ЦСКА и «Динамо» обсуждали трансфер Тюкавина, игрок был не против перехода. «Спартак» тоже интересовался («СЭ»)
ЦСКА и «Спартак» интересовались нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.
По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА контактировал с «Динамо» по поводу возможного перехода россиянина. Тюкавин был не против трансфера, однако сделка не состоялась.
«Кстати, недавно один очень надежный человек рассказал мне, что «Спартак» также пытался зондировать почву относительно возможной покупки Тюкавина.
Конечно, Костя в «Спартак» не захочет переходить, а вот пойти в ЦСКА, на мой взгляд, было бы разумным шагом», – написал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в телеграм-канале.
В прошлом сезоне Тюкавин забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «Динамо». В этом сезоне у него одна голевая передача в двух играх.
Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Приходят как-то ЦСКА, Динамо и Спартак
выбирать себе игрока для покупки, а спортивный директор им говорит:
— У Зенита приоритетное право выкупа, пошли вон отсюда!
Ходили слухи что Тюкавин может перейти в Зенит.
Торпедо отказалось от нападающего из-за высокой стоимости.
ФК Москва не стал вступать в переговоры, т.к. уже давно не существует.
Тюмень проявляла интерес, из-за совпадения двух первых букв с фамилией игрока.