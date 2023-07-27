«ПСЖ» готов принять условия Мбаппе для его перехода в «Реал». У «Мадрида» запросят 230 млн евро – часть из них уйдет на выплату бонуса Килиану

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» близок к тому, чтобы согласиться на переход Килиана Мбаппе в «Реал».

Журналист Marca Рамон Альварес Де Мон сообщает, что «ПСЖ» находится в шаге от того, чтобы принять все условия Мбаппе для достижения соглашения о его уходе в «Реал».

Цену на Мбаппе мадридский клуб узнает через посредника, нанятого специально для контактов между клубами. Парижане намерены закрыть вопрос как можно скорее.

По данным источника, «ПСЖ» запросит у «Мадрида» 230 миллионов евро, часть из которых намерен использовать для оплаты бонуса Мбаппе.

Ранее сообщалось, что француз получит 40 млн евро, если будет игроком «ПСЖ» в конце июля. Это первая часть бонуса за лояльность. Появлялась информация о том, что Мбаппе не требует у парижан весь бонус и согласен получить лишь часть от него.

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100 комментариев

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Dragnil
И тут Реал не согласен и круг замкнулся.
+79
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+77
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Right Authoritarianism
Ответ Barca_mania
когда нечем платить, тяжело согласиться
самоирония это круто,уважаю
+42
-3
+39
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Ophiomorph
Ответ Иван Щербина
Саудиты хорошо нагрели Реал
А в чём нагревание? ПСЖ хотят продать игрока и все это знают, такую сумму они не получат точно.
+33
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+27
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f0rmoceft
Ответ Иван Щербина
Саудиты хорошо нагрели Реал
В чем нагрели?
+16
-5
+11
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Галым Нуркеев
что бы сделал Мбаппе, все равно он останется в огромном плюсе, куда бы не пошёл
+11
-2
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f0rmoceft
Хитро)
ПСЖ: мы согласны заплатить бонусы деньгами Реала)
+10
-2
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Marli
Ответ Uragan Boy
короче реал это позор футбола!
поясни
+13
-5
+8
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кубик в кубе
Ответ Barca_mania
когда нечем платить, тяжело согласиться
Что говорят твои инсайды? Нашлись деньги на регистрацию новых игроков ?
+7
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Scorpio
Ответ Человек1991
250 лимонов ПСЖ , 150 лимонов подписной Бонус Мбаппе , и контракт на 5 лет 70 лимонов ЗП , итого 750 миллионов, почти МИЛЛИАРД ! )) Фанатики Реала: мы возьмём Мбаппе бесплатно ! хахахаха))
Это в параллельной вселенной адептов негрейры столько платят за игроков с годом контракта? И с чего вдруг тогда появляется подписной бонус?
Не позорься, удаляй
+6
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кубик в кубе
Ответ f0rmoceft
Говорит болельщик клуба нищих)
Не давно БЧК отказалась от трансфера. Причина: он может испортить атмосферу в раздевалке 😂
+6
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f0rmoceft
Ответ Barca_mania
когда нечем платить, тяжело согласиться
Говорит болельщик клуба нищих)
+4
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Вячеслав Соболевский
Ответ Иван Щербина
Саудиты хорошо нагрели Реал
При чем тут саудиты, если клубом владеют катарцы?
+2
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Ruslan3132
Ответ Иван Щербина
Саудиты хорошо нагрели Реал
в твоих мечтах только
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ ScaryClown//1
зачем Мбаппе хочет на понижение?ЛЧ и ЗМ можно выиграть и в уже родном ПСЖ с гением Энрике.
а с гением Анчелотти разве нет?
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Moscwow
Ответ Daren Gill
Ну то есть ничего не изменилось ПСЖ как обычно ставит условия, только вместо 150-200 млн Реалу теперь нужно будет выплатить 230.
ПСЖ не в том положении теперь, чтобы ставить условия. Придется идти на много компромиссов
+9
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Манковский
Пусть рептилоид год на банке посидит, ему полезно будет.
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Игорь Новиков
Перес максимум 150 даст сейчас.
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Гиоргий Кутепов
Томас Гонзалес Мартин переход Мбаппе в Реал Мадрид очень близок это будет самым дорогим трансфером
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Brigande
Короче ПСЖ хочет свои обязательства перед Мбаппе закрыть за счет Мадрида . Интересная схема .
Если Перес пойдет на это , то дискредитирует себя как вменяемого . Тут все карты в руки . И игрок который не хочет никуда кроме как в Мадрид , и контракт истекающий . За Азара заплатили 105 с таким же годом по контракту , можно тут накинуть за возраст , ну и за хайп , 120-130 из которых ПСЖ пускай оплачивает бонус Мбаппе.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Scorpio
Это в параллельной вселенной адептов негрейры столько платят за игроков с годом контракта? И с чего вдруг тогда появляется подписной бонус? Не позорься, удаляй
так бчк гном опускал))) и довел до банкротства.
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Артём Тимофеев
Ответ ScaryClown//1
зачем Мбаппе хочет на понижение?ЛЧ и ЗМ можно выиграть и в уже родном ПСЖ с гением Энрике.
С Реалом легче лч взять ПСЖ скатился
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Роман Шаров
ждём продолжение саги " Мбаппе переходит в реал " . Я посмотрел обзор матча с МЮ, там Хоселу положил через себя, Джуд забил, куда Мбаппе вписывать если вдруг.
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Rister81
Ответ Brigande
Короче ПСЖ хочет свои обязательства перед Мбаппе закрыть за счет Мадрида . Интересная схема . Если Перес пойдет на это , то дискредитирует себя как вменяемого . Тут все карты в руки . И игрок который не хочет никуда кроме как в Мадрид , и контракт истекающий . За Азара заплатили 105 с таким же годом по контракту , можно тут накинуть за возраст , ну и за хайп , 120-130 из которых ПСЖ пускай оплачивает бонус Мбаппе.
Перес не тот человек,который будет за год контракта платить 230 лямов + зарплата)) Я верю больше в другой исход,Реал просто дождется середины/конца августа,когда Мбаппе заберет свой подписной бонус и когда у ПСЖ выбора вообще не будет и спокойно купят черепаху за 100,максимум 150 миллионов)
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Yuri Babitski
Ответ Marli
поясни
позор это когда глупый человек называет Великий клуб словом смысл которого являетсся его образом существования🙂🤫😁
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Ален Ижболдин
Ответ Brigande
Короче ПСЖ хочет свои обязательства перед Мбаппе закрыть за счет Мадрида . Интересная схема . Если Перес пойдет на это , то дискредитирует себя как вменяемого . Тут все карты в руки . И игрок который не хочет никуда кроме как в Мадрид , и контракт истекающий . За Азара заплатили 105 с таким же годом по контракту , можно тут накинуть за возраст , ну и за хайп , 120-130 из которых ПСЖ пускай оплачивает бонус Мбаппе.
Перес уважаемый человек и умнейший бизнесмен , как бы он не поступил, он никогда не дискредитирует себя.
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