«Лион» и «Динамо» договорились о 3 млн евро за Сазонова. «Моленбек» арендует его на сезон (L’Équipe)

«Лион» и «Динамо» договорились о трансфере защитника Сабы Сазонова.

Как пишет L’Équipe, клубы согласовали трансфер футболиста. Сумма сделки – около 3 миллионов евро. С игроком согласовали контракт сроком на пять лет.

Этот сезон проведет в бельгийском «Моленбеке», которым также владеет американская компания Eagle Football.

При этом, чтобы закрыть сделку, « » сначала предстоит согласовать ее с DNCG (организация, отвечающая за мониторинг финансов французских клубов – Sports.ru). Она считает бюджет «Лиона» на предстоящий сезон несбалансированным.

Инсайдер Иван Карпов прокомментировал эти сведения: «Пока это только интерес от «Лиона», сделки по Сазонову еще нет. Коллеги спешат, как Ди Марцио по Захаряну».

В этом сезоне защитник сборной Грузии еще не выходил на поле в составе « ». Статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.