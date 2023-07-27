«Лион» и «Динамо» договорились о 3 млн евро за Сазонова. «Моленбек» арендует его на сезон (L’Équipe)
«Лион» и «Динамо» договорились о трансфере защитника Сабы Сазонова.
Как пишет L’Équipe, клубы согласовали трансфер футболиста. Сумма сделки – около 3 миллионов евро. С игроком согласовали контракт сроком на пять лет.
Этот сезон Сазонов проведет в бельгийском «Моленбеке», которым также владеет американская компания Eagle Football.
При этом, чтобы закрыть сделку, «Лиону» сначала предстоит согласовать ее с DNCG (организация, отвечающая за мониторинг финансов французских клубов – Sports.ru). Она считает бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.
Инсайдер Иван Карпов прокомментировал эти сведения: «Пока это только интерес от «Лиона», сделки по Сазонову еще нет. Коллеги спешат, как Ди Марцио по Захаряну».
В этом сезоне защитник сборной Грузии еще не выходил на поле в составе «Динамо». Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.
Реальность - Сазонов.
А не сыграл бы за Грузию U-21, вряд ли бы предложение было.
Шушеру говоришь....А сам то чьих будешь?
Добавит ещё трёшку и купить хорошего и опытного Ц.З. .