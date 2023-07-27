Олег Матыцин: «Работа с африканскими коллегами – один из приоритетов для нас. Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Сергей Лавров Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал развитие сотрудничества с Африкой приоритетом для России.

«Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости, сегодня на континенте насчитывается порядка двух тысяч языков и наречий.

Но, как каждый из нас понимает, язык спорта является уникальным, сегодня мы говорим на этом языке, чтобы этот язык действительно стал языком для международного общения, которое бы не представляло никаких преград для нашего сотрудничества.

Естественно, работа по линии федераций, по линии государственных органов власти с африканскими коллегами является для нас одним из приоритетов. В этом отношении я хочу поблагодарить Министерство иностранных дел, лично Сергея Викторовича Лаврова за поддержку наших инициатив в области спорта», – рассказал министр спорта России.

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58 комментариев

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unreality
Какая там мудрость? Это наименее развитая часть мира, где на половине континента перманентные войны.
+100
-2
+98
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Bartez1986
думаю, лет 10 назад Матыцин Эритрею бы на карте не нашел. Хотя может и сейчас не найдет, но хотя бы слышал о ней
+64
-3
+61
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docs
Ответ unreality
Какая там мудрость? Это наименее развитая часть мира, где на половине континента перманентные войны.
Так это и есть главные признаки мудрости для наших чиновников)
+49
-2
+47
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nmnackjbxkasbk
Ответ unreality
Какая там мудрость? Это наименее развитая часть мира, где на половине континента перманентные войны.
уточнение: на 7/8 континента
+29
0
+29
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Назар Игорь
Теперь всë внимание и денежки пойдут в Африку. Зачем заботиться об огромных территориях на востоке где люди живут без газа, без медицинской помощи, без культурных объектов?
+30
-1
+29
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Дмитрий Турецкий
Он себя что-ли успокаивает."Ребята! всё хорошо!И прыгать в кучу навоза тоже неплохо!"Скоро такое будут говорить.
+20
0
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gja
Ответ Bartez1986
думаю, лет 10 назад Матыцин Эритрею бы на карте не нашел. Хотя может и сейчас не найдет, но хотя бы слышал о ней
наверное для его это чья-то фамилия 🤣
+19
0
+19
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Антон
и заплакал
+18
-2
+16
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Berlin Alexanderplatz
🤦🤦🤦
+14
-1
+13
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nmnackjbxkasbk
Ответ shickana
А как-же поворот на Восток?
восток далеко, а до африки из Сирии рукой подать!
+11
-1
+10
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Aryna Lapko
Новую методичку подогнали) все прям таки воспылали любовью к Африке)
+10
-1
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SadButTrue
Ну это чистой воды враньё. Конечно никакой колыбелью цивилизации Африка не является. Родиной человечества - да, но не цивилизации.

Вообще впору всем провластным петрушкам менять евразийство на лозунг "мы все - африканцы".
+7
0
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Дэннис Молинарев
Каждый из нас понимает, что это по причине отказала Европы иметь с нами дела, в том числе и спортивные
+9
-2
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zommie
хорошая попытка, но нет
+9
-3
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Водяра
Ответ Назар Игорь
Теперь всë внимание и денежки пойдут в Африку. Зачем заботиться об огромных территориях на востоке где люди живут без газа, без медицинской помощи, без культурных объектов?
Вован и усатый колхозник уже отмывают бабки через правительство Зимбабве.
+6
0
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Melnikov1968
До 2023 года не хотели с африканцами сотрудничать, зато сейчас Африка сразу стала приоритетным направлением. Посмотрим что из этого получится.
+6
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shickana
А как-же поворот на Восток?
+4
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Koulmann
В принципе, на данный момент у России все больше и больше общего с африканскими странами, так что углубление сотрудничества видится логичным.
Когда там Африканские игры?
+6
-2
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Игорь М.
Я всегда думал, что источник древнейшей мудрости – Греция, а после Рим. Видимо, ошибался)
+5
-1
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S Works Tarmac SL7
Как же я ору сегодня с этих новостей на главной 🤣
+4
-1
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nmnackjbxkasbk
Ответ gja
наверное для его это чья-то фамилия 🤣
Эрос оттуда родом!
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Илья Савчук
Да все уже поняли, что нам не нужны развитые технологичные страны для деловых отношений, лучше иметь в друзьях колыбель бедности!
+4
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Дмитрий Турецкий
Ответ zommie
хорошая попытка, но нет
я бы сказал, очень неудачная попытка
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ Aryna Lapko
Новую методичку подогнали) все прям таки воспылали любовью к Африке)
Матыцын и африканское племя:
— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал команду
По вольной борьбе?
— Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь...👏
+3
0
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NW2
‘Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости‘

В Нигере военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, такое объявление генерал-полковник Амаду Абдраман сделал в эфире национального телевидения.
Как сообщает Reuters, Абдраман объявил, что в стране закрываются границы и вводится комендантский час, работа всех учреждений приостановлена.
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