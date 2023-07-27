ЦСКА и «Динамо» обсуждали трансфер Тюкавина, игрок был не против перехода. «Спартак» тоже интересовался («СЭ»)

ЦСКА и «Спартак» интересовались нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

По информации «Спорт-Экспресса», контактировал с « » по поводу возможного перехода россиянина. Тюкавин был не против трансфера, однако сделка не состоялась.

«Кстати, недавно один очень надежный человек рассказал мне, что «Спартак» также пытался зондировать почву относительно возможной покупки .

Конечно, Костя в « » не захочет переходить, а вот пойти в ЦСКА, на мой взгляд, было бы разумным шагом», – написал заместитель главного редактора « » Максим Алланазаров в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Тюкавин забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «Динамо». В этом сезоне у него одна голевая передача в двух играх.

Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.