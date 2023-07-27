Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на Кубке России по плаванию

Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

На Кубке России в Казани Колесников показал в полуфинальном заплыве время 23,55 секунды.

Он побил рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), установленный в апреле 2022 года.

Сейчас в японской Фукуоке проходит чемпионат мира, но российские и белорусские спортсмены не участвуют в нем, так как отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics.

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