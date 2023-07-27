Ротенберг о хоккее в Африке: «Он развивается в ЮАР, Алжире. У нас есть возможности помогать, обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен»

Роман Ротенберг заявил, что у ФХР есть возможности помогать в развитии хоккея в Африке.

«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами – Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями.

Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея.

Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», – сказал первый вице-президент ФХР Ротенберг на сессии «Спорт – мост дружбы России и Африки».