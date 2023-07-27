Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине на Кубке России по плаванию

Теги плавание сборная России Кубок России рекорды Климент Колесников Водные виды

Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

На Кубке России в Казани Колесников показал в полуфинальном заплыве время 23,55 секунды.

Он побил рекорд американца Хантера Армстронга (23,71), установленный в апреле 2022 года. 

Сейчас в японской Фукуоке проходит чемпионат мира, но российские и белорусские спортсмены не участвуют в нем, так как отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics. 

В нашем плавании выросло золотое поколение! Как же грустно, что Россия пропускает второй ЧМ подряд

27 комментариев

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B.l.a.z.e
Климента очень жаль.. Лучшие годы потратить на водокачки. Ну хоть есть стимул бить мировые рекорды. Почти две десятые на полтиннике скинуть с прошлого рекорда - это уровень.
+45
-3
+42
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Ekaterina Zakharova
Ответ Bebkaev
А рекорд этот официально признают в мире или найдут причины не засчитать? Я просто не силен в правилах внутренних чемпионатах.
Признают.
+21
0
+21
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Александр Белоцерковский
Сильные люди находят в себе мотивацию совершать практически невозможное!
+16
-4
+12
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0:4 на спотифай камп ноу
Ай да молодец 😎 и миллион рублей призовых возьмёт и рекорд побил, молодчина
+12
-1
+11
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Ф_Крюгер
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ай да молодец 😎 и миллион рублей призовых возьмёт и рекорд побил, молодчина
Уже второй миллион!
+9
0
+9
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Bebkaev
А рекорд этот официально признают в мире или найдут причины не засчитать? Я просто не силен в правилах внутренних чемпионатах.
+5
0
+5
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сервисник
Уважаемые соседи и соотечественники, что у вас так горит-то? Пацан своё дело делает, к вам в карман не лезет. Нет, надо пакости писать
+8
-4
+4
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сервисник
Ответ Bebkaev
А рекорд этот официально признают в мире или найдут причины не засчитать? Я просто не силен в правилах внутренних чемпионатах.
С прошлого чемпа 2 рекорда признали, думаю и этот признают
+4
0
+4
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Олег Мохов
Ответ IrbIS
ну побил и побил, кому это интересно
патриотам владимира василича
+7
-3
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Bebkaev
А рекорд этот официально признают в мире или найдут причины не засчитать? Я просто не силен в правилах внутренних чемпионатах.
признают и еще как признают. рекорд Чикуновой на 200 брассом ратифицирован
+3
0
+3
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Tori Krug
Мощный заплыв от Клима! На корпус всех опередил. Мировой с большим гандикапом побит.
+4
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сервисник
Красавелла
+3
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B.l.a.z.e
Ответ окосевший йагупоп
Следующая цель - из 23,5 выйти? Было бы красиво.
Мне кажется, он очень хочет себе мировой на сотне на спине, вот где главная цель. И судя по его мотивации, все возможно
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Trash Talking
Когда этот рекорд будут вносить (а его будут вносить), то должны указывать, где он был установлен. И это самое забавное - пока идет ЧМ, рекорд ставится на каком-то своеобразном турнире)
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Cube Litening C:68X
Ответ андрэ
Миллион этому господину!!!
Да за мировой рекорд по более накинут..😁
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окосевший йагупоп
Ответ B.l.a.z.e
Мне кажется, он очень хочет себе мировой на сотне на спине, вот где главная цель. И судя по его мотивации, все возможно
Мировой на сотне - да, но уже, похоже, не в этом году.
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Доктор*
100 пудов не зачтут как мировой.
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окосевший йагупоп
Ответ B.l.a.z.e
Климента очень жаль.. Лучшие годы потратить на водокачки. Ну хоть есть стимул бить мировые рекорды. Почти две десятые на полтиннике скинуть с прошлого рекорда - это уровень.
Следующая цель - из 23,5 выйти? Было бы красиво.
+1
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marchellinos
Ответ IrbIS
ну побил и побил, кому это интересно
Мне и многим другим поклонникам спорта.
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сервисник
Ответ IrbIS
ну побил и побил, кому это интересно
Завидовать нехорошо)
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Booligan
думаю, его не засчитают, найдут причину
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андрэ
Миллион этому господину!!!
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закрыт по беспределу
Добрый вечер
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