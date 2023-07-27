Хендерсон перешел в саудовский «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

«Ливерпуль» объявил об уходе Джордана Хендерсона в саудовский «Аль-Иттифак».

Полузащитник провел 12 лет в «Ливерпуле», в ходе которых выиграл 8 трофеев. После ухода Стивена Джеррарда в 2015 году Хендерсон стал капитаном команды.

Сообщалось, что «Ливерпуль» получит за англичанина 12 миллионов фунтов и бонусы. Сначала Хендерсон не хотел переходить в «Аль-Иттифак», который тренирует Стивен Джеррард, из-за желания выступить на Евро-2024, но согласился, когда ему предложили зарплату в четыре раза выше, чем в «Ливерпуле».

Контракт Хендерсона с саудовским клубом рассчитан на три года.

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

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17 комментариев

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Aleksey Yashin
Так, теперь это Аль-Иттифак Хендерсона или все еще Аль-Иттифак Джеррарда?
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rigobersong
Почему Каррагер никак не прокомментировал переход Джеррарда и Хендерсона в СА?:)
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Phantom1289
Ответ Aleksey Yashin
Так, теперь это Аль-Иттифак Хендерсона или все еще Аль-Иттифак Джеррарда?
Джеррарда-Хендерсона. Двойная будет.
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Плакса Джон ушел налево
Был lfc теперь efc. А так, легенда, хотя первые сезоны после Сандерленда был смешон))
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error505
Легенда Ливерпуля!
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Einfach Safari
саудовцы будут в восторге от его умения пасовать назад) а если без шуток, то Хендо легенда, пора и о пенсии подумать, шансы за Англию на евро выйти минимальные
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wjvxpb5q6f
Два Кэпа🥹❤️
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Aggrrist
как по мне рано ушёл из Ливерпуля, но это скорее говорит о том, что арабы готовы брать игроков которые ещё могут на топовом уровне.
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Иванинью Лав
всегда было смешно от того, что такие деревья играют за такие хорошие команды. обычный английский лимитчик
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filippa
удачи Кэп! и спасибо за все!
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John Travolta
Ответ Aleksey Yashin
Так, теперь это Аль-Иттифак Хендерсона или все еще Аль-Иттифак Джеррарда?
Стивена Хендерсона
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Плакса Джон ушел налево
Ответ rigobersong
Почему Каррагер никак не прокомментировал переход Джеррарда и Хендерсона в СА?:)
У него есть надежда, что шутом придворным возьму туда. Хотел написать, что он бы там и сейчас в защите не затерялся, но вспомнил какое он был бревно.
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