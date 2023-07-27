Министр спорта РФ вручил Ротенбергу орден Почета. Он награжден за подготовку игроков, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2022
Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил Роману Ротенбергу орден Почета.
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» и СКА получил орден «за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекин (Китайская Народная Республика)».
В Пекине сборная России завоевала серебро.
Вручение прошло на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках форума «Россия – Африка».
Напомним, Ротенберг был награжден орденом Почета указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года.
Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» и СКА получил орден «за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекин (Китайская Народная Республика)».
В Пекине сборная России завоевала серебро.
Если бы было золота - дали бы героя России!