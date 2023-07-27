Малком в «Аль-Хилале», победа ЦСКА 6:0, контракт в НФЛ на 262,5 млн долларов и в НХЛ на 78 млн и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Полузащитник «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро. Бразилец будет играть под 77-м номером за клуб из Саудовской Аравии, получая 18 млн евро в год.

2. В 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА разгромил «Оренбург» (6:0) в гостях, «Ростов» дома обыграл «Рубин» (1:0), все результаты дня – здесь

3. Трансферы. «Зенит» решил не отдавать Сутормина в аренду ЦСКА после Суперкубка, чтобы не усиливать конкурента. Клуб из Петербурга интересуется новым бразильцем – хавбеком «Сан-Паулу» Нестором. Давинсон Санчес не перейдет в «Спартак» из-за политики, «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ об отказе от сделок с РПЛ. Захарян интересен «Страсбуру» и «Дженоа», «Динамо» хочет 15 млн евро. «Вердер» предложил 2,5 млн евро за Тикнизяна, «Локомотив» готов отпустить его за 5,5 млн.

Мбаппе отказался от переговоров с «Аль-Хилалем». Зато саудовцы близки к покупке Верратти у «ПСЖ». «МЮ» устно предложил 50+10 млн евро за Хейлунда, «Аталанта» хочет минимум 70 млн. Иско перешел в «Бетис».

4. На ЧМ-2023 по водным видам спорта разыграли 5 комплектов наград в плавании: О’Каллахан, Маршан, Хафнауи и Цинь Хайян выиграли, Китай победил в смешанной эстафете. Климент Колесников на Кубке России превзошел результат Райана Мерфи с чемпионата мира и получит миллион рублей.

5. Квотербек Джастин Херберт и «Лос-Анджелес Чарджерс» заключили самый крупный контракт в истории НФЛ – 262,5 млн долларов за 5 лет.

6. Товарищеские матчи. «Реал» победил «МЮ», «Барса» встречается с «Арсеналом», «Челси» и «Ньюкасл» сыграли 1:1, «Ман Сити» одолел «Баварию».

7. «Барселона» показала белую выездную форму, вдохновленную временами Йохана Кройффа. Такого комплекта у клуба не было 44 года.

8. Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне, 16-летняя Мирра Андреева выбыла.

9. Украинский шпажист, призер Олимпиады Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира по фехтованию.

10. Нападающий Себастьян Ахо подписал новый контракт с «Каролиной» – на 8 лет и 78 млн долларов.

11. «Альфа-Банк» станет спонсором Союза биатлонистов России с нового сезона вместо «Газпрома».

12. Экс-форвард сборной России и «Зенита» Максим Канунников присоединился к команде «Чисто Питер» из Winline Медиалиги.

Цитаты дня:

Дмитрий Чернышенко: «МОК превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. Россия не будет изолирована от международного спорта»

Карпин о бане новичков: «Было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС обратит внимание. Я так понимаю, всем по барабану»

Фигуристка Цибинова о завершении карьеры: «Обидно, когда ты катаешь чисто, а кто-то катает программу с двойными прыжками и попадает в сборную России»

Марио о вере: «Бог на первом месте – он помогает моим близким с одеждой, жильем, едой. Весь текст Библии идеален»

Томас Бах: «Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 не будет принято на сессии МОК в октябре»

«Галицкий мог бы стать хорошим президентом России». Олусегун о владельце «Краснодара»

Мудрик о безголевой серии в «Челси»: «Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы»

Кевин Дюрэнт о марихуане: «Это НБА, здесь все ее употребляют»

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5 комментариев

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Alexander Tryapyshko
Как я понимаю ТТХ все же хотел продать Санчеса в Спартак. Почему бы тогда Санчесу не выкупить свой контракт и не прийти свободным агентом в Москву за подписной бонус?
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Vatikan
Всем, кто читает уважаемый дайджест, напоминаю, что чемпионом будет СПАРТАК!
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Северный болельщик
Ответ Vatikan
Всем, кто читает уважаемый дайджест, напоминаю, что чемпионом будет СПАРТАК!
Да, как обычно
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