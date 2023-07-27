Олег Матыцин: «Работа с африканскими коллегами – один из приоритетов для нас. Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости»
Олег Матыцин назвал развитие сотрудничества с Африкой приоритетом для России.
«Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости, сегодня на континенте насчитывается порядка двух тысяч языков и наречий.
Но, как каждый из нас понимает, язык спорта является уникальным, сегодня мы говорим на этом языке, чтобы этот язык действительно стал языком для международного общения, которое бы не представляло никаких преград для нашего сотрудничества.
Естественно, работа по линии федераций, по линии государственных органов власти с африканскими коллегами является для нас одним из приоритетов. В этом отношении я хочу поблагодарить Министерство иностранных дел, лично Сергея Викторовича Лаврова за поддержку наших инициатив в области спорта», – рассказал министр спорта России.
Олег Матыцин: «Сейчас прорабатывается возможность, чтобы ГТО стал доступным и в Африке»
Матыцин предложил направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным турнирам
Вообще впору всем провластным петрушкам менять евразийство на лозунг "мы все - африканцы".
Когда там Африканские игры?
— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал команду
По вольной борьбе?
— Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь...👏
В Нигере военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, такое объявление генерал-полковник Амаду Абдраман сделал в эфире национального телевидения.
Как сообщает Reuters, Абдраман объявил, что в стране закрываются границы и вводится комендантский час, работа всех учреждений приостановлена.