Гамбург (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Мартерером, Музетти – с Коваликом
Александр Зверев сыграет с Максимилианом Мартерером во втором круге в Гамбурге.
Действующий чемпион Лоренцо Музетти встретится с Йозефом Коваликом.
Сетка турнира здесь.
Hamburg European Open
Гамбург, Германия
24 – 30 июля 2023
ATP 500
Призовой фонд – 1 831 515 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 26 июля, 18.30
- Дата проведения
- 26 июля, 19.00
- Дата проведения
- 26 июля, 17.00
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
Не определен – Кристиан Гарин (Чили)
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
Даниэль Альтмайер (Германия) – Не определен
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
Не определен – Кристиан Гарин (Чили)
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00
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