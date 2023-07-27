Министр спорта РФ вручил Ротенбергу орден Почета. Он награжден за подготовку игроков, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил Роману Ротенбергу орден Почета.

Первый вице-президент , главный тренер сборной «России 25» и получил орден «за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекин (Китайская Народная Республика)».

В Пекине сборная России завоевала серебро.

Вручение прошло на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках форума «Россия – Африка».

Напомним, был награжден орденом Почета указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года.