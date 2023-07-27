Давид Сильва завершил карьеру после травмы крестов. Чемпиону мира и Европы 37 лет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Валенсия Сельта Реал Сосьедад Давид Сильва Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Эйбар Футбол

Давид Сильва подтвердил, что завершает профессиональную карьеру.

«Сегодня грустный день для меня. Пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Буду очень по вам скучать», – сказал Сильва в видео с самыми яркими моментами карьеры.

Это решение обусловлено травмой передней крестообразной связки, которую 37-летний хавбек «Сосьедада» получил во время предсезонной подготовки. Сообщалось, что его контракт с басками, рассчитанный до июня 2024 года, будет расторгнут.

До «Сосьедада» Сильва на протяжении 10 лет выступал за «Манчестер Сити». Также он играл за «Валенсию», «Сельту» и «Эйбар».

Давид четырежды становился чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок страны, трижды – Суперкубок, а также пять раз становился обладателем Кубка лиги. В составе «Валенсии» и «Реал Сосьедад» он по разу выиграл Кубок Испании.

Со сборной Испании, за которую он провел 125 матчей и забил 35 голов, он дважды стал чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира.

62 комментария

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pantriashvili
Это была славная охота …
+104
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+99
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Uragan Boy
Ответ Абдул Абакаев
у такого заслуженного игрока нет ЛЧ
лига чемпионов не важнее чемпиона Европы и мира
+62
-5
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Холден Колфилд
Хави, Иньеста,Сильва,Фабрегас.Какая же элитнейшая полузащита была у Испании.
+38
-3
+35
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Андер Эррера
Ответ Холден Колфилд
Хави, Иньеста,Сильва,Фабрегас.Какая же элитнейшая полузащита была у Испании.
+Бускетс, Алонсо, Касорла
+34
0
+34
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JENNINGS
Успехов в новом этапе, Волшебник! Спасибо за яркую карьеру и эмоции!
+32
-3
+29
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Абдул Абакаев
у такого заслуженного игрока нет ЛЧ
+28
-3
+25
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fbd
Не так он должен был заканчивать((
+15
-2
+13
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Gündoğan
Жаль ЛЧ не смог с Сити взять, в остальном превосходная карьера
+12
-2
+10
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udiekemen
Ответ pantriashvili
Это была славная охота …
1 из сильнейших игроков 21 века, только жаль что так закончил
+13
-4
+9
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Абдул Абакаев
у такого заслуженного игрока нет ЛЧ
МС вышлет ему копию за прежние заслуги в клубе, с надписью "Ты наиграл на него!"
+7
0
+7
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Кайрат Кырбасов
Ответ Андер Эррера
+Бускетс, Алонсо, Касорла
Наверное, все же с Сенны стоит начать
+6
0
+6
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bel01
Великий футболист.
Один из умнейших, самых тонких и техничных в своём поколении, да и, возможно, даже в истории.
+6
0
+6
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Игорь Новиков
Славно поиграл. Выдающийся игрок.
+4
0
+4
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Vikeif
Ответ pantriashvili
Это была славная охота …
Жаль что эта охота не принесла кудеснику ЛЧ. Хотя, с его сборником трофеев, грех жаловаться)
+5
-1
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Вячеслав Тотров
Ответ Андер Эррера
+Бускетс, Алонсо, Касорла
очень недооценен был еще Сенна.
+4
0
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Магомед Жабиев
Великий игрок , настоящий магистр на поле и за его пределами !
+3
0
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Кайрат Кырбасов
Ответ Холден Колфилд
Хави, Иньеста,Сильва,Фабрегас.Какая же элитнейшая полузащита была у Испании.
При этом больше всего жаль было Фабрегаса, вот уж точно не в то время родился, и не в то время оказался в сборной
+3
0
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Quintin07
Ответ Абдул Абакаев
у такого заслуженного игрока нет ЛЧ
у Ранальдо тоже нет ЛЧ
+3
0
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За Валенсию с 1999
Эх, ностальгия пробирает. Давид был великолепен в Валенсии. Спасибо за всё, наш воспитанник. Вместе с Вильей феерили не только в Лос Чес, но и в сборной
+2
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Фран
Всю АПЛ возил со своими габаритами, как раз во времена "дождливых вечеров в Стоке". Настоящая легенда. На мой взгляд, лучший игрок Евро-2012 и один из лучших Евро-08. И тот самый гол в прекрасном 2007-м, в ворота Челси в ЛЧ, за Валенсию, вспоминается сразу.
+2
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Михаил Цыганов 123
Ответ DolJun
да, теперь даже залетный гастролер гюндоган на фоне силвы куда большая легенда сити
залëтный Гюндоган был в Сити 7 лет и выиграл в Сити 5 АПЛ (столько же сколько и Челси) так что к залëтным его не причисляй, но Силва был одной из первых звëзд футбола пришедших в Сити и поднявших Сити от уровня середняка до уровня одного из лучших клубов мира, он уж точно входит в список легенд Сити, причëм самых главных легенд Сити, наряду с Агуэро, Компани и КДБ, с Гюндоганом его даже не сравнивай
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Dexter Morgan
Легенда. Спасибо за волшебство и великолепную карьеру.
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FINT\REDONDO
Один из сильнейших полузащитников своего времени.
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Плеймейкер87
Может и не очень корректно так писать, но хорошо, что такая травма произошла в 37, а не 27 лет. Здоровья и скорейшего выздоровления
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ман сити фейк
Легенда нашего клуба. Спасибо за выигранные трофеи
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