Министр спорта РФ вручил Ротенбергу орден Почета. Он награжден за подготовку игроков, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпиаде-2022

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Олег Матыцин олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Хоккей

Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил Роману Ротенбергу орден Почета.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» и СКА получил орден «за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекин (Китайская Народная Республика)».

В Пекине сборная России завоевала серебро.

Вручение прошло на сессии «Спорт: мост дружбы России и Африки» в рамках форума «Россия – Африка».

Напомним, Ротенберг был награжден орденом Почета указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года.

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21 комментарий

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Oleg Olegov
Не удивлюсь, если он на матчах у бортика будет стоять в пиджаке со всеми своими орденами.
+28
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R Kukhov
Все что нужно знать о наградах в путинской России
+20
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Ебздрогыч
Скоро по количеству орденов и регалий Ротенберг будет уступать только одному видному политическому деятелю, правозащитнику, ученому и философу - Рамзану Кадырову
+18
-3
+15
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Bartez1986
за победу в суперпуперсерии над Беларусью Героя России дадут?
+15
-1
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МакДи 97
Ну теперь сборную Того точно победим)
+10
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trof
Ну если он кого то подготовил то всем остальным тренерам КХЛ нужно героев России давать
+6
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vdksjs
А кого конкретно он подготовил?)
+6
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Savarona25
А в советское время (о котором Роман так плачет) за серебро с позором снимали с должности.
+6
-1
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Савелий Борисов
Блин, сейчас стошнит...
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Melnikov1968
В 1980 году, когда проиграли американцам на ОИ, это считалось провалом, сразу начали формировать новую команду. Сейчас второе место - успех и вручение ордена за качественную подготовку. "Это какой-то позор". (с)
+2
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Дмитрий Лагута
Ответ Ебздрогыч
Скоро по количеству орденов и регалий Ротенберг будет уступать только одному видному политическому деятелю, правозащитнику, ученому и философу - Рамзану Кадырову
Да скоро он и Брежнева превзойдёт.
+2
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Йети
Не страна, а произведение Салтыкова-Щедрина..
+1
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Andy
Ответ fewral
брежневщина какая-то..ю
Ни че депресняк то у некоторых)
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Сергей
Ответ vdksjs
А кого конкретно он подготовил?)
Кого то он прямо конкретно подготовил
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Rahym Hommadow
Ответ Сергей
И единожды герой очень социалистического труда
🤣 об этом точно не знаю. я знаю дядьку огромным количеством медалей который любит целоваться в щёчку
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Сергей
Ответ Rahym Hommadow
я историю не знаю хорошо но вроде четырежды герой с союза))) возможно я ошибаюсь
И единожды герой очень социалистического труда
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Rahym Hommadow
Ответ Дмитрий Лагута
Да скоро он и Брежнева превзойдёт.
я историю не знаю хорошо но вроде четырежды герой с союза))) возможно я ошибаюсь
0
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Антон
В автобусе теперь может бесплатно ездить
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& Co1366
Посыпались награды.
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Ебздрогыч
Министр спорта РФ Олег Матыцин вручил Роману Ротенбергу орден Почета.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» и СКА получил орден «за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекин (Китайская Народная Республика)».

В Пекине сборная России завоевала серебро.

Если бы было золота - дали бы героя России!
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