Украинскую саблистку Харлан отстранят на срок до 2 месяцев за отказ пожать руку россиянке.

Украинская саблистка Ольга Харлан будет дисквалифицирована на два месяца за отказ от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

Как сообщил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, украинка получила черную карточку и будет исключена до конца соревнований. Это также предполагает отстранение на 60 дней.

Сегодня спортсменки встречались в 1/32 финала индивидуального турнира. Харлан одержала победу, но после поединка не стала жать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю.

Протест российской стороны на результат схватки был отклонен Международной федерацией фехтования (FIE). Но при этом Харлан была снята с 1/16 финала, где она должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии.

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