ЦСКА и «Динамо» обсуждали трансфер Тюкавина, игрок был не против перехода. «Спартак» тоже интересовался («СЭ»)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

ЦСКА и «Спартак» интересовались нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА контактировал с «Динамо» по поводу возможного перехода россиянина. Тюкавин был не против трансфера, однако сделка не состоялась.

«Кстати, недавно один очень надежный человек рассказал мне, что «Спартак» также пытался зондировать почву относительно возможной покупки Тюкавина.

Конечно, Костя в «Спартак» не захочет переходить, а вот пойти в ЦСКА, на мой взгляд, было бы разумным шагом», – написал заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Тюкавин забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «Динамо». В этом сезоне у него одна голевая передача в двух играх.

Полную статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

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21 комментарий

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Фарид Харисов
Анекдот:

Приходят как-то ЦСКА, Динамо и Спартак
выбирать себе игрока для покупки, а спортивный директор им говорит:

— У Зенита приоритетное право выкупа, пошли вон отсюда!
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Aleksey Yashin
А еще Локомотив просматривал форварда.
Ходили слухи что Тюкавин может перейти в Зенит.
Торпедо отказалось от нападающего из-за высокой стоимости.
ФК Москва не стал вступать в переговоры, т.к. уже давно не существует.
Тюмень проявляла интерес, из-за совпадения двух первых букв с фамилией игрока.
+44
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Dynamit13
СЭ как обычно в своем стиле,желтуха(((
+8
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MU<3
Ответ Aleksey Yashin
А еще Локомотив просматривал форварда. Ходили слухи что Тюкавин может перейти в Зенит. Торпедо отказалось от нападающего из-за высокой стоимости. ФК Москва не стал вступать в переговоры, т.к. уже давно не существует. Тюмень проявляла интерес, из-за совпадения двух первых букв с фамилией игрока.
Тамбов не смог купить, потому что 300-500млн пока не доехали до них
+3
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Олег Комисаров
В Спартаке итак есть сильнее нападающие) хотя Соболев с головой не дружит, но приносит пользы больше .
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rigobersong
Динамо это середняк российского футбола, с этим никто не будет спорить и переход из Динамо в один из этих клубов это повышение:) Откуда у динамы недавно игравшей в ФНЛ столько амбиций о величии, 1 титул за 30 лет истории существования Российского футбола:))
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argentina10
разумность в чем, главный редактор??? вообще что ли там обалдели, самим играть не кем....вон Смолова берите..
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Данко Лазович
нафиг этих середняков. Костя, иди в Зенит. тут местечко на лавке есть, и уровень конкуренции повзрослее))
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Caniball
Костя ответил: только Зенит!
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Dinmos
А помнится Тюкавин говорил что не променяет Динамо. Если только в Европу в топ-5. Хорошо помню эти слова.
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Гистерезис
Ответ rigobersong
Динамо это середняк российского футбола, с этим никто не будет спорить и переход из Динамо в один из этих клубов это повышение:) Откуда у динамы недавно игравшей в ФНЛ столько амбиций о величии, 1 титул за 30 лет истории существования Российского футбола:))
П#здец недалёкое изречение. Пора бы уже контролировать возраст при регистрации, набралось школоты и строчат весь день фигню, смотреть тошно
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Ка Ман
Если к Коням, то наверное можно Если в Спартак - будет иудушкой.
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argentina10
что то я начинаю подозревать теперь, зачем Гусев в Динамо вернулся....до сих пор не мог понять, что у него с Личкой общего, как и зачем он в команду пришел..
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MstAndreev
Наверняка ЦСКА предложил Тюкавину доплатить из своих за переход и очень удивился, когда Тюкавин отказался)
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RUSfan SpartakOV
Конечно Костя не захочет переходить в Спартак...🤦🤣🤣🤣Не смешите...Если Спартак захочет и ему Костя нужен будет,он предложит то,от чего Костя и Динамо не смогут отказаться...Но Костя нам не нужен.Это факт.
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Shuller18
Какой смысл Тюкавину менять Динамо на ЦСКА?
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