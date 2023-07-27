Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о проведении Всемирных игр дружбы-2024 в Москве и Екатеринбурге.

«В сентябре 2024 года Россия проведет Всемирные игры дружбы, они пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируем проводить эти Игры раз в четыре года», – заявил Матыцин в ходе саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин уточнил, что в программу войдут 27 видов спорта.

«В Играх будет 27 видов спорта – 22 олимпийских и пять неолимпийских, они продлятся 14 дней – с 15 по 29 сентября, будет большой призовой фонд.

Мы чувствуем запрос от международного сообщества на неполитизированные Игры. Игры должны объединять страны, которые готовы соревноваться без оглядки на политику. Единственный критерий – это результаты. Мы не заменяем Олимпийский игры, это скорее мощная добавка к мировым соревнованиям.

В Москве пройдут церемонии открытия и закрытия, здесь будут размещаться сборные. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, будем базироваться на тех объектах, которые у нас есть. Сердцем турнира станут Лужники. У нас накоплен огромный опыт проведения соревнований, что дает нам уверенность в успешном проведении турнира.

У нас не было ни одного инцидента по безопасности, мы это делаем хорошо. Спорт в ряде случаев начал отходить от принципа «Спорт вне политики», и мы надеемся, что наши Игры станут образом этого девиза. Мы рассчитываем, что Игры будут традиционными и охватят еще и зимние виды спорта», – отметил Сорокин.

Как сообщает ТАСС, на Всемирных играх дружбы будут представлены баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование и акробатический рок-н-ролл.