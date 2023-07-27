«ПСЖ» готов принять условия Мбаппе для его перехода в «Реал». У «Мадрида» запросят 230 млн евро – часть из них уйдет на выплату бонуса Килиану
«ПСЖ» близок к тому, чтобы согласиться на переход Килиана Мбаппе в «Реал».
Журналист Marca Рамон Альварес Де Мон сообщает, что «ПСЖ» находится в шаге от того, чтобы принять все условия Мбаппе для достижения соглашения о его уходе в «Реал».
Цену на Мбаппе мадридский клуб узнает через посредника, нанятого специально для контактов между клубами. Парижане намерены закрыть вопрос как можно скорее.
По данным источника, «ПСЖ» запросит у «Мадрида» 230 миллионов евро, часть из которых намерен использовать для оплаты бонуса Мбаппе.
Ранее сообщалось, что француз получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность. Появлялась информация о том, что Мбаппе не требует у парижан весь бонус и согласен получить лишь часть от него.
ПСЖ: мы согласны заплатить бонусы деньгами Реала)
Не позорься, удаляй
Если Перес пойдет на это , то дискредитирует себя как вменяемого . Тут все карты в руки . И игрок который не хочет никуда кроме как в Мадрид , и контракт истекающий . За Азара заплатили 105 с таким же годом по контракту , можно тут накинуть за возраст , ну и за хайп , 120-130 из которых ПСЖ пускай оплачивает бонус Мбаппе.