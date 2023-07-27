Олег Матыцин: «Работа с африканскими коллегами – один из приоритетов для нас. Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости»

Олег Матыцин назвал развитие сотрудничества с Африкой приоритетом для России.

«Африку часто называют колыбелью цивилизации, источником древнейшей мудрости, сегодня на континенте насчитывается порядка двух тысяч языков и наречий.

Но, как каждый из нас понимает, язык спорта является уникальным, сегодня мы говорим на этом языке, чтобы этот язык действительно стал языком для международного общения, которое бы не представляло никаких преград для нашего сотрудничества.

Естественно, работа по линии федераций, по линии государственных органов власти с африканскими коллегами является для нас одним из приоритетов. В этом отношении я хочу поблагодарить иностранных дел, лично Сергея Викторовича Лаврова за поддержку наших инициатив в области спорта», – рассказал министр спорта России.

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