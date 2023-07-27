Бонгонда забил первый гол за «Спартак» – «Краснодару». В дебютном матче бельгиец отдал голевую

Тео Бонгонда забил первый гол за «Спартак».

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против « » бельгийский полузащитник, перешедший в « » из «Кадиса» этим летом, забил гол на 68-й минуте, подобрав мяч в штрафной площади после удара Данила Пруцева.

В дебютном матче за «Спартак» против «Оренбурга» в 1-м туре Мир РПЛ (3:2) отдал голевую передачу на Даниила Хлусевича.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Спартак» (0:2, второй тайм).