Andy93
Забавно, как 404-е пытались разогнать тему про отмену дисквала))
+4
0
+4
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Кирилл Мефодий
Ответ Рус Киссенжер
да и пофиг. она олимпийская чемпионка. зато так никто и никогда не позорил российских спортсменов. вместо руки - саблю! молодец! позор всем захватчикам чужих земель!
Опозорила Харлан только сама себя. Спортсмены саблю используют только в поединке, а после него - только негодяи.
+3
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+3
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Алексей Минин
Ответ Рус Киссенжер
да и пофиг. она олимпийская чемпионка. зато так никто и никогда не позорил российских спортсменов. вместо руки - саблю! молодец! позор всем захватчикам чужих земель!
Ваша борьба))
+4
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trav
Колесо перемогы стремительно крутится не в ту сторону бггг
+2
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Мурманчанин37
Ответ Рус Киссенжер
да и пофиг. она олимпийская чемпионка. зато так никто и никогда не позорил российских спортсменов. вместо руки - саблю! молодец! позор всем захватчикам чужих земель!
"позор всем захватчикам чужих земель!" - нет ли в этом антисемитизма?
+2
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elkipalki
Наконец мир потихоньку трезвеет) теперь украинцы будут руку подавать, а не выеживаться. Причем с протянутой рукой они мастера стоять. А за последующие выходки надо заставить на поклон идти перед соперниками россиянами!
+4
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kropot_
Это зрада или перемога?))
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Uriy walmart
замнут, уверен
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Мик Нич
ТАЗАЩО-О-О!!!!!
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Аморалинни
Ответ Яро Коробський
Раисия в перде , вот итог этого позора , сасия начала войну , а потом как амебы удивляться начинают почему к ним такое отношение украинцев .
ЧОМУ НЕ НА ФРОНТЕ
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Павел Мельников
Ответ elkipalki
Наконец мир потихоньку трезвеет) теперь украинцы будут руку подавать, а не выеживаться. Причем с протянутой рукой они мастера стоять. А за последующие выходки надо заставить на поклон идти перед соперниками россиянами!
Этого мало. Надо буковки с булавкой надевать всем, кто имеет отношение к спорту, только так можно будет спасти олимпийское движение.
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Дмитрий Симончик
Ответ Рус Киссенжер
да и пофиг. она олимпийская чемпионка. зато так никто и никогда не позорил российских спортсменов. вместо руки - саблю! молодец! позор всем захватчикам чужих земель!
Так она себя опозорила как спортсменку. Таким образом можно вообще сесть на дорожку, насрать, взять говно в руки и бросить в соперника, рассказывая в интервью:"Гляньте как я ее опозорил(-а)! Вот это унижение!".
Если она так против спортсменов из РФ/РБ, то проще не посещать такие чемпионаты, что более логично, а не показывать свою якобы гордыню
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Яро Коробський
Раисия в перде , вот итог этого позора , сасия начала войну , а потом как амебы удивляться начинают почему к ним такое отношение украинцев .
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Коло
Ну вот! Пусть теперь перед зеркалом так оружие выставляет
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Lenin 073
рожи представили?)
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zukarello
Хватит с ними нюнькаться , лепить им по полной
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ivanzhu90
Расставили поля ловушек, не проехать
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Вячеслав Лобачев
совершенно по делу
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