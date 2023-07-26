Гамбург (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Мартерером, Музетти – с Коваликом

Теги результаты ATP Hamburg European Open Теннис

Александр Зверев сыграет с Максимилианом Мартерером во втором круге в Гамбурге.

Действующий чемпион Лоренцо Музетти встретится с Йозефом Коваликом.

Сетка турнира здесь.

Hamburg European Open

Гамбург, Германия

24 – 30 июля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Йозеф Ковалик (Словакия) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
26 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Максимилиан Мартерер (Германия)
Дата проведения
26 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Люка Ван Аш (Франция) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
2:3
Дата проведения
26 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия) – Не определен
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
27 июля, 03.00
Онлайн матча

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