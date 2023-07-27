Ротенберг о хоккее в Африке: «Он развивается в ЮАР, Алжире. У нас есть возможности помогать, обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен»

Теги ФХР сборная ЮАР Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что у ФХР есть возможности помогать в развитии хоккея в Африке.

«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами – Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями.

Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея.

Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», – сказал первый вице-президент ФХР Ротенберг на сессии «Спорт – мост дружбы России и Африки».

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6 комментариев

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psycho
эталонный самодур, конечно
+4
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+4
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Oleg Olegov
Ощущение, что если будет конференция типа "Россия-Собаки", то будет то же самое.

"Хоккей развивается среди овчарок, сенбернаров, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея.
Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у собак есть отличные возможности для создания этого"

Этим людям по ходу уже пофигу где, как, что, кому и зачем говорить.
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Фанат Сан-Марино
Северная Нигерия поможет Нигерии
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avcgloronalduMU
как с Арены Омск?
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alexey alexeev
сюр какой-то
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J-12
с такими управленцем хоккея и вправду скоро навяжем конкурентную игру сборной Алжира
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