Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года

Теги Алексей Сорокин Олег Матыцин Министерство спорта России Игры дружбы Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о проведении Всемирных игр дружбы-2024 в Москве и Екатеринбурге.

«В сентябре 2024 года Россия проведет Всемирные игры дружбы, они пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируем проводить эти Игры раз в четыре года», – заявил Матыцин в ходе саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин уточнил, что в программу войдут 27 видов спорта.

«В Играх будет 27 видов спорта – 22 олимпийских и пять неолимпийских, они продлятся 14 дней – с 15 по 29 сентября, будет большой призовой фонд.

Мы чувствуем запрос от международного сообщества на неполитизированные Игры. Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий – это результаты. Мы не заменяем Олимпийский игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям.

В Москве пройдут церемонии открытия и закрытия, здесь будут размещаться сборные. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, будем базироваться на тех объектах, которые у нас есть. Сердцем турнира станут Лужники. У нас накоплен огромный опыт проведения соревнований, что дает нам уверенность в успешном проведении турнира.

У нас не было ни одного инцидента по безопасности, мы это делаем хорошо. Спорт в ряде случаев начал отходить от принципа «Спорт вне политики», и мы надеемся, что наши Игры станут образом этого девиза. Мы рассчитываем, что Игры будут традиционными и охватят еще и зимние виды спорта», – отметил Сорокин.

Как сообщает ТАСС, на Всемирных играх дружбы будут представлены баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование и акробатический рок-н-ролл.

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22 комментария

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endrioo
Всемирные игры дружбы, участники: Россия, Белоруссия, Сомали, Афганистан, КНДР, Иран.
+22
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Пересмешник 35
Всемирные, всемирные бгггг
+15
-2
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АГОШКИН Алексей
Вот это замена олимпиады,как не вскрикнуть,Гойда!!!
+13
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L1berty
Сердцем турнира станет стадион, на котором больше нельзя проводить ничего кроме футбола?
+3
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Aryna Lapko
«Международный Васюкинский турнир 2023 года». Приезд Месси, Рональду, Леброна обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие! :)
+2
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Александр Медведев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ endrioo
Всемирные игры дружбы, участники: Россия, Белоруссия, Сомали, Афганистан, КНДР, Иран.
Эритрею забыл, юморист 😬🤦‍♂️
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-2
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Don Cherry 67
Ответ mf_amber
Пора выкапывать инструмент бойкота - Игры доброй воли ( Goodwill Games)
....под песню Back in the USSR
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IrbIS
ну че то слабенько, какие всемирные, всегалактические ... раз на то пошло
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Россия будет свободной
Ждем новые мировые рекорды по распилу
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Андрей Балабаев
Список стран огласите пожалуйста)
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Орыс-орыс онбаган
ага, какое же лицемерие даже в названии
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cm9x4
А здравый смысл и адекватность туда пригласили?
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mf_amber
Пора выкапывать инструмент бойкота - Игры доброй воли ( Goodwill Games)
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Ермек Жолдаспаев
За чей счёт игры.денег нет,пенсионный возраст постоянно растёт.
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арап Петра Великого
Домино включите в программу...
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