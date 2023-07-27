Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому хоккеисту Бреннану Менеллу.

Президент России Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

В минувшем регулярном чемпионате Менелл провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.

Менелл играет за «Динамо» с 2022 года.