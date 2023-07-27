Ротенберг о хоккее в Африке: «Он развивается в ЮАР, Алжире. У нас есть возможности помогать, обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен»
Роман Ротенберг заявил, что у ФХР есть возможности помогать в развитии хоккея в Африке.
«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами – Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями.
Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея.
Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого», – сказал первый вице-президент ФХР Ротенберг на сессии «Спорт – мост дружбы России и Африки».
"Хоккей развивается среди овчарок, сенбернаров, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея.
Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у собак есть отличные возможности для создания этого"
Этим людям по ходу уже пофигу где, как, что, кому и зачем говорить.