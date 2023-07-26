Гамбург (ATP). 2-й круг. Зверев поборется с Мартерером, Музетти – с Коваликом

Александр Зверев сыграет с Максимилианом Мартерером во втором круге в Гамбурге.

Действующий чемпион Лоренцо Музетти встретится с Йозефом Коваликом.

Сетка турнира здесь.

Hamburg European Open

Гамбург, Германия

24 – 30 июля 2023

ATP 500

Призовой фонд – 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг