Путин предоставил гражданство России защитнику «Динамо» Менеллу

Теги Владимир Путин КХЛ Динамо Политика натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому хоккеисту Бреннану Менеллу.

Президент России Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо».

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе.

В минувшем регулярном чемпионате Менелл провел 44 игры и набрал 24 (2+22) балла при показателе полезности «+11». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 6 матчей и сделал 3 передачи.

Менелл играет за «Динамо» с 2022 года.

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39 комментариев

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artem klishin
ввели лимит на легионеров в три человека, чтобы выдавать им гражданство. цирк
+59
-4
+55
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impaled
О, ему 26, попадает под призыв
+50
-3
+47
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Всё знаю
За какие заслуги хоть ?
Играет долго , язык знает , как фернандес ?
Или просто сказал , что за путина и сразу получил ?
+26
-4
+22
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Сергей Орлов
На фронт!
+17
-7
+10
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SadButTrue
Это называется самодурство
+8
0
+8
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Сикарио
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
Знаю многих американцев, которые работают в РФ , которые просто не хотят обратно. За нами правда!!!
никого ты не знаешь, деревня
+13
-5
+8
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Вольфсбург
Ждём теперь трудового контракта с О’Делом, а Бреннана с гражданством нашей необъятной Родины.
+6
0
+6
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Ебздрогыч
Путин одновременно умудряется делать и больше россиян, и меньше
+12
-7
+5
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Игорь Соловьёв
ждём О,Дела и состав намечается нормальный
+5
0
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impaled
Ответ Всё знаю
За какие заслуги хоть ? Играет долго , язык знает , как фернандес ? Или просто сказал , что за путина и сразу получил ?
"Как Фернандес" язык точно знает
+5
-1
+4
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sled
Отлично, по возрасту успевает в осенний призыв!!!
+3
0
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Диандерталец
Привет, О’Делл!
+4
-1
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Beerfanidi
Ждём следом еще одну новость из стана бело-голубых ))
+3
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С детства болел за Баварию
Считаю это знаменательное событие в жизни нового гражданина надо усугубить постановкй на воинский учёт, как минимум.
+2
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заводчанин
Наиграл
+1
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Great Ksan
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
Знаю многих американцев, которые работают в РФ , которые просто не хотят обратно. За нами правда!!!
Я канадца знаю,в Сочи живёт,женат на русской,ему нравится.
+1
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Серый
Ответ artem klishin
ввели лимит на легионеров в три человека, чтобы выдавать им гражданство. цирк
Так это КХЛ дружно макает министерство спорта мордой в коричневую субстанцию. Так держать!
+1
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JAV-URARTU-ARARAT
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Серый
Ответ sled
Отлично, по возрасту успевает в осенний призыв!!!
Возраст до 30 увеличили
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Антон Залевский
Пусть берет(гражданство), ему же хуже.
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Гагаринский, дом 3
А как же русский мир?
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Серый
Знаете следующую новость про Динамо?
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svas17
Вот уж новость, ну предоставил и предоставил. Одним мобиком стало больше, но сначала попиарятся на всю катушку.
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Astret
Почему в России президент страны выдает гражданство? У него большее дел нет? Странный президент у россиян.
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Алексей Иванов
Как Малком выдающийся спортсмен?
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