«Лион» и «Динамо» договорились о 3 млн евро за Сазонова. «Моленбек» арендует его на сезон (L’Équipe)

Теги Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция высшая лига Бельгия возможные трансферы Динамо Москва Саба Сазонов Моленбек Футбол

«Лион» и «Динамо» договорились о трансфере защитника Сабы Сазонова.

Как пишет L’Équipe, клубы согласовали трансфер футболиста. Сумма сделки – около 3 миллионов евро. С игроком согласовали контракт сроком на пять лет.

Этот сезон Сазонов проведет в бельгийском «Моленбеке», которым также владеет американская компания Eagle Football.

При этом, чтобы закрыть сделку, «Лиону» сначала предстоит согласовать ее с DNCG (организация, отвечающая за мониторинг финансов французских клубов – Sports.ru). Она считает бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.

Инсайдер Иван Карпов прокомментировал эти сведения: «Пока это только интерес от «Лиона», сделки по Сазонову еще нет. Коллеги спешат, как Ди Марцио по Захаряну».

В этом сезоне защитник сборной Грузии еще не выходил на поле в составе «Динамо». Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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22 комментария

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леннорыч-абрамович
Ожидание - Захарян.
Реальность - Сазонов.
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Ебздрогыч
Если все получится, можно порадоваться за парня!
+18
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Ярик01
Нормальный вариант, по крайней мере для игрока.
А не сыграл бы за Грузию U-21, вряд ли бы предложение было.
+13
-3
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RLVedter
Наконец-то избавились. Не хочет он играть в России.
+5
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Dinamo_Tb
Ответ AERN
Надеюсь наши клубы умнее будут и растить грузин и прочую шушеру из снг перестанут.
"растить грузин и прочую шушеру из снг перестанут."
Шушеру говоришь....А сам то чьих будешь?
+5
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Dan Kennedy
Одним россиянином и грузином в Европе больше. Хотя вот Сабе будет сложно себя проявить в Лионе, конкуренция там приличная, плюс академия хорошая. Но удачи ему, если перейдет. Именно сам факт перехода похвален, всяко лучше чем сидеть в РПЛ без еврокубков. А вот болельщиков Динамо жаль, пока трансферное окно печально выглядит, трансферы на вход наверное будут, но работают медленно.
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ДМ-1чемпион
ДИНАМО стало настоящим трамплин ом для игроков, для перехода в лучшие клубы Европы! За Сазонова 3 ляма очень хорошая цена!
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Ilya_Panchenko
Какой Ди Марцио ему коллега))
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tolobas
Продать этого косячника за 3 ляма - это было бы супер
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verhowen
Однозначно продовать
Добавит ещё трёшку и купить хорошего и опытного Ц.З. .
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Slavnov
Повезло динамо,за него еще и деньги дадут
+2
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ДМ-1чемпион
ДИНАМО стало настоящим трамплин ом для игроков, для перехода в лучшие клубы Европы! За Сазонова 3 ляма очень хорошая цена!
+2
-1
+1
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Ilya_Panchenko
Какой Ди Марцио ему коллега))
+1
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Андрей Кобранов
Ура ! Скорей бы !!!
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Рагнар Лодброк
может вырасти в хорошего защитника ,отдача отличная,опыт маловат да и думать надо чуть по больше ,удачи
+1
-1
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AERN
Надеюсь наши клубы умнее будут и растить грузин и прочую шушеру из снг перестанут.
+3
-3
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Danny_Din
Очень рад за Сабу. Защ с большим потенциалом и хорошими физ данными. Удачи!
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Teodrakis
Ответ Dan Kennedy
Одним россиянином и грузином в Европе больше. Хотя вот Сабе будет сложно себя проявить в Лионе, конкуренция там приличная, плюс академия хорошая. Но удачи ему, если перейдет. Именно сам факт перехода похвален, всяко лучше чем сидеть в РПЛ без еврокубков. А вот болельщиков Динамо жаль, пока трансферное окно печально выглядит, трансферы на вход наверное будут, но работают медленно.
Они постоянно делают ставку на ноунеймов. Все их звезды начинали как ноунеймы. Как раз таки проще всего проявить себя в такой команде, а не в той, которая к двум основным ищет третьего основного подороже.
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Денис Мартин
Ответ a2wai
Представьте себе как будут хрюкать все злопыхатели, когда человек с российским паспортом (пусть и выступающий за сборную Грузии) уедет во Францию в клуб, которым владеют американцы.
В чем проблема? Американцы русских гиаждан плохими не считают, не нужно россиян считать одной национальности с руководством страны Россия, это разные люди, бункерный и вся его прикентовка не имеет отношения к обычным гражданам.
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