Давид Сильва завершил карьеру после травмы крестов. Чемпиону мира и Европы 37 лет

Давид Сильва подтвердил, что завершает профессиональную карьеру.

«Сегодня грустный день для меня. Пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Буду очень по вам скучать», – сказал Сильва в видео с самыми яркими моментами карьеры.

Это решение обусловлено травмой передней крестообразной связки, которую 37-летний хавбек «Сосьедада» получил во время предсезонной подготовки. Сообщалось, что его контракт с басками, рассчитанный до июня 2024 года, будет расторгнут.

До «Сосьедада» Сильва на протяжении 10 лет выступал за «Манчестер Сити». Также он играл за «Валенсию», «Сельту» и «Эйбар».

Давид четырежды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок страны, трижды – Суперкубок, а также пять раз становился обладателем Кубка лиги. В составе «Валенсии» и «Реал Сосьедад» он по разу выиграл Кубок Испании.

Со сборной Испании, за которую он провел 125 матчей и забил 35 голов, он дважды стал чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира.