Бонгонда забил первый гол за «Спартак» – «Краснодару». В дебютном матче бельгиец отдал голевую

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда забил первый гол за «Спартак».

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» бельгийский полузащитник, перешедший в «Спартак» из «Кадиса» этим летом, забил гол на 68-й минуте, подобрав мяч в штрафной площади после удара Данила Пруцева.

В дебютном матче за «Спартак» против «Оренбурга» в 1-м туре Мир РПЛ (3:2) Бонгонда отдал голевую передачу на Даниила Хлусевича.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак» (0:2, второй тайм).

28 комментариев

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Ваня Платонов
За 20 минут сделал больше чем команда за первый тайм красавчик!)
+27
0
+27
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ДудьСдулся
Судьи в концовке всё-таки расчехлились, не дали вторую жёлтую кордобе и не "заметили" двойное вне игры при голе в ворота Спартака.
+19
0
+19
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pav11k
У нас появился Промес на правом фланге)
Тео в порядке, очень хорош
+17
0
+17
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<~Inter~>
Ответ Roman Araslanov
Он конголезец вообще-то
так он родился и вырос в Бельгии, почему его нельзя называть бельгийцем?
+12
0
+12
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Иван Афонин
Бонгонда - молодец. Резкий, техничный и быстрый игрок.
+7
0
+7
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Updated
Играет , как кажется, на расслабоне, но класс игрока виден невооружённым взглядом.
+5
0
+5
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Красная стрела
Топовый игрок конечно.
+4
0
+4
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Никита Самарин
Ответ Ваня Платонов
За 20 минут сделал больше чем команда за первый тайм красавчик!)
Уже очевидно, что Бонгонда для РПЛ очень качественный игрок.
+4
0
+4
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Roman Araslanov
Он конголезец вообще-то
+5
-2
+3
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Ильдар Фарукшин
❤️❤️❤️❤️
+2
0
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Сергей Ли
С почином Тео!!!
+3
-1
+2
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Кротков Павел
с почином!
+2
0
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HalaMadridVamosReal
Ответ Roman Araslanov
Он конголезец вообще-то
Корни у него конголезские, но, родился он в Бельгии в городе Шарлеруа.
+2
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pulyalke
у тео шикарная левая нога и меня аж прям трясет когда наш кэп исполняет штрафные, а не он(( походу это максимально топовое усиление на уровне алекса, а с учетом его феноменальной стартовой скорости тео может вообще одного из наших самых скилловых игроков превзойти! удачи ему и без травм!
+2
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Ваня Платонов
Ответ Никита Самарин
Уже очевидно, что Бонгонда для РПЛ очень качественный игрок.
Дай бог что бы так и оставалось🙏🏻
+1
0
+1
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Мукунку хороший
Ответ <~Inter~>
так он родился и вырос в Бельгии, почему его нельзя называть бельгийцем?
Называй спартаковцем.. не ошибёшься)
+1
0
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Евгений Ляпаев
красава,мне нравится техника у него!!!расслабься и играть как в Испании тут же Россия)))
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Костя Кот
супер повтор
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psycho
умеет, могёт
+1
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Маноло Санчи́с
В целом Тео за 2 матча понравился. Хз как дальше будет, но пока для нашего чемпа топ
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Андрей Ермаков
с почином.
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Евгений Кудрявцев
"Бонгонда- хороший")))
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Невский баклан
Судя по первому матчу - это усиление.
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Никита Лутченко
Бельгиец? Он же конголезец
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Stolny51
Бонго-Бонго красавчик
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